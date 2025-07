WEMADE en Redlab Unleash Web3 MMORPG – Wereldwijde pre-registratie geopend voor augustus 2025

Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/-- Wemade en Redlab Spelletjes We zijn verheugd om de start van de wereldwijde pre-registratie voor <ROM: Golden Age> aan te kondigen, de verwachte Web3 MMORPG, nu beschikbaar op het WEMIX PLAY platform en de officiële website.

<ROM: Golden Age> is de nieuwste titel van Redlab Games, de makers van de bekroonde <ROM: Remember of Majesty>. Deze nieuwe game combineert hun signature RPG-ervaring met geavanceerde blockchain-technologie en zal deze maand officieel worden gelanceerd in meer dan 170 landen (met uitzondering van geselecteerde regio's zoals Korea).

Tijdens de wereldwijde showcase introduceerde het team “RPG Tokenomics 3.0” – een Play-to-Earn (P2E) systeem van de volgende generatie dat naadloos twee unieke tokens verbindt voor een dynamische en lonende spelerervaring.

Hoe deel te nemen en wat te verwachten

Waar te registreren: Pre-registratie is nu open op de officiële WEMIX PLAY website en de officiële <ROM:Golden Age> game website.

Pre-Registration Rewards: Alle spelers die zich vooraf registreren, ontvangen speciale items in het spel, waaronder Gold Random Boxes en Top-grade Monster Slates.

Extra voordelen voor WEMIX PLAY-leden: Gebruikers die zich vooraf registreren via WEMIX PLAY ontvangen een ticket om deel te nemen aan het evenement "Bid een vriend".

Spannende evenementen en beloningen

Wekelijkse raffles: Elke week tot en met 7 augustus kunnen spelers PLAY-tokens winnen (bruikbaar op WEMIX PLAY), CROM-tokens (de inheemse valuta van het spel) en andere prijzen.

Milestone Rewards: Naarmate het totale aantal pre-registratie toeneemt, ontgrendelt iedereen mijlpaalbeloningen zoals ROM Buff Boxes en Enhancement Scroll Selection Boxes.

Check-In Event: Na pre-registratie, log in op de officiële website om Pre-registratie munten te verzamelen. Deze munten kunnen worden gebruikt om een verscheidenheid aan zeldzame items, zoals ImperionGuaranteed Slates en Lucky Enhancement Scroll Boxes.

Mission Event: Het voltooien van speciale missies kan een extra 200 Pre-registration Coins verdienen, wat meer mogelijkheden biedt om zich te engageren voor de lancering.

Ontwikkelaar Q&A: komende AMA Live Events

Het ontwikkelingsteam van <ROM: Golden Age> organiseert drie AMA (Ask Me Anything) live sessies tijdens de pre-registratieperiode.

Leer meer over de unieke tokenomics van het spel en hoe het Dual-token P2E-systeem werkt

Ontdek gameplay-functies en toekomstige plannen

Chat rechtstreeks met de makers en krijg hun vragen beantwoord

Pre-registratie nu geopend voor <ROM: Golden Age>

<ROM: Golden Age> gaat de pre-registratiefase in en markeert een stap voorwaarts in interactieve, speler-gedreven ervaringen.De campagne biedt vroege toegangsbeloningen, community engagement-evenementen en inzichten in het tokeniseerde ecosysteem van het spel.

Meer details zijn beschikbaar op:

· WEMIX PLAY Pre-registratie pagina

· <ROM: Golden Age> Official Website

· <ROM: Golden Age> Official Discord channel

Over Wemade

Wemade WEMADE is een Zuid-Koreaanse technologie- en gamingbedrijf met 25 jaar ervaring in digitale innovatie.Meest bekend om The Legend of Mir IP, heeft WEMADE zijn visie uitgebreid via het WEMIX-platform, dat een wereldwijd ecosysteem van Web3-games, NFT's, DeFi en token-gebaseerde diensten ondersteunt.

Het bedrijf is toegewijd aan het bouwen van duurzame digitale economieën waar ontwikkelaars, spelers en partners samen kunnen groeien in een veilige en open omgeving.

Gebruikers kunnen meer leren op https://wemade.com

door Kevin Foo

op www.wemix.com

Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program.

