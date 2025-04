Sandbox-ek hobekuntza handiak aurkezten ditu sortzaileek eta markek metabertsoan eraikitzeko

LOS ANGELES, Estatu Batuak, Kalifornia, 2025eko otsailaren 12a/Chainwire/--The Sandbox – Jendea sortzeko, konektatzeko eta jolasteko elkartzen den joko sozialeko metabertsoa – gaur bere plataformaren hurrengo eguneratze nagusia eta bere ikuspegiaren hurrengo bilakaera kaleratu du, sortzaile belaunaldi berriei forma luzeko edukia lantzeko tresnak eskaintzeko, joko eta esperientzia interaktibo eta murgilgarrien bidez.





The . Game Maker-era eguneratzea, The Sandbox ekosistemako sorkuntza-plataforma, sortzaileei erabiltzaileek sortutako edukia (UGC) maila igotzea ahalbidetzen die, jokalari anitzeko esperientzietan hobekuntza handiekin eta jokatzeko mekanika berriekin batera, marka gorenetako edukirako sarbide gehiagorekin eraikitzeko.





Sandbox doakoa da jolasteko, sortzeko eta arakatzeko eta eskuragarri dago Windows eta Mac ordenagailuetan. Jokalariek eta sortzaileek helbidean deskarga dezakete sandbox.jokoa .





"LEGOk jolas fisikoa irauli zuenetik urteak pasa ondoren, gauza bera egiten ari gara mundu digitalaren alde: sortzaileek beren burua adierazteko hizkuntza berri bat garatzen", esan zuen Arthur Madrilek, The Sandbox-eko zuzendari nagusiak eta sortzaileak.





"Sandbox-a sortzaileei sormenaren mugak gainditzeko askatasuna emateko diseinatuta dago, eta eguneraketa bakoitzarekin, euren ikuspegiak biziarazteko duten gaitasuna hobetzen ari gara. Sortzaileei aukera paregabea ematen jarraitzea entretenimendu, moda, musika, kirol eta abar mundu mailan ospe handiko markekin elkarlanean aritzeko, elementu ikonikoak euren esperientzietan inoiz ez bezala integratzeko aukera emanez.





Game Maker .: The Sandbox-en Sortzaile-Driven Vision-en hurrengo urratsa

Tresna sendoekin eta hobekuntzarekin, hala nola, aurrez egindako txantiloi eta liburutegi dinamiko berriak, sortzaileei azkarrago eta adimentsuago eraikitzeko aukera ematen dieten Game Maker . LURREAN posible dena zabaltzea da.





Bazkideen aktiboak orain sortzaileei berehala antzeman daitezkeen esperientziak egiteko aukera ematen die, mundu mailan ospe handiko markak beren munduan integratuz. Smurfs herrixka bat, Care Bears erreinua edo Atari unibertso bat eraikitzen den ala ez, eguneratze honek markek eta sortzaileek inoiz baino errazagoa izan dezaten elkarlanean aritzea eta eduki aberats eta erakargarria biziaraztea da.





Lantzean eskuragarri dauden bazkideen aktiboak The Smurfs, Chupa Chups, BLOND:ISH, Care Bears eta Atari dira. Terminator, Playboy, Madballs, Rabbids, MK eta Jamiroquai-ren aktibo bildumak laster kaleratzea espero da, beste asko etorriko direlarik.





Sortzaile-tresnez gain, jokalari anitzeko eginbide hobetuak dira Game Maker-en ardatz nagusiak, eta bereziki azpimarratzen dute lasterketa-jokoaren hobekuntzei, The Sandbox-eko genero ezagunenetako bat.





Lasterketen mekanika zabaldua - Mugimendu-paleta berri batek avatarrak beren ingurunearekin nola mugitzen diren eta nola elkarreragiten duten hobetzen du, lasterketa eta plataformako esperientzia erakargarriagoak eskaintzeko.

Jokalari anitzeko eginbide adimentsuagoak - Taldeen puntuazioak, jokalari anitzeko NPC-ak eta Igorpen-helburuen hautaketa jokalari anitzeko esperientzia dinamikoagoak eskaintzen dituzte.

Jokalari erantzunkorragoa eta murgilduagoa - Pertsonaien animazio hobetuak, kamera sistema hobetuak eta avatar siluetek Game Client-en jokatzeko inoiz baino leunagoa bihurtzen dute, HUD pertsonalizagarriek, kontrol-mapak eta karga-denbora murriztuek jokalariak guztiz murgilduta mantentzen dituzten bitartean.





Sandbox-ek berehala bultzatuko ditu sortzaileak Game Makerrekin eraikitzen has daitezen. Builders Challenge-ren bidez, sortzaileei SAND irabazteko aukera emango dien sei asteko programa, euren esperientziak jasotzen duten jokalarien bolumenaren eta konpromisoaren arabera.





Builders Challenge-ren azken bertsioan bere hamar sortzaile nagusiek batez beste , SAND baino gehiago irabazten zuten, parte hartzaile askorentzat diru-sarreren aukera esanguratsuak eskainiz. Builders Challenge otsailean hasiko da, Erronka gehigarriekin aurreikusita.





Game Maker-i begirada osoa lortzeko. eguneratzea eta The Sandbox-en metabertsoa moldatzeko ikuspegia, erabiltzaileek The Sandbox bloga bisita dezakete eta eguneraketaren ikuspegi orokorrago bat hemen .





Taldearen arabera, Game Maker gisa. kaleratzeak, Sandbox taldea metabertsoan sorkuntzaren mugak are gehiago zabalduko dituzten etorkizuneko eguneratzeei begira dago jada.





Ezaugarri batzuen artean, parekatzeak daude joko modu lehiakorrak hobeto gaitzeko, borroka-jokoen generoak sartzeko borroka-sistema berri bat eta zeharkatze-aukera zabalduak, hala nola muntaiak eta ibilgailuak, mundu interaktibo are zabalagoak irekitzeko.





Sandbox doan eskuragarri dago Windows eta Mac ordenagailuetan. Game Maker sortzaileek esperientziak sortzeko erabiltzen dute, eta Game Client-ek jokalariei The Sandbox-en argitaratutako esperientziak erreproduzitzeko aukera ematen die. Jokalariek eta sortzaileek The Sandbox helbidean deskarga dezakete sandbox.jokoa .

Sandbox-i buruz

Sandbox , Animoca Brands-en filiala, metabertso-plataforma murgilgarri bat da, non erabiltzaileek esperientzia paregabeak jolasten, sortu eta dirua irabazten dituzten euren marka, IP eta ospetsu gogokoenekin batera joko, entretenimendu, musika, arte eta abar.





Sandbox-ek Web-teknologiak baliatzen ditu azken erabiltzailearen sorkuntza eta sortzaileen ekonomiak guztiz gaitzeko, lehendik dauden plataformak etenez, jokalariei eta sortzaileei beren aktiboen, sorkuntzaren eta sarien benetako jabetza token ez-fungigarriak (NFT) gisa emanez.





Bazkide gehiago batu dira The Sandbox, besteak beste, Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs eta beste hainbat. Informazio gehiago lortzeko, erabiltzaileek bisita dezakete www.sandbox.game eta jarraitu ohiko eguneraketak Twitter , Ertaina , eta Discordia .

Animoca Markei buruz

Animoca Markak, a Deloitte Tech Fast irabazlea eta Financial Times-en zerrendan sailkatua Hazkunde handiko enpresak Asia-Pazifikoa , entretenimendu digitalean, blockchain-en eta jokoen liderra da. Konpainiak hainbat filial ditu, besteak beste Sandbox , Blowfish Studios , Quidd , JOKOA , nModu , Pixowl , Lotua , eta Lympo .





Horrez gain, Animoca Brands-ek metabertso irekia eraikitzen laguntzen duten blockchain enpresetan eta proiektu deszentralizatuetan inbertsioak baino gehiago dituen zorroa gero eta handiagoa du, besteak beste, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas eta beste batzuk. Informazio gehiago lortzeko, erabiltzaileek bisita dezakete www.animocabrands.com edo jarraitu horiek Twitter edo Facebook .

