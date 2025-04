The Sandbox introdueix millores importants perquè els creadors i les marques creïn al metavers

LOS ANGELES, Estats Units, Califòrnia, 12 de febrer de 2025/Chainwire/--The Sandbox, el metavers dels jocs socials on la gent s'uneix per crear, connectar i jugar, ha llançat avui la seva propera actualització important de la plataforma i la següent evolució en la seva visió per oferir a la nova generació de creadors les eines per crear contingut de llarga durada mitjançant jocs i experiències immersives i interactives.





El . L'actualització de Game Maker, la plataforma de creació de l'ecosistema The Sandbox, permet als creadors augmentar el nivell del seu contingut generat per l'usuari (UGC) amb millores importants a les experiències multijugador i noves mecàniques de joc juntament amb més accés al contingut de les millors marques per construir-hi.





El Sandbox és gratuït per jugar, crear i explorar i està disponible en ordinadors Windows i Mac. Els jugadors i creadors el poden descarregar a sandbox.joc .





"Al llarg d'anys després que LEGO va revolucionar el joc físic, estem fent el mateix per al món digital: desenvolupant un nou llenguatge perquè els creadors s'expressin", va dir Arthur Madrid, CEO i cofundador de The Sandbox.





"El Sandbox està dissenyat per donar als creadors la llibertat de superar els límits de la creativitat, i amb cada actualització, millorem la seva capacitat per donar vida a les seves visions. Pretenem continuar oferint als creadors l'oportunitat única de col·laborar amb marques de renom mundial en entreteniment, moda, música, esports i molt més, permetent-los integrar elements icònics a les seves pròpies experiències com mai abans".





Game Maker .: El següent pas en la visió impulsada pel creador de The Sandbox

Amb eines robustes i millores com ara noves plantilles prefabricades i biblioteques dinàmiques que permeten als creadors crear de manera més ràpida i intel·ligent, Game Maker . es tracta d'ampliar el que és possible a LAND.





Els recursos associats ara permeten als creadors crear experiències reconeixibles a l'instant, integrant perfectament marques de renom mundial al seu món. Tant si es construeix un poble de Barrufets, un regne dels Care Bears o un univers Atari, aquesta actualització està pensada per facilitar que mai les marques i els creadors col·laborin i donin vida a contingut ric i atractiu.





Els actius dels socis disponibles al llançament inclouen The Smurfs, Chupa Chups, BLOND:ISH, Care Bears i Atari. S'espera que les col·leccions d'actius de Terminator , Playboy, Madballs, Rabbids, MK i Jamiroquai s'alliberin aviat i en vindran molts més.





A més de les eines de creador, les funcions multijugador millorades són un dels principals focus de Game Maker ., amb especial èmfasi en les millores en el joc de carreres, un dels gèneres més populars de The Sandbox.





Mecànica de carreres ampliada: una nova paleta de moviments millora la manera com els avatars es mouen i interactuen amb el seu entorn per oferir experiències de curses i plataformes més atractives.

Funcions multijugador més intel·ligents: les puntuacions d'equip, els NPC multijugador i la selecció d'objectius de transmissió permeten experiències multijugador més dinàmiques.

Un joc més sensible i immersiu: les animacions de personatges millorades, els sistemes de càmera millorats i les siluetes d'avatar al client del joc fan que el joc se senti més fluid que mai, mentre que els HUD personalitzables, els mapes de control i els temps de càrrega reduïts mantenen els jugadors completament immersos.





El Sandbox incentivarà immediatament els creadors perquè comencin a construir amb Game Maker. a través de Builders Challenge, un programa de sis setmanes que permetrà als creadors obtenir SAND en funció del volum de jugadors i la implicació que reben les seves experiències.





L'última iteració de Builders Challenge va veure que els seus deu millors creadors podrien guanyar una mitjana de més de , SAND, proporcionant oportunitats d'ingressos significatives per a molts dels seus participants. Builders Challenge començarà el febrer, amb reptes addicionals prevists a .





Per obtenir una mirada completa a Game Maker. actualització i l'enfocament de The Sandbox per donar forma al metavers, els usuaris poden visitar el bloc The Sandbox i una visió més profunda de l'actualització. aquí .





Segons l'equip, com Game Maker. llançaments, l'equip de Sandbox ja està mirant cap endavant a futures actualitzacions que impulsaran encara més els límits de la creació al metavers.





Algunes de les característiques inclouen la combinació per habilitar millor els modes de joc competitius, un nou sistema de combat per introduir gèneres de jocs de lluita i opcions de recorregut ampliades com muntatges i vehicles per obrir mons interactius encara més amplis.





El Sandbox està disponible gratuïtament en ordinadors Windows i Mac. Els creadors utilitzen Game Maker per crear experiències, mentre que el Game Client permet als jugadors jugar a experiències publicades a The Sandbox. Els jugadors i creadors poden descarregar The Sandbox a sandbox.joc .

Sobre The Sandbox

El Sandbox , una filial d'Animoca Brands, és una plataforma metavers immersiva en la qual els usuaris juguen, creen i monetitzen experiències úniques juntament amb les seves marques, IPs i celebritats preferides en jocs, entreteniment, música, art i molt més.





El Sandbox aprofita les tecnologies web per permetre totalment la creació d'usuaris finals i les economies dels creadors, interrompent les plataformes existents proporcionant tant als jugadors com als creadors la propietat real dels seus actius, creacions i recompenses com a fitxes no fungibles (NFT).





Més de socis s'han unit a The Sandbox, com Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs i molts més. Per a més informació, els usuaris poden visitar www.sandbox.game i seguiu les actualitzacions periòdiques Twitter , Mitjana , i Discòrdia .

Sobre Animoca Brands

Animoca Brands, a Deloitte Tech Fast guanyador i classificat a la llista del Financial Times de Empreses d'alt creixement Àsia-Pacífic , és líder en entreteniment digital, blockchain i jocs. L'empresa té diverses filials, entre elles El Sandbox , Estudis Blowfish , Quidd , JOC , n Way , Pixowl , Lligat , i Lympo .





A més, Animoca Brands té una cartera creixent de més que inversions en empreses blockchain i projectes descentralitzats que contribueixen a construir el metavers obert, com ara Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas i altres. Per a més informació, els usuaris poden visitar www.animocabrands.com o segueix-los Twitter o Facebook .

