ארגז החול מציג שיפורים עיקריים ליוצרים ולמותגים כדי לבנות ב- Metaverse

לוס אנג'לס, ארצות הברית, קליפורניה, 12 בפברואר 2025/Chainwire/--The Sandbox – מטא-ברס המשחקים החברתיים שבו אנשים מתאחדים כדי ליצור, להתחבר ולשחק – פרסמה היום את עדכון הפלטפורמה הגדול הבא שלו ואת ההתפתחות הבאה בחזון שלו לתת לדור החדש של יוצרים את הכלים ליצור תוכן ארוך דרך משחקים וחוויות סוחפות ואינטראקטיביות.





ה- . עדכון ל-Game Maker, פלטפורמת היצירה בתוך מערכת האקולוגית של The Sandbox, מאפשר ליוצרים לעלות רמה של התוכן שנוצר על ידי משתמשים (UGC) עם שיפורים משמעותיים לחוויות מרובי משתתפים ומכניקת משחק חדשה לצד יותר גישה לתוכן מהמותגים המובילים שאפשר לבנות איתם.





ה-Sandbox ניתן לשחק, ליצור ולחקור בחינם וזמין במחשבי Windows ו-Mac. שחקנים ויוצרים יכולים להוריד אותו בכתובת sandbox.game .





"לאורך שנים לאחר ש-LEGO חוללה מהפכה במשחק הפיזי, אנחנו עושים את אותו הדבר עבור העולם הדיגיטלי - מפתחים שפה חדשה ליוצרים לבטא את עצמם", אמר ארתור מדריד, מנכ"ל ומייסד שותף של The Sandbox.





"ארגז החול נועד לתת ליוצרים את החופש לפרוץ את גבולות היצירתיות, ועם כל עדכון, אנו משפרים את היכולת שלהם להגשים את החזונות שלהם. אנו שואפים להמשיך לתת ליוצרים את ההזדמנות הייחודית לשתף פעולה עם מותגים בעלי שם עולמי על פני בידור, אופנה, מוזיקה, ספורט ועוד, ולאפשר להם לשלב אלמנטים איקוניים בחוויות שלהם כמו שלא היו מעולם".





Game Maker .: השלב הבא בחזון הבורא של ארגז החול

עם כלים ושיפורים חזקים כמו תבניות חדשות מוכנות מראש וספריות דינמיות המאפשרות ליוצרים לבנות מהר יותר וחכמה יותר, Game Maker. הכל על הרחבת מה שאפשר ב-LAND.





נכסי שותפים מאפשרים כעת ליוצרים ליצור חוויות הניתנות לזיהוי מיידי, תוך שילוב חלק של מותגים בעלי שם עולמי בעולמם. בין אם בונים כפר דרדסים, ממלכת Care Bears או יקום Atari, עדכון זה נועד להקל מתמיד על מותגים ויוצרים לשתף פעולה ולהביא תוכן עשיר ומרתק לחיים.





נכסי השותפים הזמינים בהשקה כוללים את הדרדסים, Chupa Chups, BLOND:ISH, Care Bears ו-Atari. אוספי נכסים מ-Terminator, פלייבוי, Madballs, Rabbids, MK, וג'מירוקוואי צפויים לצאת בקרוב, עם עוד רבים.





בנוסף לכלי היוצר, תכונות מרובה משתתפים משופרות הן המוקד העיקרי של Game Maker., עם דגש מיוחד על שיפורים למשחקי מירוצים, אחד הז'אנרים הפופולריים ביותר בארגז החול.





מכניקת מירוץ מורחבת - פלטת תנועה חדשה לגמרי משפרת את האופן שבו אווטרים נעים ומקיימים אינטראקציה עם הסביבה שלהם כדי לספק חוויות מירוץ ופלטפורמות מרתקות יותר.

תכונות מרובי משתתפים חכמות יותר - ציוני צוות, NPCs ידידותיים לרב משתתפים, ובחירת יעדי שידור מאפשרים חוויות מרובי משתתפים דינמיות יותר.

משחק מגיב וסוחף יותר - אנימציות דמויות משופרות, מערכות מצלמה משופרות וצלליות אווטאר בלקוח המשחק גורמים למשחק להרגיש חלק יותר מאי פעם בעוד HUDs הניתנים להתאמה אישית, מפות בקרה וזמני טעינה מופחתים שומרים על השחקנים שקועים במלואם.





The Sandbox יתמרץ מיידית את היוצרים להתחיל לבנות עם Game Maker. באמצעות Builders Challenge, תוכנית של שישה שבועות שתאפשר ליוצרים לצבור SAND על סמך נפח השחקנים והמעורבות שהחוויות שלהם מקבלים.





האיטרציה האחרונה של Builders Challenge ראתה את עשרת היוצרים המובילים שלו מרוויחים פוטנציאל של מעל , SAND, מה שמספק הזדמנויות הכנסה משמעותיות לרבים מהמשתתפים בו. אתגר הבנאים יתחיל בפברואר, עם אתגרים נוספים מתוכננים ב.





למבט מקיף על יוצר המשחקים. עדכון והגישה של The Sandbox לעיצוב המטא-ברס, משתמשים יכולים לבקר בבלוג The Sandbox ולסקירה מעמיקה יותר של העדכון כָּאן .





לפי הצוות, בתור Game Maker. מהדורות, צוות Sandbox כבר מסתכל קדימה לעדכונים עתידיים שידחפו עוד יותר את גבולות היצירה במטא-וורס.





חלק מהתכונות כוללות שידוכים כדי לאפשר טוב יותר מצבי משחק תחרותיים, מערכת לחימה חדשה להצגת ז'אנרים של משחקי לחימה ואפשרויות מעבר מורחבות כמו תושבות וכלי רכב כדי לפתוח עולמות אינטראקטיביים נרחבים עוד יותר.





ארגז החול זמין בחינם במחשבי Windows ו-Mac. יוצר המשחקים משמש את היוצרים לבניית חוויות בעוד ש-Game Client מאפשר לשחקנים לשחק חוויות שפורסמו ב-The Sandbox. שחקנים ויוצרים יכולים להוריד את The Sandbox בכתובת sandbox.game .

על ארגז החול

ארגז החול , חברה בת של Animoca Brands, היא פלטפורמת Metaverse סוחפת שבה משתמשים משחקים, יוצרים ומרוויחים חוויות ייחודיות לצד המותגים האהובים עליהם, ה-IP והסלבריטאים האהובים עליהם בגיימינג, בידור, מוזיקה, אמנות ועוד.





ארגז ה-Sandbox ממנף טכנולוגיות אינטרנט כדי לאפשר באופן מלא יצירת משתמשי קצה וכלכלות יוצרים, תוך שיבוש פלטפורמות קיימות על ידי מתן בעלות אמיתית לשחקנים וליוצרים על הנכסים, היצירות והתגמולים שלהם כאסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFT).





שותפים נוספים הצטרפו ל-The Sandbox, כולל Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs, ועוד רבים. למידע נוסף, משתמשים יכולים לבקר www.sandbox.game ועקוב אחר העדכונים השוטפים על לְצַפְצֵף , בֵּינוֹנִי , ו מַחֲלוֹקֶת .

על Animoca Brands

Animoca Brands, א Deloitte Tech Fast זוכה ומדורג ברשימת הפייננשל טיימס של חברות בצמיחה גבוהה אסיה-פסיפיק , היא מובילה בבידור דיגיטלי, בלוקצ'יין וגיימינג. לחברה מספר חברות בנות, כולל ארגז החול , אולפני Blowfish , קוויד , GAMEE , nWay , Pixowl , בונדלי , ו לימפו .





בנוסף, ל-Animoca Brands יש פורטפוליו הולך וגדל של יותר מהשקעות בחברות בלוקצ'יין ופרויקטים מבוזרים שתורמים לבניית המטא-ברס הפתוח, כולל Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas ואחרים. למידע נוסף, משתמשים יכולים לבקר www.animocabrands.com או לעקוב אחריהם לְצַפְצֵף אוֹ פייסבוק .

