WEMADE dan Redlab Unleash Web3 MMORPG – Global Pre-Registration Terbuka untuk Agustus 2025

Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/-- WEMADE dan Permainan RedLab Kami sangat senang untuk mengumumkan awal pra-pendaftaran global untuk <ROM: Golden Age>, MMORPG Web3 yang diharapkan, sekarang tersedia di platform WEMIX PLAY dan situs resmi.

<ROM: Golden Age> adalah judul terbaru dari Redlab Games, pencipta terkemuka <ROM: Remember of Majesty>. permainan baru ini menggabungkan pengalaman RPG tanda tangan mereka dengan teknologi blockchain mutakhir dan secara resmi akan diluncurkan pada bulan Agustus ini di lebih dari 170 negara (kecuali daerah tertentu seperti Korea).

Selama pameran global, tim memperkenalkan “RPG Tokenomics 3.0” – sistem generasi berikutnya Play-to-Earn (P2E) yang menghubungkan dua token unik untuk pengalaman pemain yang dinamis dan bermanfaat.

Bagaimana untuk bergabung dan apa yang diharapkan

Dimana untuk mendaftar: Pre-pendaftaran sekarang terbuka di situs resmi WEMIX PLAY dan situs resmi <ROM:Golden Age> permainan.

Rewards pra-pendaftaran: Semua pemain yang pra-pendaftaran akan menerima item khusus dalam permainan, termasuk Gold Random Boxes dan Top-grade Monster Slates.

Manfaat Tambahan untuk Anggota WEMIX PLAY: Pengguna yang mendaftar terlebih dahulu melalui WEMIX PLAY akan menerima tiket untuk bergabung dengan acara “Minta Teman”.

Acara menarik dan penghargaan

Raffles mingguan: Setiap minggu hingga 7 Agustus, pemain dapat memenangkan PLAY Token (dapat digunakan di WEMIX PLAY), CROM Token (mata uang asli permainan), dan hadiah lainnya. tiket raffle tambahan diberikan untuk setiap teman yang menyelesaikan proses pendaftaran melalui undangan, meningkatkan peluang pemilihan dengan setiap referral yang berhasil.

Milestone Rewards: Ketika jumlah total pra-pendaftaran meningkat, semua orang membuka hadiah milestone seperti ROM Buff Box dan Enhancement Scroll Selection Box.

Check-In Event: Setelah pra-pendaftaran, masuk ke situs resmi untuk mengumpulkan koin pra-pendaftaran. koin ini dapat digunakan untuk membuat berbagai item langka, seperti ImperionGuaranteed Slates dan Lucky Enhancement Scroll Boxes.

Misi Event: Menyelesaikan misi khusus dapat mendapatkan tambahan 200 Pre-Registration Coins, menawarkan lebih banyak kesempatan untuk terlibat sebelum peluncuran.

Pengembang Q&A: Acara AMA yang akan datang

Tim pengembangan <ROM: Golden Age> akan menyelenggarakan tiga sesi live AMA (Ask Me Anything) selama periode pra-pendaftaran.

Pelajari tentang tokenomics yang unik dari permainan dan bagaimana sistem Dual-token P2E bekerja

Temukan fitur gameplay dan rencana masa depan

Chat langsung dengan pencipta dan mendapatkan pertanyaan mereka dijawab

<ROM: Golden Age> memasuki fase pra-pendaftaran, menandai langkah maju dalam pengalaman interaktif yang didorong oleh pemain.Kampanye ini menampilkan hadiah akses awal, acara keterlibatan komunitas, dan wawasan tentang ekosistem token game.

Detail lebih lanjut tersedia di:

· Situs WEMIX PLAY Pre-Registration

· <ROM: Golden Age> Official Website

· <ROM: Golden Age> saluran Discord resmi

Tentang WEMADE

WEMADE WEMADE adalah perusahaan teknologi dan game yang berbasis di Korea Selatan dengan 25 tahun pengalaman dalam inovasi digital. paling dikenal dengan The Legend of Mir IP, WEMADE telah memperluas visi melalui platform WEMIX, yang mendukung ekosistem global dari game Web3, NFT, DeFi, dan layanan berbasis token.

Perusahaan ini berkomitmen untuk membangun ekonomi digital yang berkelanjutan di mana pengembang, pemain, dan mitra dapat tumbuh bersama dalam lingkungan yang aman dan terbuka.

Pengguna dapat mempelajari lebih lanjut di https://wemade.com

oleh Kevin Foo

dari www.wemix.com

Cerita ini dipublikasikan sebagai laporan pers oleh Chainwire di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program.

