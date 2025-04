Ipinakilala ng Sandbox ang Mga Pangunahing Pagpapahusay Para sa Mga Creator At Brand na Gagawin Sa Metaverse

LOS ANGELES, United Stats, California, ika-12 ng Pebrero, 2025/Chainwire/--The Sandbox– ang social gaming metaverse kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama upang lumikha, kumonekta, at maglaro – ngayon ay naglabas ng susunod nitong pangunahing update sa platform at ang susunod na ebolusyon sa pananaw nito na bigyan ang bagong henerasyon ng mga creator ng mga tool upang makagawa ng pangmatagalang nilalaman sa pamamagitan ng nakaka-engganyong, interactive na mga laro at karanasan.





Ang . Ang pag-update sa Game Maker, ang platform ng paglikha sa loob ng The Sandbox ecosystem, ay nagbibigay-daan sa mga creator na i-level up ang kanilang user-generated content (UGC) na may malalaking pagpapahusay sa mga karanasan sa multiplayer at bagong gameplay mechanics kasama ng higit na access sa content mula sa mga nangungunang brand na gagamitin.





Ang Sandbox ay libre upang maglaro, gumawa, at mag-explore at available sa mga Windows at Mac na computer. Maaaring i-download ito ng mga manlalaro at tagalikha sa sandbox.laro .





"Sa paglipas ng mga taon pagkatapos baguhin ng LEGO ang pisikal na paglalaro, ginagawa namin ang parehong para sa digital na mundo - pagbuo ng isang bagong wika para sa mga tagalikha upang ipahayag ang kanilang sarili," sabi ni Arthur Madrid, CEO at Co-Founder ng The Sandbox.





“Ang Sandbox ay idinisenyo upang bigyan ang mga creator ng kalayaan na itulak ang mga hangganan ng pagkamalikhain, at sa bawat pag-update, pinapahusay namin ang kanilang kakayahang bigyang-buhay ang kanilang mga pananaw. Layunin naming ipagpatuloy ang pagbibigay sa mga creator ng natatanging pagkakataon na makipagtulungan sa mga sikat na brand sa buong mundo sa entertainment, fashion, musika, sports, at higit pa, na nagbibigay-daan sa kanila na isama ang mga iconic na elemento sa kanilang sariling mga karanasan na hindi kailanman tulad ng dati."





Game Maker .: The Next Step in The Sandbox's Creator-Driven Vision

Gamit ang mga magagaling na tool at pagpapahusay tulad ng mga bagong pre-made na Template at Dynamic na Aklatan na nagbibigay-daan sa mga creator na bumuo ng mas mabilis at mas matalinong, Game Maker . ay tungkol sa pagpapalawak ng kung ano ang posible sa LUPA.





Binibigyang-daan na ngayon ng Partner Assets ang mga creator na gumawa ng mga agarang makikilalang karanasan, na walang putol na pagsasama ng mga kilalang brand sa buong mundo sa kanilang mundo. Bumuo man ng isang Smurfs village, isang Care Bears kingdom, o isang Atari universe, ang update na ito ay nilalayon na gawing mas madali kaysa dati para sa mga brand at creator na mag-collaborate at magdala ng mayaman, nakaka-engganyong content sa buhay.





Kasama sa mga asset ng partner na available sa paglulunsad ang The Smurfs, Chupa Chups, BLOND:ISH, Care Bears, at Atari. Ang mga koleksyon ng asset mula sa Terminator , Playboy, Madballs, Rabbids, MK, at Jamiroquai ay inaasahang ilalabas sa lalong madaling panahon kasama ang marami pang darating.





Bilang karagdagan sa tooling ng creator, ang mga pinahusay na feature ng Multiplayer ay pangunahing pinagtutuunan ng Game Maker ., na may partikular na diin sa mga pagpapahusay sa gameplay ng karera, isa sa mga pinakasikat na genre sa The Sandbox.





Pinalawak na Mechanics ng Karera – Pinapabuti ng isang bagong-bagong Movement Palette kung paano gumagalaw at nakikipag-ugnayan ang mga avatar sa kanilang kapaligiran upang makapagbigay ng mas nakakaengganyo na mga karanasan sa karera at platformer.

Mga Tampok ng Mas Matalino na Multiplayer – Mga Marka ng Koponan, Mga Multiplayer-Friendly na NPC, at Pagpili ng Target sa Pag-broadcast ay nagbibigay-daan para sa higit pang mga dynamic na karanasan sa multiplayer.

Higit na Tumutugon at Immersive na Gameplay – Pinahusay na Character Animation, pinahusay na Camera System, at Avatar Silhouettes sa Game Client na ginagawang mas makinis ang gameplay kaysa dati habang ang mga Nako-customize na HUD, Control Maps, at pinababang oras ng paglo-load ay nagpapanatili sa mga manlalaro na ganap na nalubog.





Ang Sandbox ay agad na hihikayat sa mga creator na magsimulang bumuo gamit ang Game Maker . sa pamamagitan ng Builders Challenge , isang anim na linggong programa na magbibigay-daan sa mga creator na makakuha ng SAND batay sa dami ng manlalaro at pakikipag-ugnayan na natatanggap ng kanilang mga karanasan.





Nakita ng huling pag-ulit ng Builders Challenge ang nangungunang sampung creator nito na posibleng kumita ng average na higit sa , SAND, na nagbibigay ng makabuluhang pagkakataon sa kita para sa marami sa mga kalahok nito. Magsisimula ang Builders Challenge sa Pebrero, na may mga karagdagang Hamon na nakaplano sa .





Para sa isang komprehensibong pagtingin sa Game Maker . update at diskarte ng The Sandbox sa paghubog ng metaverse, maaaring bisitahin ng mga user ang The Sandbox blog at isang mas malalim na pangkalahatang-ideya ng update dito .





Ayon sa koponan, bilang Game Maker . na inilabas, ang Sandbox team ay naghahanap na ng mga update sa hinaharap na higit pang itulak ang mga hangganan ng paglikha sa metaverse.





Kasama sa ilan sa mga feature ang matchmaking para mas mahusay na paganahin ang mga competitive game mode, isang bagong combat system para ipakilala ang mga genre ng fighting game, at pinalawak na mga opsyon sa traversal tulad ng mga mount at mga sasakyan upang magbukas ng mas malawak na interactive na mundo.





Available ang Sandbox nang libre sa mga Windows at Mac na computer. Ang Game Maker ay ginagamit ng mga creator upang bumuo ng mga karanasan habang pinapayagan ng Game Client ang mga manlalaro na maglaro ng mga na-publish na karanasan sa The Sandbox. Maaaring i-download ng mga manlalaro at tagalikha ang The Sandbox sa sandbox.laro .

Tungkol sa The Sandbox

Ang Sandbox , isang subsidiary ng Animoca Brands, ay isang nakaka-engganyong metaverse platform kung saan naglalaro, gumagawa, at kumikita ng mga natatanging karanasan ang mga user kasama ng kanilang mga paboritong brand, IP, at celebrity sa gaming, entertainment, musika, sining, at higit pa.





Ginagamit ng Sandbox ang mga teknolohiya sa Web upang ganap na paganahin ang paggawa ng end-user at mga ekonomiya ng creator, na nakakagambala sa mga kasalukuyang platform sa pamamagitan ng pagbibigay sa parehong mga manlalaro at creator ng tunay na pagmamay-ari ng kanilang mga asset, mga nilikha, at mga reward bilang mga non-fungible token (NFTs).





Ang higit sa mga kasosyo ay sumali sa The Sandbox, kabilang ang Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs, at marami pa. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita ang mga user www.sandbox.game at sundin ang mga regular na update sa Twitter , Katamtaman , at Discord .

Tungkol sa Animoca Brands

Mga Tatak ng Animoca, a Deloitte Tech Mabilis nagwagi at niraranggo sa listahan ng Financial Times ng Mataas na Paglago ng mga Kumpanya sa Asia-Pacific , ay isang nangunguna sa digital entertainment, blockchain, at gaming. Ang kumpanya ay may maraming mga subsidiary, kabilang ang Ang Sandbox , Blowfish Studios , Quidd , LARO , nWay , Pixowl , Bondly , at Lympo .





Bilang karagdagan, ang Animoca Brands ay may lumalaking portfolio na higit pa sa mga pamumuhunan sa mga kumpanya ng blockchain at mga desentralisadong proyekto na nag-aambag sa pagbuo ng open metaverse, kabilang ang Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas, at iba pa. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita ang mga user www.animocabrands.com o sundan sila Twitter o Facebook .

