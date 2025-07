WEMADE და Redlab Unleash Web3 MMORPG – Global Pre-Registration Open აგვისტო 2025

Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/-- გემრიელი და Redlab თამაშები განიცდიან, რომ გლობალური წინასწარ რეგისტრაციის დაწყება <ROM: Golden Age>, მოწინავე Web3 MMORPG, ახლა ხელმისაწვდომია WEMIX PLAY პლატფორმა და ოფიციალური საიტზე.

<ROM: Golden Age> არის უახლესი სათამაშო Redlab Games, შექმნილებები აღიარებული <ROM: Remember of Majesty>. ეს ახალი თამაში შეუერთებს მათი რეგისტრაციის RPG გამოცდილება უახლესი blockchain ტექნოლოგია და ოფიციალურად იწყება ამ აგვისტოში 170-ზე მეტი ქვეყნებში (გამთავრებით ზოგიერთი რეგიონებში, როგორიცაა კორეა).

Global Showcase- ში, გუნდი აწარმოებს “RPG Tokenomics 3.0” – შემდეგი გენერაციის Play-to-Earn (P2E) სისტემას, რომელიც შეუზღუდავი შეესაბამება ორი უნიკალური tokens, რათა უზრუნველყოს დინამიური და სასარგებლო მოთამაშე გამოცდილება.

როგორ შეესაბამება და რა უნდა დაველოდოთ

Where to Register: წინასწარ რეგისტრაცია ახლა ხელმისაწვდომია ოფიციალური WEMIX PLAY საიტი და ოფიციალური <ROM:Golden Age> თამაშის საიტი.

Pre-Registration Rewards: ყველა მოთამაშე, რომელიც წინასწარ დარეგისტრირდება, მიიღებს სპეციალური თამაშის ელემენტებს, მათ შორის Gold Random Box და Top-grade Monster Slates.

დამატებითი უპირატესობები WEMIX PLAY წევრებსთვის: მომხმარებლები, რომლებიც WEMIX PLAY- ს მეშვეობით წინასწარ დარეგისტრირებენ, მიიღებენ ბილეთი, რათა შეესაბამება “სავარაუდოთ მეგობარი”.

სასიამოვნო მოვლენები და რეკლამა

Weekly Raffles: ყოველ კვირაში, სანამ 7 აგვისტო, მოთამაშეებს შეუძლიათ მიიღოთ PLAY Tokens (მაყენება WEMIX PLAY), CROM Tokens (ს თამაშის მშობლიური ვალუტა), და სხვა ბილეთები. დამატებითი raffle ბილეთები გადაიხადოს თითოეული მეგობარი, რომელიც დასრულებს რეგისტრაციის პროცესის მეშვეობით მოგზაურობა, გაზრდის შანსი შერჩევა თითოეული წარმატებული მიმოხილვა.

Milestone Rewards: როგორც საერთო რაოდენობა წინასწარ რეგისტრაციის იზრდება, ყველას იღებს მეშვეობით რეკლამა, როგორიცაა ROM Buff Box და Enhancement Scroll Selection Box.

Check-In Event: შემდეგ წინასწარ რეგისტრაციის, დარეგისტრირდით ოფიციალური ვებ-გვერდზე მიიღოს წინასწარ რეგისტრაციის კუნძულები. ეს კუნძულები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალფეროვანი ნედლეულის შექმნა, როგორიცაა ImperionGuaranteed Slates და Lucky Enhancement Scroll Boxes.

Mission Event: სპეციალური მიზნების დასრულება შეიძლება მიიღოს დამატებითი 200 Pre-Registration Coins, რომელიც უზრუნველყოფს მეტი შესაძლებლობები შეუერთოს წინასწარ დაწყების.

პროგრამული უზრუნველყოფა Q&A: Upcoming Live AMA Events

<ROM: Golden Age>- ის განვითარების გუნდი დაჯავშნა 3 Live AMA (Ask Me Anything) სეზონზე მომდევნო რეგისტრაციის დროს. ეს სეზონები გთავაზობთ მონაწილეებს შესაძლებლობას:

გაიგეთ თამაში უნიკალური tokenomics და როგორ მუშაობს Dual-token P2E სისტემა

Gameplay ფუნქციები და მომავალი გეგმები

ჩატი პირდაპირი მწარმოებლები და მიიღეთ მათი კითხვები პასუხი

დასაწყისში დასაწყისში გამოქვეყნდა “ROM: Golden Age”.

<ROM: Golden Age> წასვლა წინასწარ რეგისტრაციის ფაზაში, დაარსების ნაბიჯში ინტერაქტიული, მოთამაშე-მუშავებული გამოცდილება. კამპანია მოიცავს ადრეის ხელმისაწვდომობის რეზიდენტებს, საზოგადოების მოვლენებს და მიმოხილვა თამაშის tokenized ekosystem.

დამატებითი დეტალები ხელმისაწვდომია:

WEMIX PLAY რეგისტრაციის გვერდზე

<ROM: Golden Age> Official Website

<ROM: Golden Age> Official Discord channel

WEMADE შესახებ

გემრიელი WEMADE არის სამხრეთ კორეული ტექნოლოგიური და თამაშის კომპანია, რომელსაც აქვს 25 წლის გამოცდილება ციფრული ინოვაციაში. ყველაზე ცნობილია The Legend of Mir IP, WEMADE გააუმჯობესდა მისი მიმოხილვა WEMIX პლატფორმაზე, რომელიც უზრუნველყოფს Web3 თამაშების, NFT- ის, DeFi- ის და token-based მომსახურების მსოფლიოში.

კომპანიის მიზნით, რათა შექმნათ მგრძნობიარე ციფრული ეკონომიკები, სადაც განვითარებლები, მოთამაშეები და პარტნიორები შეუძლიათ ზრდის ერთად უსაფრთხო და ღია გარემოში.

მომხმარებელს შეუძლია უფრო მეტი ისწავლოთ https://wemade.com

ფილმები

მთავარი > WOMIX.COM

ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში.

ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში.