ማጠሪያው ለፈጣሪዎች እና ለብራንዶች በ Metaverse ውስጥ የሚገነቡ ዋና ዋና ማሻሻያዎችን ያስተዋውቃል

ሎስ አንጀለስ፣ ዩናይትድ ስታትስ፣ ካሊፎርኒያ፣ ፌብሩዋሪ 12፣ 2025/Chainwire/-- ማጠሪያው - ሰዎች የሚፈጥሩት፣ የሚገናኙበት እና የሚጫወቱበት የማህበራዊ ጨዋታ ዘይቤ - ዛሬ ቀጣዩን ዋና የመድረክ ማሻሻያ እና የሚቀጥለውን ዝግመተ ለውጥ ለአዲሱ የፈጣሪዎች ትውልድ በአስማጭ፣ በይነተገናኝ ጨዋታዎች እና ተሞክሮዎች የረዥም ጊዜ ይዘትን ለመስራት የሚረዱ መሳሪያዎችን ለቋል።





የ. ወደ Game Maker ማዘመን፣ በ Sandbox ስነ-ምህዳር ውስጥ ያለው የመፍጠር መድረክ ፈጣሪዎች በተጠቃሚ የመነጨ ይዘታቸውን (ዩጂሲ) በባለብዙ-ተጫዋች ተሞክሮዎች ላይ በዋና ማሻሻያዎች እና አዳዲስ የጨዋታ ሜካኒኮችን ከከፍተኛ ምርቶች የይዘት ተደራሽነት ጋር መገንባት እንዲችሉ ያስችላቸዋል።





ማጠሪያው ለመጫወት፣ ለመፍጠር እና ለማሰስ ነጻ ነው እና በዊንዶውስ እና ማክ ኮምፒውተሮች ላይ ይገኛል። ተጫዋቾች እና ፈጣሪዎች በ ላይ ማውረድ ይችላሉ። ማጠሪያ.ጨዋታ .





"LEGO አካላዊ ጨዋታ አብዮት ካደረገ ከብዙ አመታት በኋላ ለዲጂታል አለም ተመሳሳይ ነገር እያደረግን ነው - ፈጣሪዎች ሀሳባቸውን እንዲገልጹ አዲስ ቋንቋ ማዳበር" ሲሉ የአሸዋ ቦክስ ዋና ስራ አስፈፃሚ እና ተባባሪ መስራች አርተር ማድሪድ ተናግረዋል።





"ማጠሪያው የተነደፈው ለፈጣሪዎች የፈጠራ ድንበሮችን ለመግፋት ነፃነት ለመስጠት ነው, እና በእያንዳንዱ ማሻሻያ, ራዕያቸውን ወደ ህይወት ለማምጣት ችሎታቸውን እያሳደግን ነው. ፈጣሪዎች በመዝናኛ፣ በፋሽን፣ በሙዚቃ፣ በስፖርት እና በሌሎችም በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ ከሆኑ የንግድ ምልክቶች ጋር እንዲተባበሩ ልዩ እድል መስጠታችንን ለመቀጠል ዓላማችን ሲሆን ይህም ምስሎችን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ወደ ራሳቸው ልምዶች እንዲያዋህዱ ያስችላቸዋል።





ጨዋታ ሰሪ፡ ቀጣዩ ደረጃ በማጠሪያው ፈጣሪ የሚመራ እይታ

ፈጣሪዎች በፍጥነት እና በብልጠት እንዲገነቡ በሚያስችሉ እንደ አዲስ ቀድሞ የተሰሩ አብነቶች እና ተለዋዋጭ ቤተ-መጻሕፍት ባሉ ጠንካራ መሳሪያዎች እና ማሻሻያዎች፣ ጌም ሰሪ። በLAND ላይ የሚቻለውን ማስፋፋት ነው።





የአጋር ንብረቶች አሁን ፈጣሪዎች በፍጥነት የሚታወቁ ልምዶችን እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፣ ያለችግር በአለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆኑ የምርት ስሞችን ከዓለማቸው ጋር በማዋሃድ። የSmurfs መንደርን፣ የ Care Bears መንግሥትን ወይም የአታሪ ዩኒቨርስን መገንባት፣ ይህ ዝማኔ ብራንዶች እና ፈጣሪዎች እንዲተባበሩ እና ሀብታም እና አሳታፊ ይዘትን ወደ ህይወት ለማምጣት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቀላል ለማድረግ ነው።





ሲጀመር የሚገኙ የአጋር ንብረቶች The Smurfs፣ Chupa Chups፣ BLOND:ISH፣ Care Bears እና Atari ያካትታሉ። ከTerminator፣ Playboy፣ Madballs፣ Rabbids፣ MK እና Jamiroquai የንብረት ስብስቦች በቅርቡ እንደሚለቀቁ ይጠበቃል።





ከፈጣሪ መሳሪያዎች በተጨማሪ የተሻሻሉ የብዝሃ-ተጫዋች ባህሪያት የጨዋታ ሰሪ ዋና ትኩረት ናቸው፣ በተለይም በእሽቅድምድም ጨዋታ ላይ ማሻሻያዎች ላይ አፅንዖት በመስጠት፣ በ Sandbox ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ዘውጎች አንዱ።





የተስፋፋ የእሽቅድምድም ሜካኒክስ - አዲስ የንቅናቄ ቤተ-ስዕል የበለጠ አሳታፊ የእሽቅድምድም እና የመድረክ ልምድን ለማቅረብ አምሳያዎች እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ እና ከአካባቢያቸው ጋር እንደሚገናኙ ያሻሽላል።

ብልጥ ባለብዙ-ተጫዋች ባህሪዎች - የቡድን ውጤቶች ፣ ባለብዙ-ተጫዋች NPCs እና የብሮድካስት ኢላማ ምርጫ የበለጠ ተለዋዋጭ የብዝሃ-ተጫዋች ልምዶችን ይፈቅዳል።

የበለጠ ምላሽ ሰጪ እና መሳጭ ጨዋታ - የተሻሻሉ የገጸ-ባህሪ አኒሜሽን፣ የተሻሻሉ የካሜራ ሲስተሞች እና የአቫታር ስልቶች በጨዋታ ደንበኛ ውስጥ የጨዋታ አጨዋወት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለስላሳ እንዲሆን ያደርጉታል፣ ሊበጁ የሚችሉ HUDs፣ የቁጥጥር ካርታዎች እና የመጫኛ ጊዜዎች የተቀነሱ ተጫዋቾች ሙሉ በሙሉ እንዲጠመቁ ያደርጋሉ።





ማጠሪያው ወዲያውኑ ፈጣሪዎችን በጨዋታ ሰሪ መገንባት እንዲጀምሩ ያበረታታል። በ Builders Challenge በኩል ፈጣሪዎች በተጫዋቹ መጠን እና ልምዶቻቸው ላይ ተመስርተው SAND እንዲያገኙ የሚያስችል የስድስት ሳምንት ፕሮግራም።





የገንቢዎች ውድድር የመጨረሻው መደጋገም ከፍተኛ አስር ፈጣሪዎቹ ከ SAND በላይ አማካኝ ገቢ ሊያገኙ ሲችሉ ለብዙዎቹ ተሳታፊዎች ትርጉም ያለው የገቢ እድሎችን ሲሰጡ ተመልክቷል። የገንቢዎች ውድድር በየካቲት (February) ይጀምራል፣ ተጨማሪ ፈታኝ ሁኔታዎች በ ውስጥ ታቅደዋል።





የጨዋታ ሰሪውን አጠቃላይ እይታ ለማግኘት። ማሻሻያ እና የመለኪያውን ቅርፅ ለመቅረጽ የ Sandbox አቀራረብ ተጠቃሚዎች የአሸዋ ጦማርን እና የዝማኔውን ጥልቅ አጠቃላይ እይታ መጎብኘት ይችላሉ። እዚህ .





በቡድኑ መሰረት እንደ ጨዋታ ሰሪ . የተለቀቁ፣ የማጠሪያው ቡድን የፍጥረትን ድንበሮች በሜታቨርስ የበለጠ የሚገፉ የወደፊት ዝመናዎችን አስቀድሞ እየጠበቀ ነው።





አንዳንድ ባህሪያቶቹ ተፎካካሪ የጨዋታ ሁነታዎችን በተሻለ ሁኔታ ለማንቃት ግጥሚያን ያጠቃልላሉ፣ የጨዋታ ዘውጎችን ለማስተዋወቅ አዲስ የውጊያ ስርዓት እና እንደ ተራራዎች እና ተሽከርካሪዎች ያሉ የሰፋፊ የማቋረጫ አማራጮችን የበለጠ ሰፊ በይነተገናኝ ዓለሞችን ለመክፈት።





ማጠሪያው በዊንዶውስ እና ማክ ኮምፒተሮች ላይ በነጻ ይገኛል። ጌም ሰሪው ተሞክሮዎችን ለመገንባት በፈጣሪዎች ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን የጨዋታ ደንበኛ ተጫዋቾች በThe Sandbox ውስጥ የታተሙ ተሞክሮዎችን እንዲጫወቱ ያስችላቸዋል። ተጫዋቾች እና ፈጣሪዎች ማጠሪያውን በ ላይ ማውረድ ይችላሉ። ማጠሪያ.ጨዋታ .

ስለ ማጠሪያው

ማጠሪያው የአኒሞካ ብራንዶች ንዑስ ክፍል ተጠቃሚዎች ከሚወዷቸው ብራንዶች፣ አይፒዎች እና ታዋቂ ሰዎች ጋር በጨዋታ፣ በመዝናኛ፣ በሙዚቃ፣ በኪነጥበብ እና በሌሎችም ልዩ ልምዶችን የሚጫወቱበት፣ የሚፈጥሩበት እና ገቢ የሚፈጥሩበት መሳጭ የሜታቨርስ መድረክ ነው።





ማጠሪያው የመጨረሻ ተጠቃሚን መፍጠር እና የፈጣሪ ኢኮኖሚን ሙሉ ለሙሉ ለማንቃት የድር ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማል፣ ለሁለቱም ተጫዋቾች እና ፈጣሪዎች የንብረታቸውን፣ የፈጠራቸውን እና ሽልማቶቻቸውን እንደ የማይሽሉ ቶከኖች (NFTs) እውነተኛ ባለቤትነት በመስጠት ነባሩን መድረኮች በማስተጓጎል ነው።





ዋርነር ሙዚቃ ግሩፕ፣ Gucci፣ Ubisoft፣ Paris Hilton፣ The Walking Dead፣ Snoop Dogg፣ Attack on Titan፣ Lacoste፣ Steve Aoki፣ The Smurfs እና ሌሎችንም ጨምሮ ከባልደረባዎች በላይ ወደ Sandbox ተቀላቅለዋል። ለበለጠ መረጃ ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ። www.sandbox.ጨዋታ እና መደበኛ ዝመናዎችን ይከተሉ ትዊተር , መካከለኛ , እና አለመግባባት .

ስለ አኒሞካ ብራንዶች

አኒሞካ ብራንዶች፣ አ ዴሎይት ቴክ ፈጣን አሸናፊ እና በፋይናንሺያል ታይምስ ዝርዝር ውስጥ ተመድቧል ከፍተኛ የእድገት ኩባንያዎች እስያ-ፓሲፊክ ፣ በዲጂታል መዝናኛ ፣ብሎክቼይን እና ጨዋታ ውስጥ መሪ ነው። ኩባንያው ጨምሮ በርካታ ቅርንጫፎች አሉት ማጠሪያው , Blowfish Studios , ኩይድ , GAMEE , nway , Pixowl , በድፍረት , እና ሊምፖ .





በተጨማሪም አኒሞካ ብራንድስ በብሎክቼይን ኩባንያዎች ውስጥ ከሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች በላይ እያደገ ያለ ፖርትፎሊዮ እና ያልተማከለ ፕሮጄክቶች አክሲኢ ኢንፊኒቲ፣ ኦፕንሴአ፣ ዳፐር ላብስ (ኤንቢኤ ቶፕ ሾት)፣ Yield Guild Games፣ Harmony፣ Alien Worlds፣ Star Atlas እና ሌሎችንም ጨምሮ ክፍት ሜታቨርስን ለመገንባት አስተዋፅዖ እያደረጉ ነው። ለበለጠ መረጃ ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ። www.animocabrands.com ወይም ይከተሏቸው ትዊተር ወይም ፌስቡክ .

ተገናኝ

ምክትል ፕሬዝዳንት

Chase Colasonno

ዘ Sandboxን በመወከል አርባ ሰባት ግንኙነቶች

[email protected]

ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ እዚህ