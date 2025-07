WEMADE och Redlab Unleash Web3 MMORPG – Global Pre-Registration Öppen för Aug 2025

Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/-- Wemade och Redlab spel Vi är glada att kunna meddela starten på den globala förregistreringen av <ROM: Golden Age>, den förväntade Web3 MMORPG, nu tillgänglig på WEMIX PLAY-plattformen och den officiella hemsidan.

<ROM: Golden Age> är den senaste titeln från Redlab Games, skaparna av den hyllade <ROM: Remember of Majesty>. Detta nya spel kombinerar sin signatur RPG-upplevelse med banbrytande blockchain-teknik och kommer officiellt att lanseras i augusti i över 170 länder (exklusive utvalda regioner som Korea).

Under den globala showen introducerade teamet ”RPG Tokenomics 3.0” – ett nästa generations Play-to-Earn (P2E) system som sömlöst kopplar samman två unika tokens för en dynamisk och givande spelupplevelse.

Hur man ansluter och vad man kan förvänta sig

Var man kan registrera sig: Förhandsregistrering är nu öppen på den officiella WEMIX PLAY-webbplatsen och den officiella spelwebbplatsen <ROM:Golden Age>.

Pre-Registration Rewards: Alla spelare som förregistrerar kommer att få speciella in-game-objekt, inklusive Gold Random Boxes och Top-grade Monster Slates.

Extra fördelar för WEMIX PLAY-medlemmar: Användare som förregistrerar sig via WEMIX PLAY får en biljett för att delta i evenemanget "Bjud in en vän".

Spännande evenemang och belöningar

Veckovisa rafflar: Varje vecka fram till den 7 augusti kan spelare vinna PLAY Tokens (användbar på WEMIX PLAY), CROM Tokens (spelets inhemska valuta) och andra priser.

Milestone Rewards: När det totala antalet förregistreringar ökar, låser alla upp milstolpsbelöningar som ROM Buff Boxes och Enhancement Scroll Selection Boxes.

Check-in Event: Efter förregistrering, logga in på den officiella hemsidan för att samla Pre-registrering Coins. Dessa mynt kan användas för att tillverka en mängd olika sällsynta föremål, såsom ImperionGuaranteed Slates och Lucky Enhancement Scroll Boxes.

Mission Event: Att slutföra specialuppdrag kan tjäna ytterligare 200 Pre-registreringsmynt, vilket ger fler möjligheter att engagera sig före lanseringen.

Utvecklare Q&A: kommande Live AMA Events

Utvecklingsteamet för <ROM: Golden Age> kommer att vara värd för tre live AMA-sessioner (Ask Me Anything) under förregistreringsperioden.

Lär dig om spelets unika tokenomik och hur Dual-token P2E-systemet fungerar

Upptäck gameplayfunktioner och framtida planer

Chatta direkt med skaparna och få deras frågor besvarade

Förhandsregistrering nu öppen för <ROM: Golden Age>

<ROM: Golden Age> går in i förregistreringsfasen, vilket markerar ett steg framåt i interaktiva, spelardrivna upplevelser.Kampanjen innehåller tidiga åtkomstbelöningar, samhällsengagemangsevenemang och insikter i spelets tokeniserade ekosystem.

Ytterligare detaljer finns tillgängliga på:

· WEMIX PLAY Pre-registration Page

· <ROM: Golden Age> Officiell hemsida

· <ROM: Golden Age> Official Discord channel

Om Wemade

Wemade är ett sydkoreanskt teknik- och spelföretag med 25 års erfarenhet av digital innovation. Mest känd för The Legend of Mir IP, har WEMADE utökat sin vision genom WEMIX-plattformen, som driver ett globalt ekosystem av Web3-spel, NFT, DeFi och tokenbaserade tjänster.

Företaget är engagerat i att bygga hållbara digitala ekonomier där utvecklare, aktörer och partners kan växa tillsammans i en säker och öppen miljö.

Användare kan lära sig mer på https://wemade.com

Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program.

