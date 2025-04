Sandbox Memperkenalkan Peningkatan Besar Bagi Kreator dan Merek untuk Membangun Metaverse

LOS ANGELES, Amerika Serikat, California, 12 Februari 2025/Chainwire/--The Sandbox– dunia metaverse permainan sosial tempat orang-orang berkumpul untuk berkreasi, terhubung, dan bermain – hari ini merilis pembaruan platform utama berikutnya dan evolusi berikutnya dalam visinya untuk memberi generasi kreator baru alat untuk membuat konten berdurasi panjang melalui permainan dan pengalaman interaktif yang imersif.





Pembaruan untuk Game Maker, platform kreasi dalam ekosistem The Sandbox, memungkinkan para kreator untuk menaikkan level konten buatan pengguna (UGC) mereka dengan berbagai peningkatan besar pada pengalaman multipemain dan mekanisme permainan baru di samping akses yang lebih luas ke konten dari merek-merek terkemuka untuk dikembangkan.





Sandbox dapat dimainkan, dibuat, dan dijelajahi secara gratis dan tersedia di komputer Windows dan Mac. Pemain dan kreator dapat mengunduhnya di kotak pasir.permainan .





“Selama bertahun-tahun setelah LEGO merevolusi permainan fisik, kami melakukan hal yang sama untuk dunia digital – mengembangkan bahasa baru bagi para kreator untuk mengekspresikan diri mereka,” kata Arthur Madrid, CEO dan salah satu pendiri The Sandbox.





“Sandbox dirancang untuk memberi kebebasan kepada kreator untuk melampaui batas kreativitas, dan dengan setiap pembaruan, kami meningkatkan kemampuan mereka untuk mewujudkan visi mereka. Kami bertujuan untuk terus memberi para kreator kesempatan unik untuk berkolaborasi dengan merek-merek terkenal di dunia di bidang hiburan, mode, musik, olahraga, dan banyak lagi, yang memungkinkan mereka untuk memadukan elemen-elemen ikonik ke dalam pengalaman mereka sendiri seperti yang belum pernah ada sebelumnya.”





Game Maker .: Langkah Berikutnya dalam Visi Sandbox yang Didorong oleh Kreator

Dengan peralatan tangguh dan penyempurnaan seperti Template siap pakai baru dan Pustaka Dinamis yang memungkinkan pembuat konten untuk membangun dengan lebih cepat dan lebih cerdas, Game Maker . bermaksud memperluas apa yang mungkin dilakukan di LAND.





Aset Mitra kini memungkinkan kreator untuk menciptakan pengalaman yang langsung dikenali, dengan mengintegrasikan merek-merek terkenal secara global ke dalam dunia mereka dengan lancar. Baik membangun desa Smurf, kerajaan Care Bears, atau dunia Atari, pembaruan ini dimaksudkan untuk mempermudah kolaborasi merek dan kreator serta menghadirkan konten yang kaya dan menarik.





Aset mitra yang tersedia saat peluncuran meliputi The Smurfs, Chupa Chups, BLOND:ISH, Care Bears, dan Atari. Koleksi aset dari Terminator, Playboy, Madballs, Rabbids, MK, dan Jamiroquai diharapkan akan segera dirilis dan masih banyak lagi yang akan datang.





Selain peralatan kreator, fitur multipemain yang disempurnakan menjadi fokus utama Game Maker, dengan penekanan khusus pada peningkatan permainan balap, salah satu genre paling populer di The Sandbox.





Mekanika Balap yang Diperluas – Palet Pergerakan baru menyempurnakan cara avatar bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memberikan pengalaman balapan dan platformer yang lebih menarik.

Fitur Multipemain yang Lebih Cerdas – Skor Tim, NPC yang Ramah Multipemain, dan Pemilihan Target Siaran memungkinkan pengalaman multipemain yang lebih dinamis.

Gameplay yang Lebih Responsif dan Imersif – Animasi Karakter yang Disempurnakan, Sistem Kamera yang Disempurnakan, dan Siluet Avatar di Klien Game membuat gameplay terasa lebih lancar dari sebelumnya, sementara HUD yang Dapat Disesuaikan, Peta Kontrol, dan waktu pemuatan yang berkurang membuat pemain benar-benar tenggelam dalam game.





Sandbox akan segera memberi insentif kepada kreator untuk mulai membangun dengan Game Maker melalui Builders Challenge, program enam minggu yang memungkinkan kreator mendapatkan SAND berdasarkan volume pemain dan keterlibatan yang diterima pengalaman mereka.





Iterasi terakhir Builders Challenge memperlihatkan sepuluh kreator teratasnya berpotensi memperoleh penghasilan rata-rata lebih dari , SAND, yang menyediakan peluang pendapatan yang berarti bagi banyak partisipannya. Builders Challenge akan dimulai pada bulan Februari, dengan Tantangan tambahan yang direncanakan pada bulan .





Untuk melihat lebih dekat pembaruan Game Maker dan pendekatan The Sandbox dalam membentuk metaverse, pengguna dapat mengunjungi blog The Sandbox dan membaca ikhtisar pembaruan yang lebih mendalam Di Sini .





Menurut tim, saat Game Maker . dirilis, tim Sandbox sudah menantikan pembaruan di masa mendatang yang akan lebih mendorong batasan penciptaan di metaverse.





Beberapa fiturnya antara lain pencocokan pasangan agar mode permainan kompetitif lebih diaktifkan, sistem pertarungan baru untuk memperkenalkan genre permainan pertarungan, dan opsi lintasan yang diperluas seperti tunggangan dan kendaraan untuk membuka dunia interaktif yang lebih luas.





Sandbox tersedia gratis di komputer Windows dan Mac. Game Maker digunakan oleh kreator untuk membangun pengalaman sementara Game Client memungkinkan pemain memainkan pengalaman yang dipublikasikan di The Sandbox. Pemain dan kreator dapat mengunduh The Sandbox di kotak pasir.permainan .

Tentang Kotak Pasir

Kotak Pasir , anak perusahaan Animoca Brands, adalah platform metaverse imersif tempat pengguna bermain, membuat, dan memonetisasi pengalaman unik bersama merek, IP, dan selebritas favorit mereka di seluruh dunia game, hiburan, musik, seni, dan banyak lagi.





Sandbox memanfaatkan teknologi Web untuk sepenuhnya memungkinkan ekonomi kreator dan kreasi pengguna akhir, mengganggu platform yang ada dengan memberikan pemain dan kreator kepemilikan sejati atas aset, kreasi, dan hadiah mereka sebagai token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT).





Lebih dari mitra telah bergabung dengan The Sandbox, termasuk Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, pengguna dapat mengunjungi www.kotakpasir.permainan dan ikuti pembaruan rutin di Twitter Bahasa Indonesia: Sedang , Dan Perselisihan .

Tentang Animoca Brands

Animoca Brands, sebuah merek Deloitte Tech Cepat pemenang dan peringkat dalam daftar Financial Times Perusahaan dengan Pertumbuhan Tinggi di Asia-Pasifik , adalah pemimpin dalam hiburan digital, blockchain, dan game. Perusahaan ini memiliki banyak anak perusahaan, termasuk Kotak Pasir Bahasa Indonesia: Studio Ikan Blowfish Bahasa Indonesia: Bahasa Inggris Quidd Bahasa Indonesia: PERMAINAN Bahasa Indonesia: Jalan Bahasa Indonesia: burung hantu pix Bahasa Indonesia: terikat , Dan Limpo .





Selain itu, Animoca Brands memiliki portofolio yang terus berkembang dengan lebih dari sekadar investasi di perusahaan blockchain dan proyek terdesentralisasi yang berkontribusi dalam membangun metaverse terbuka, termasuk Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas, dan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, pengguna dapat mengunjungi www.animocabrands.com atau ikuti mereka di Twitter atau Indonesia .

Kontak

Wakil Presiden

Chase Colasonno

empat puluh tujuh komunikasi atas nama The Sandbox

[email protected]

