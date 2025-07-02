WEMADE እና Redlab Unleash Web3 MMORPG – በዓለም አቀፍ የፈጠራ መጋቢት መጋቢት 2025 ይሰጣል

Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/--
<ROM: Golden Age> ከ Redlab Games, ታዋቂ <ROM: Remember of Majesty> በመፍጠር የቅርብ ጊዜ ነው. ይህ አዲስ ጨዋታ በ blockchain ቴክኖሎጂ ጋር የእኛን የፈጠራ RPG ልምድ ያካትታል እና በ 170 አገሮች (ኮራይ) በዚያ ወዘተ ይጀምራል.
የ RPG Tokenomics 3.0 (የ RPG Tokenomics 3.0) — አንድ ቀጣይ የ Play-to-Earn (P2E) ስርዓት — በዓለም አቀፍ ማረፊያ ወቅት, ቡድን የዲሚኒካዊ እና ተስማሚ ተጫዋቾች ልምድ ለማግኘት ሁለት ልዩ ቶኪን ያካትታል.
እንዴት ያግኙ እና እንዴት ያግኙ
- በ WEMIX PLAY ጣቢያ ላይ እና በ <ROM:Golden Age> ጨዋታ ጣቢያ ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች.
- Pre-Registration Rewards: ሁሉም ተጫዋቾች ከባድ ክፍያዎች እና ከፍተኛ ጥራት የ Monster Slates ጨምሮ ልዩ ተጫዋቾች ያገኛሉ.
- ለ WEMIX PLAY ደንበኞች अतिरिक्त ፍላጎቶች: በ WEMIX PLAY በኩል የተመሠረተ ተጠቃሚዎች ለ "እንጆን ይደሰቱ" ተሳታፊነት አንድ መኪና ማግኘት ይሆናል.
አስደናቂ እንቅስቃሴዎች እና ግምገማዎች
- በየዓመቱ እስከ 7 August, ተጫዋቾች PLAY Tokens (WEMIX PLAY ላይ ጥቅም ላይ), CROM Tokens (እውነተኛ ገንዘብ) እና ሌሎች ግምገማዎች ማግኘት ይችላሉ. ተጨማሪ raffle tickets ለሁሉም ተጫዋቾች ይሰጣሉ.
- የ Milestone Rewards: የ pre-registrations አጠቃላይ ቁጥር ይጨምራሉ ጊዜ, ሁሉም ሰው እንደ ROM Buff Boxes እና Enhancement Scroll Selection Boxes እንደ መጋቢት ግምገማዎች ይጨምራሉ.
- የ Check-In Event: የ Pre-Registration በኋላ, የ Pre-Registration Coins መውሰድ ለማግኘት ኦፊሴላዊ ጣቢያ ላይ መግቢያ ይችላሉ. እነዚህን Coins እንደ ImperionGuaranteed Slates እና Lucky Enhancement Scroll Boxes እንደ የተለያዩ አጠቃቀም ይችላሉ.
- Mission Event: ልዩ ትዕዛዞችን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 200 Pre-Registration Coins ማግኘት ይችላሉ, በመጀመር በፊት ለመገናኘት ተጨማሪ አማራጮችን ይሰጣሉ.
የፈጠራ Q&A: የሚከተሉት Live AMA Events
የ <ROM: Golden Age> ልማት ቡድን በባህር መግቢያ ጊዜ ውስጥ 3 live AMA (Ask Me Anything) ሰከንዶች ይሆናል. እነዚህ ሰከንዶች ተደጋጋጋሚዎች ይሰጣሉ:
- ጨዋታው ልዩ ቶኬኖሚክስ እና የ Dual-Token P2E ስርዓት እንዴት ይሰራል ያንብቡ
- የ gameplay ባህሪያት እና የመጨረሻው ፕሮግራሞች ይታያል
- በመስመር ላይ በፈጠራዎች ጋር ቻት እና የእርስዎን ጥያቄዎች መልስ ያግኙ
በ "ROM: Golden Age" ውስጥ ይጀምራል
<ROM: Golden Age> ከባድ መግቢያ ደረጃ ይጀምራል, ተንቀሳቃሽ, ተጫዋቾች የተመሠረተ ተሞክሮዎች ውስጥ አንድ ግምገማ ይሰጣል.
ተጨማሪ መረጃ በ:
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ስለ WEMADE
ጓደኛ
ኩባንያው ደንበኞች, ተጫዋቾች እና ደንበኞች አንድ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውስጣዊ የአካባቢ ውስጥ ተዛማጅ ሊሆን ይችላል.
ተጠቃሚዎች ተጨማሪ ማወቅ ይችላሉ
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መኖሪያ ቤት WOMIX.COM
ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.
ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.ፕሮግራም