Sandbox uvodi velika poboljšanja za kreatore i brendove za ugradnju u Metaverse

LOS ANGELES, Sjedinjene Američke Države, Kalifornija, 12. februara 2025./Chainwire/--The Sandbox – metaverzum društvenih igara u kojem se ljudi okupljaju da stvaraju, povezuju se i igraju – danas je objavio svoje sljedeće veliko ažuriranje platforme i sljedeću evoluciju u svojoj viziji kako bi novoj generaciji kreatora pružio alate za izradu dugog formata interaktivnog sadržaja putem imerzivnih igara.





The . ažuriranje Game Maker-a, platforme za kreiranje unutar ekosistema The Sandbox, omogućava kreatorima da poboljšaju svoj korisnički generirani sadržaj (UGC) uz velika poboljšanja iskustva za više igrača i novu mehaniku igranja uz veći pristup sadržaju vrhunskih brendova za izgradnju.





Sandbox je besplatan za igranje, kreiranje i istraživanje i dostupan je na Windows i Mac računarima. Igrači i kreatori ga mogu preuzeti na sandbox.game .





„Tokom godina nakon što je LEGO revolucionirao fizičku igru, radimo isto za digitalni svijet – razvijamo novi jezik za kreatore da se izraze“, rekao je Arthur Madrid, izvršni direktor i suosnivač The Sandbox.





„Peščanik je dizajniran da kreatorima pruži slobodu da pomeraju granice kreativnosti, a sa svakim ažuriranjem poboljšavamo njihovu sposobnost da ožive svoje vizije. Cilj nam je da nastavimo davati kreatorima jedinstvenu priliku da sarađuju sa globalno poznatim brendovima u oblasti zabave, mode, muzike, sporta i još mnogo toga, omogućavajući im da integrišu ikonske elemente u svoja sopstvena iskustva kao nikada ranije.”





Izrađivač igara .: Sljedeći korak u viziji vođenoj kreatorima Sandboxa

Sa robusnim alatima i poboljšanjima kao što su novi gotovi predlošci i dinamičke biblioteke koje omogućavaju kreatorima da grade brže i pametnije, Game Maker. je sve u širenju onoga što je moguće na LAND.





Partnerski resursi sada omogućavaju kreatorima da kreiraju trenutno prepoznatljiva iskustva, neprimetno integrišući globalno poznate brendove u svoje svetove. Bilo da gradite selo Štrumpfova, Care Bears kraljevstvo ili Atari univerzum, ovo ažuriranje ima za cilj da brendovima i kreatorima olakša saradnju i oživi bogat, zanimljiv sadržaj.





Partnerska sredstva dostupna pri lansiranju uključuju The Smurfs, Chupa Chups, BLOND:ISH, Care Bears i Atari. Očekuje se da će uskoro biti objavljene kolekcije imovine iz Terminatora, Playboya, Madballsa, Rabbidsa, MK-a i Jamiroquaija, a očekuje se još mnogo njih.





Pored alata za kreatore, poboljšane funkcije za više igrača su glavni fokus Game Maker-a, s posebnim naglaskom na poboljšanju trkačke igre, jednom od najpopularnijih žanrova u The Sandboxu.





Proširena trkačka mehanika – Potpuno nova paleta pokreta poboljšava način na koji se avatari kreću i komuniciraju sa svojim okruženjem kako bi pružili zanimljivije trkačko i platformsko iskustvo.

Pametnije karakteristike za više igrača – Timski rezultati, NPC prilagođeni za više igrača i Broadcast Target Selection omogućavaju dinamičnija iskustva za više igrača.

Odzivnija i sveobuhvatnija igra – poboljšane animacije likova, poboljšani sistemi kamere i siluete avatara u Game Clientu čine igru glatkijom nego ikad, dok prilagodljivi HUD-ovi, kontrolne mape i smanjeno vrijeme učitavanja održavaju igrače potpuno uronjenim.





Sandbox će odmah potaknuti kreatore da počnu graditi uz Game Maker. putem Builders Challenge-a, šestosedmičnog programa koji će omogućiti kreatorima da steknu SAND na osnovu količine igrača i angažmana koje dobijaju njihova iskustva.





Posljednja iteracija Builders Challenge-a pokazala je da njegovih deset najboljih kreatora potencijalno zarađuju u prosjeku preko , SAND, pružajući značajne mogućnosti prihoda za mnoge njegove učesnike. Builders Challenge će početi u februaru, a dodatni izazovi planirani su u .





Za sveobuhvatan pogled na Game Maker. ažuriranje i pristup The Sandboxa oblikovanju metaverzuma, korisnici mogu posjetiti The Sandbox blog i dublji pregled ažuriranja ovdje .





Prema timu, kao Game Maker. izdanja, Sandbox tim već gleda unaprijed u buduća ažuriranja koja će dalje pomicati granice stvaranja u metaverzumu.





Neke od karakteristika uključuju sklapanje susreta za bolje omogućavanje kompetitivnih načina igre, novi borbeni sistem za uvođenje žanrova borbenih igara i proširene opcije prelaska kao što su konjani i vozila kako bi se otvorili još ekspanzivniji interaktivni svjetovi.





Sandbox je dostupan besplatno na Windows i Mac računarima. Kreatori koriste Game Maker za stvaranje iskustava, dok Game Client omogućava igračima da igraju objavljena iskustva u The Sandboxu. Igrači i kreatori mogu preuzeti The Sandbox na sandbox.game .

O Sandboxu

The Sandbox , podružnica Animoca Brands, je impresivna metaverzalna platforma na kojoj korisnici igraju, stvaraju i unovčavaju jedinstvena iskustva zajedno sa svojim omiljenim brendovima, IP adresama i poznatim ličnostima u igricama, zabavi, muzici, umjetnosti i još mnogo toga.





Sandbox koristi Web tehnologije kako bi u potpunosti omogućio stvaranje krajnjih korisnika i ekonomiju kreatora, narušavajući postojeće platforme pružajući i igračima i kreatorima istinsko vlasništvo nad njihovom imovinom, kreacijama i nagradama kao nepromjenjivim tokenima (NFT).





Preko partnera su se pridružili The Sandbox, uključujući Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs i mnoge druge. Za više informacija korisnici mogu posjetiti www.sandbox.game i pratite redovna ažuriranja Twitter , Srednje , i Discord .

O brendovima Animoca

Animoca Brands, a Deloitte Tech Fast pobjednik i rangiran na listi Financial Timesa Kompanije sa visokim rastom Azija-Pacifik , je lider u digitalnoj zabavi, blockchainu i igrama. Kompanija ima više podružnica, uključujući The Sandbox , Blowfish Studios , Quidd , GAMEE , nWay , Pixowl , Bondly , i Lympo .





Osim toga, Animoca Brands ima rastući portfelj više od ulaganja u blockchain kompanije i decentralizirane projekte koji doprinose izgradnji otvorenog metaverzuma, uključujući Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas i druge. Za više informacija korisnici mogu posjetiti www.animocabrands.com ili ih pratite Twitter ili Facebook .

