WEMADE y Redlab Unleash Web3 MMORPG – Global Pre-Registro abierto para agosto de 2025

Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/-- WEMADE y Redlab Games Estamos encantados de anunciar el comienzo de la preinscripción global para <ROM: Golden Age>, el esperado MMORPG Web3, ahora disponible en la plataforma WEMIX PLAY y en el sitio web oficial.

<ROM: Golden Age> es el último título de Redlab Games, creadores del aclamado <ROM: Remember of Majesty>. Este nuevo juego combina su experiencia de RPG de firma con la tecnología blockchain de vanguardia y se lanzará oficialmente este agosto en más de 170 países (excluyendo regiones seleccionadas como Corea).

Durante el showcase global, el equipo presentó “RPG Tokenomics 3.0” – un sistema de Play-to-Earn (P2E) de próxima generación que conecta sin problemas dos tokens únicos para una experiencia de jugador dinámica y gratificante.

Cómo participar y qué esperar

Dónde registrarse: La preinscripción está ahora abierta en el sitio web oficial de WEMIX PLAY y en el sitio web oficial del juego <ROM:Golden Age>.

Recompensas de preinscripción: Todos los jugadores que se preinscriban recibirán artículos especiales en el juego, incluyendo Cajas aleatorias de oro y Slates de monstruos de primera clase.

Beneficios adicionales para los miembros de WEMIX PLAY: Los usuarios que se pre-registren a través de WEMIX PLAY recibirán un billete para unirse al evento “Invite a Friend”.

Eventos y recompensas emocionantes

Raffles semanales: Cada semana hasta el 7 de agosto, los jugadores pueden ganar PLAY Tokens (usable en WEMIX PLAY), CROM Tokens (la moneda nativa del juego), y otros premios.

Milestone Rewards: A medida que aumenta el número total de preinscripciones, todos desbloquean recompensas milenarias como ROM Buff Boxes y Enhancement Scroll Selection Boxes.

Evento de check-in: Después de la preinscripción, acceda al sitio web oficial para recoger monedas de preinscripción.Estas monedas se pueden utilizar para fabricar una variedad de artículos raros, como Slates ImperionGuaranteed y Lucky Enhancement Scroll Boxes.

Evento de misión: Completar misiones especiales puede ganar 200 monedas adicionales de preinscripción, ofreciendo más oportunidades para participar antes del lanzamiento.

Desarrollador Q&A: próximos eventos en vivo de AMA

El equipo de desarrollo de <ROM: Golden Age> acogerá tres sesiones en vivo de AMA (Ask Me Anything) durante el período de preinscripción.

Aprenda sobre las tokenomicas únicas del juego y cómo funciona el sistema Dual-Token P2E

Descubre las características del gameplay y los planes para el futuro

Chatea directamente con los creadores y responda a sus preguntas

<ROM: Golden Age> entra en la fase de preinscripción, marcando un paso adelante en experiencias interactivas y orientadas al jugador.La campaña incluye recompensas de acceso temprano, eventos de participación de la comunidad y insights en el ecosistema tokenizado del juego.

Más detalles están disponibles en:

· WEMIX PLAY Pre-registration Page

· <ROM: Golden Age> Official Website

· <ROM: Golden Age> Official Discord channel

Sobre WEMADE

WEMADE WEMADE es una compañía de tecnología y juegos con sede en Corea del Sur con 25 años de experiencia en innovación digital. Más conocido por The Legend of Mir IP, WEMADE ha ampliado su visión a través de la plataforma WEMIX, que impulsa un ecosistema global de juegos Web3, NFTs, DeFi y servicios basados en token.

La compañía se compromete a construir economías digitales sostenibles donde desarrolladores, jugadores y socios puedan crecer juntos en un entorno seguro y abierto.

Los usuarios pueden aprender más en https://wemade.com

por Kevin Foo

por [email protected]

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

