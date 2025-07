WEMADE a Redlab Unleash Web3 MMORPG – globálna predregistrácia otvorená na august 2025

Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/-- WEMADE → a Redlab hry s radosťou oznamujeme začiatok globálnej predregistrácie pre <ROM: Golden Age>, očakávanú Web3 MMORPG, teraz k dispozícii na platforme WEMIX PLAY a na oficiálnej webovej stránke.

<ROM: Golden Age> je najnovší titul od Redlab Games, tvorcov uznávaného <ROM: Remember of Majesty>. Táto nová hra kombinuje ich signature RPG skúsenosti s najmodernejšou technológiou blockchain a bude oficiálne spustená tento august vo viac ako 170 krajinách (okrem vybraných regiónov, ako je Kórea).

Počas globálnej showcase tím predstavil „RPG Tokenomics 3.0“ – systém Play-to-Earn (P2E) novej generácie, ktorý bezproblémovo spája dva jedinečné tokeny pre dynamický a odmeňujúci hráčsky zážitok.

Ako sa pripojiť a čo očakávať

Kde sa zaregistrovať: Predregistrácia je teraz otvorená na oficiálnych stránkach WEMIX PLAY a na oficiálnych stránkach hry <ROM:Golden Age>.

Predregistračné odmeny: Všetci hráči, ktorí sa zaregistrujú, dostanú špeciálne položky v hre, vrátane Gold Random Boxes a Top-grade Monster Slates.

Ďalšie výhody pre členov WEMIX PLAY: Používatelia, ktorí sa vopred zaregistrujú prostredníctvom WEMIX PLAY, dostanú vstupenku na podujatie „Pozvite priateľa“.

Vzrušujúce udalosti a odmeny

Týždenný Raffles: Každý týždeň až do 7. augusta, hráči môžu vyhrať PLAY Tokens (použiteľný na WEMIX PLAY), CROM Tokens (domáca mena hry), a ďalšie ceny.

Milestone Rewards: Keď sa celkový počet predregistrácií zvyšuje, každý odomkne milestone odmeny ako ROM Buff Boxes a Enhancement Scroll Selection Boxes.

Check-In Event: Po predregistrácii sa prihláste na oficiálnych stránkach na zhromažďovanie mincí pred registráciou. Tieto mince môžu byť použité na výrobu rôznych vzácnych položiek, ako sú ImperionGuaranteed Slates a Lucky Enhancement Scroll Boxes.

Mission Event: Dokončenie špeciálnych misií môže zarobiť ďalších 200 mincí pred registráciou, čo ponúka viac príležitostí na zapojenie sa pred spustením.

Vývojárske Q&A: Nadchádzajúce živé AMA udalosti

Vývojový tím <ROM: Golden Age> bude počas predregistračného obdobia hostiť tri živé AMA (Ask Me Anything) relácie.

Zistite viac o jedinečnej tokenomike hry a o tom, ako funguje systém Dual-token P2E

Objavte herné funkcie a budúce plány

Chat priamo s tvorcami a získajte odpovede na ich otázky

Predbežná registrácia je teraz otvorená pre <ROM: Golden Age>

<ROM: Golden Age> vstupuje do fázy predregistrácie, čo predstavuje krok vpred v interaktívnych zážitkoch založených na hráčoch.Kampaň ponúka odmeny za skorý prístup, podujatia zapojenia komunity a vhľad do tokenizovaného ekosystému hry.

Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii na:

· WEMIX PLAY Pre-registration Page

· <ROM: Golden Age> Official Website

· <ROM: Golden Age> Official Discord channel

O spoločnosti WEMADE

WEMADE → WEMADE je technologická a herná spoločnosť so sídlom v Južnej Kórei s 25 ročnými skúsenosťami v oblasti digitálnych inovácií.Najznámejšie pre The Legend of Mir IP, WEMADE rozšírila svoju víziu prostredníctvom platformy WEMIX, ktorá poháňa globálny ekosystém hier Web3, NFT, DeFi a tokenových služieb.

Spoločnosť sa zaväzuje budovať udržateľné digitálne ekonomiky, v ktorých môžu vývojári, hráči a partneri spoločne rásť v bezpečnom a otvorenom prostredí.

Používatelia sa môžu dozvedieť viac https://wemade.com

Kevin Foo

e-mailová adresa www.wemix.com

Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire pod HackerNoon's Business Blogging Programy .