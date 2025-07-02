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WEMADE እና Redlab Unleash Web3 MMORPG – በዓለም አቀፍ የፈጠራ መጋቢት መጋቢት 2025 ይሰጣል

Chainwire3m2025/07/02
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

<rom: golden="" age="">የ Web3 MMORPG በ 170 አገሮች ውስጥ በዚህ ወዘተ የተሰራ ይሆናል. ይህ ጨዋታ አንድ ቀጣይ የ Play-to-Earn (P2E) ስርዓት ይሰጣል.</rom:>
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Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/--ጓደኛእናRedLab ጨዋታዎችለ <ROM: Golden Age>, የ Web3 MMORPG, አሁን በ WEMIX PLAY የፕላስቲክ እና የግል ጣቢያ ላይ ይገኛል የዓለም አቀፍ ትዕዛዝ መጀመር ይሰጣሉ.

ጓደኛRedLab ጨዋታዎች

<ROM: Golden Age> ከ Redlab Games, ታዋቂ <ROM: Remember of Majesty> በመፍጠር የቅርብ ጊዜ ነው. ይህ አዲስ ጨዋታ በ blockchain ቴክኖሎጂ ጋር የእኛን የፈጠራ RPG ልምድ ያካትታል እና በ 170 አገሮች (ኮራይ) በዚያ ወዘተ ይጀምራል.

የ RPG Tokenomics 3.0 (የ RPG Tokenomics 3.0) — አንድ ቀጣይ የ Play-to-Earn (P2E) ስርዓት — በዓለም አቀፍ ማረፊያ ወቅት, ቡድን የዲሚኒካዊ እና ተስማሚ ተጫዋቾች ልምድ ለማግኘት ሁለት ልዩ ቶኪን ያካትታል.

እንዴት ያግኙ እና እንዴት ያግኙ

  • በ WEMIX PLAY ጣቢያ ላይ እና በ <ROM:Golden Age> ጨዋታ ጣቢያ ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች.
  • Pre-Registration Rewards: ሁሉም ተጫዋቾች ከባድ ክፍያዎች እና ከፍተኛ ጥራት የ Monster Slates ጨምሮ ልዩ ተጫዋቾች ያገኛሉ.
  • ለ WEMIX PLAY ደንበኞች अतिरिक्त ፍላጎቶች: በ WEMIX PLAY በኩል የተመሠረተ ተጠቃሚዎች ለ "እንጆን ይደሰቱ" ተሳታፊነት አንድ መኪና ማግኘት ይሆናል.
WEMIX Play ጣቢያ<ROM:Golden Age> ጨዋታ ጣቢያየ WEMIX ጨዋታዎች

አስደናቂ እንቅስቃሴዎች እና ግምገማዎች

  • በየዓመቱ እስከ 7 August, ተጫዋቾች PLAY Tokens (WEMIX PLAY ላይ ጥቅም ላይ), CROM Tokens (እውነተኛ ገንዘብ) እና ሌሎች ግምገማዎች ማግኘት ይችላሉ. ተጨማሪ raffle tickets ለሁሉም ተጫዋቾች ይሰጣሉ.
  • የ Milestone Rewards: የ pre-registrations አጠቃላይ ቁጥር ይጨምራሉ ጊዜ, ሁሉም ሰው እንደ ROM Buff Boxes እና Enhancement Scroll Selection Boxes እንደ መጋቢት ግምገማዎች ይጨምራሉ.
  • የ Check-In Event: የ Pre-Registration በኋላ, የ Pre-Registration Coins መውሰድ ለማግኘት ኦፊሴላዊ ጣቢያ ላይ መግቢያ ይችላሉ. እነዚህን Coins እንደ ImperionGuaranteed Slates እና Lucky Enhancement Scroll Boxes እንደ የተለያዩ አጠቃቀም ይችላሉ.
  • Mission Event: ልዩ ትዕዛዞችን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 200 Pre-Registration Coins ማግኘት ይችላሉ, በመጀመር በፊት ለመገናኘት ተጨማሪ አማራጮችን ይሰጣሉ.

የፈጠራ Q&A: የሚከተሉት Live AMA Events

የ <ROM: Golden Age> ልማት ቡድን በባህር መግቢያ ጊዜ ውስጥ 3 live AMA (Ask Me Anything) ሰከንዶች ይሆናል. እነዚህ ሰከንዶች ተደጋጋጋሚዎች ይሰጣሉ:

  • ጨዋታው ልዩ ቶኬኖሚክስ እና የ Dual-Token P2E ስርዓት እንዴት ይሰራል ያንብቡ
  • የ gameplay ባህሪያት እና የመጨረሻው ፕሮግራሞች ይታያል
  • በመስመር ላይ በፈጠራዎች ጋር ቻት እና የእርስዎን ጥያቄዎች መልስ ያግኙ

በ "ROM: Golden Age" ውስጥ ይጀምራል

<ROM: Golden Age> ከባድ መግቢያ ደረጃ ይጀምራል, ተንቀሳቃሽ, ተጫዋቾች የተመሠረተ ተሞክሮዎች ውስጥ አንድ ግምገማ ይሰጣል.

ተጨማሪ መረጃ በ:

·WEMIX PLAY Pre-registration Page

WEMIX PLAY ግምገማዎች

·<ROM: Golden Age> ኦፊሴላዊ ጣቢያ

<ROM: Golden Age> ኦፊሴላዊ ጣቢያ

·<ROM: Golden Age> ኦፊሴላዊ Discord ቻይና

<ROM: Golden Age> ኦፊሴላዊ Discord ቻይና

ስለ WEMADE

ጓደኛየ WEMADE የዲጂታል ኢንቨስትመንት ውስጥ 25 ዓመት ልምድ ጋር በቻይና ላይ የተመሠረተ ቴክኖሎጂ እና ጨዋታ ኩባንያ ነው. በ The Legend of Mir IP የተታወቀው, WEMADE በ WEMIX መድረክ በኩል የዓለም አቀፍ የ Web3 ጨዋታዎች, NFTs, DeFi, እና የ Token-based አገልግሎቶች አቅርቦት ያደርጋል.

ጓደኛ

ኩባንያው ደንበኞች, ተጫዋቾች እና ደንበኞች አንድ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውስጣዊ የአካባቢ ውስጥ ተዛማጅ ሊሆን ይችላል.

ተጠቃሚዎች ተጨማሪ ማወቅ ይችላሉhttps://wemade.com

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ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.

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