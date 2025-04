Sandbox presenta mejoras importantes para que los creadores y las marcas creen en el metaverso

LOS ÁNGELES, Estados Unidos, California, 12 de febrero de 2025/Chainwire/--The Sandbox, el metaverso de los juegos sociales donde las personas se reúnen para crear, conectarse y jugar, lanzó hoy su próxima actualización importante de la plataforma y la próxima evolución en su visión de brindar a la nueva generación de creadores las herramientas para crear contenido de formato largo a través de juegos y experiencias inmersivos e interactivos.





La actualización de Game Maker, la plataforma de creación dentro del ecosistema The Sandbox, permite a los creadores mejorar su contenido generado por el usuario (UGC) con importantes mejoras en las experiencias multijugador y nuevas mecánicas de juego junto con un mayor acceso a contenido de las mejores marcas para desarrollar.





The Sandbox es gratuito para jugar, crear y explorar y está disponible en computadoras Windows y Mac. Los jugadores y creadores pueden descargarlo en juego sandbox .





“Años después de que LEGO revolucionara el juego físico, estamos haciendo lo mismo en el mundo digital: desarrollando un nuevo lenguaje para que los creadores se expresen”, afirmó Arthur Madrid, director ejecutivo y cofundador de The Sandbox.





“Sandbox está diseñado para brindarles a los creadores la libertad de superar los límites de la creatividad y, con cada actualización, mejoramos su capacidad para hacer realidad sus visiones. Nuestro objetivo es seguir brindando a los creadores la oportunidad única de colaborar con marcas de renombre mundial en los ámbitos del entretenimiento, la moda, la música, los deportes y más, lo que les permitirá integrar elementos icónicos en sus propias experiencias como nunca antes”.





Game Maker .: El siguiente paso en la visión impulsada por los creadores de The Sandbox

Con herramientas robustas y mejoras como nuevas plantillas prediseñadas y bibliotecas dinámicas que permiten a los creadores crear de forma más rápida e inteligente, Game Maker se centra en expandir lo que es posible en TIERRA.





Los recursos de socios ahora permiten a los creadores crear experiencias reconocibles al instante, integrando a la perfección marcas de renombre mundial en sus mundos. Ya sea que se trate de la creación de una aldea de los Pitufos, un reino de los Osos Cariñositos o un universo de Atari, esta actualización tiene como objetivo facilitar más que nunca la colaboración entre marcas y creadores y dar vida a contenido interesante y enriquecedor.





Entre los recursos de socios disponibles en el lanzamiento se incluyen Los Pitufos, Chupa Chups, BLOND:ISH, Ositos Cariñositos y Atari. Se espera que pronto se lancen colecciones de recursos de Terminator, Playboy, Madballs, Rabbids, MK y Jamiroquai, y muchos más por venir.





Además de las herramientas de creación, las funciones multijugador mejoradas son un enfoque principal de Game Maker, con especial énfasis en las mejoras en el juego de carreras, uno de los géneros más populares en The Sandbox.





Mecánica de carreras ampliada: una nueva paleta de movimientos mejora el modo en que los avatares se mueven e interactúan con su entorno para ofrecer experiencias de carreras y plataformas más atractivas.

Funciones multijugador más inteligentes: las puntuaciones de equipo, los PNJ compatibles con el modo multijugador y la selección de objetivos de transmisión permiten experiencias multijugador más dinámicas.

Jugabilidad más receptiva e inmersiva: animaciones de personajes mejoradas, sistemas de cámara mejorados y siluetas de avatar en el cliente del juego hacen que la jugabilidad se sienta más fluida que nunca, mientras que los HUD personalizables, los mapas de control y los tiempos de carga reducidos mantienen a los jugadores completamente inmersos.





Sandbox incentivará inmediatamente a los creadores a comenzar a construir con Game Maker a través de Builders Challenge, un programa de seis semanas que permitirá a los creadores ganar SAND en función del volumen de jugadores y la participación que reciban sus experiencias.





En la última edición del Builders Challenge, sus diez creadores principales potencialmente ganaron un promedio de más de , SAND, lo que proporcionó oportunidades de ingresos significativas para muchos de sus participantes. El Builders Challenge comenzará en febrero y se planean desafíos adicionales en .





Para obtener una descripción completa de la actualización de Game Maker y el enfoque de The Sandbox para dar forma al metaverso, los usuarios pueden visitar el blog de The Sandbox y obtener una descripción más detallada de la actualización. aquí .





Según el equipo, a medida que Game Maker se lanza, el equipo de Sandbox ya está mirando hacia futuras actualizaciones que ampliarán aún más los límites de la creación en el metaverso.





Algunas de las características incluyen matchmaking para habilitar mejores modos de juego competitivos, un nuevo sistema de combate para introducir géneros de juegos de lucha y opciones de recorrido ampliadas como monturas y vehículos para abrir mundos interactivos aún más expansivos.





The Sandbox está disponible de forma gratuita en computadoras Windows y Mac. Los creadores usan Game Maker para crear experiencias, mientras que Game Client permite a los jugadores jugar experiencias publicadas en The Sandbox. Los jugadores y creadores pueden descargar The Sandbox en juego sandbox .

Acerca de The Sandbox

La caja de arena , una subsidiaria de Animoca Brands, es una plataforma metaversa inmersiva en la que los usuarios juegan, crean y monetizan experiencias únicas junto con sus marcas, IP y celebridades favoritas en juegos, entretenimiento, música, arte y más.





Sandbox aprovecha las tecnologías web para habilitar plenamente la creación de usuarios finales y las economías de los creadores, alterando las plataformas existentes al proporcionar tanto a los jugadores como a los creadores la verdadera propiedad de sus activos, creaciones y recompensas como tokens no fungibles (NFT).





Más de 100 socios se han unido a The Sandbox, entre ellos Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, Los Pitufos y muchos más. Para obtener más información, los usuarios pueden visitar www.sandbox.juego y siga las actualizaciones periódicas en Gorjeo , Medio , y Discordia .

Acerca de Animoca Brands

Animoca Brands, una Tecnología rápida de Deloitte ganador y clasificado en la lista del Financial Times Empresas de alto crecimiento en Asia-Pacífico , es líder en entretenimiento digital, blockchain y juegos. La empresa tiene varias subsidiarias, entre ellas La caja de arena , Estudios Blowfish , Quidd , JUEGO , nWay , Búho de hadas , Bondamente , y Linfoma .





Además, Animoca Brands tiene una cartera en crecimiento de más de inversiones en empresas de blockchain y proyectos descentralizados que están contribuyendo a construir el metaverso abierto, incluidos Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas y otros. Para obtener más información, los usuarios pueden visitar www.animocabrands.com o seguirlos en Gorjeo o Facebook .

