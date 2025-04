Sandbox Metaverse түзүү үчүн жаратуучулар жана бренддер үчүн негизги жакшыртууларды киргизет

LOS ANGELES, Америка Кошмо Штаттары, Калифорния, 12-февраль, 2025-жыл/Chainwire/--The Sandbox – адамдар түзүү, туташуу жана ойноо үчүн чогулган социалдык оюн метаверси – бүгүн платформанын кезектеги негизги жаңыртуусун жана жаңы муунун жаратуучуларына иммерсивдик оюндар жана интерактивдүү тажрыйбалар аркылуу узун формадагы мазмунду жасоо үчүн куралдарды берүү үчүн өзүнүн көз карашындагы кийинки эволюцияны чыгарды.





The . The Sandbox экосистемасындагы түзүү платформасы болгон Game Makerге жаңыртуу жаратуучуларга колдонуучу тарабынан түзүлгөн мазмунду (UGC) бир нече оюнчу тажрыйбасын жана жаңы оюн ойноо механизмдерин олуттуу жакшыртуу менен, ошондой эле түзө турган мыкты бренддердин мазмунуна көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет.





Sandbox ойноо, түзүү жана изилдөө үчүн акысыз жана Windows жана Mac компьютерлеринде жеткиликтүү. Оюнчулар жана жаратуучулар аны жүктөй алышат sandbox.game .





"LEGO физикалык оюнду өзгөрткөн жылдардан кийин, биз санариптик дүйнө үчүн да ушундай кылып жатабыз - жаратуучулар өздөрүн билдирүү үчүн жаңы тилди иштеп чыгууда", - деди Артур Мадрид, The Sandbox компаниясынын башкы директору жана негиздөөчүсү.





“Sumbox жаратуучуларга чыгармачылыктын чегин кеңейтүү эркиндигин берүү үчүн иштелип чыккан жана ар бир жаңыртуу менен биз алардын көз караштарын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн күчөтүп жатабыз. Биз жаратуучуларга көңүл ачуу, мода, музыка, спорт жана башкалар боюнча дүйнөлүк атактуу бренддер менен кызматташууга уникалдуу мүмкүнчүлүк берүүнү улантып, аларга өзгөчө элементтерди мурда болуп көрбөгөндөй өз тажрыйбаларына кошууга мүмкүнчүлүк берүүнү көздөп жатабыз.





Game Maker .: Sandbox'тун Жаратуучуга негизделген көрүнүшүндөгү кийинки кадам

Жаратуучуларга тезирээк жана акылдуураак түзүүгө мүмкүндүк берген алдын ала жасалган жаңы калыптар жана динамикалык китепканалар сыяктуу күчтүү куралдар жана өркүндөтүүлөр менен Game Maker . бул жерде мүмкүн болгон нерселерди кеңейтүү жөнүндө.





Өнөктөштөрдүн активдери эми жаратуучуларга дароо таанымал тажрыйбаларды жаратып, дүйнөлүк атактуу бренддерди өз дүйнөсүнө оңой интеграциялоого мүмкүнчүлүк берет. Smurfs айылын, Care Bears падышалыгын же Atari ааламын куруп жатабы, бул жаңыртуу бренддер менен жаратуучулар үчүн кызматташууну жана жашоого бай, кызыктуу мазмунду тартууну болуп көрбөгөндөй жеңилдетет.





Өнөктөштөр ишке киргенде жеткиликтүү болгон активдерге The Smurfs, Chupa Chups, BLOND:ISH, Care Bears жана Atari кирет. Терминатор, Playboy, Madballs, Rabbids, MK жана Jamiroquai тасмаларынын актив жыйнактары жакында жарыкка чыгышы күтүлүүдө.





Жаратуучу куралдарынан тышкары, жакшыртылган көп оюнчу функциялары Game Maker .анын негизги багыты болуп саналат, өзгөчө The Sandbox'тун эң популярдуу жанрларынын бири болгон жарыш оюнун жакшыртууга басым жасалат.





Кеңейтилген жарыш механикасы – Жаңы Кыймыл Палитрасы жарыш жана платформер боюнча кызыктуу тажрыйбаларды берүү үчүн аватарлардын кыймылдап, айлана-чөйрө менен өз ара аракеттенүүсүн жакшыртат.

Акылдуу көп оюнчу функциялары – Команда упайлары, көп оюнчуга ылайыктуу NPCs жана уктуруу максаттуу тандоо динамикалуу көп оюнчу тажрыйбаларына мүмкүндүк берет.

Көбүрөөк жооп берүүчү жана иммерсивдүү оюн – Оюн кардарындагы жакшыртылган каармандардын анимациялары, өркүндөтүлгөн камера тутумдары жана Аватар силуэттери оюнду болуп көрбөгөндөй жылмакай кылат, ал эми Ыңгайлаштырылган HUDлар, Башкаруу карталары жана жүктөө убактысынын кыскарышы оюнчуларды толугу менен чөмүлтөт.





Sandbox жаратуучуларды Game Maker менен курууну баштоого дароо шыктандырат. Builders Challenge аркылуу, алты жумалык программа, жаратуучуларга алардын тажрыйбалары алган оюнчунун көлөмү жана катышуусунун негизинде SAND алууга мүмкүнчүлүк берет.





Builders Challenge программасынын акыркы итерациясында анын эң мыкты он жаратуучусу орто эсеп менен SANDдан ашык киреше таап, анын көптөгөн катышуучуларына олуттуу киреше мүмкүнчүлүктөрүн камсыздаган. Куруучулар чакырыгы февраль айында башталат жана кошумча чакырыктар пландаштырылган.





Game Maker комплексин көрүү үчүн. жаңыртуу жана The Sandbox'тун метаверстерди калыптандырууга болгон мамилеси, колдонуучулар The Sandbox блогуна баш багып, жаңыртууну тереңирээк карап чыга алышат. бул жерде .





Команданын айтымында, Game Maker катары. релиздерди, Sandbox командасы келечектеги жаңыртууларды күтүп жатат, алар метаверстеги жаратуунун чектерин андан ары жылдырат.





Кээ бир өзгөчөлүктөргө атаандаштыкка жөндөмдүү оюн режимдерин жакшыраак иштетүү үчүн дал келүү, согуштук оюн жанрларын киргизүү үчүн жаңы согуштук тутум жана дагы кененирээк интерактивдүү дүйнөлөрдү ачуу үчүн монтаждоо жана унаалар сыяктуу кеңейтилген өтүү жолдору кирет.





Sandbox Windows жана Mac компьютерлеринде акысыз жеткиликтүү. Оюн түзүүчүсү жаратуучулар тарабынан тажрыйбаларды түзүү үчүн колдонулат, ал эми Оюн кардары оюнчуларга The Sandbox'то жарыяланган тажрыйбаларды ойноого мүмкүнчүлүк берет. Оюнчулар жана жаратуучулар The Sandbox'ту бул жерден жүктөй алышат sandbox.game .

The Sandbox жөнүндө

Sandbox , Animoca Brands компаниясынын туунду компаниясы, колдонуучулар сүйүктүү бренддери, IP даректери жана атактуу адамдар менен бирге оюн, оюн-зоок, музыка, искусство жана башкалар менен бирге уникалдуу тажрыйбаларды ойноп, жаратып жана акчага айландырган иммерсивдүү метаверс платформасы.





Sandbox акыркы колдонуучуну түзүү жана жаратуучулардын экономикасын толук иштетүү үчүн веб-технологияларды колдонот, оюнчуларга да, жаратуучуларга да активдерине, жаратууларына жана сыйлыктарына чыныгы ээлик кылууну камсыз кылуу менен учурдагы платформаларды үзгүлтүккө учуратпайт (NFTs).





Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs жана башка көптөгөн өнөктөштөр The Sandbox программасына кошулушту. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, колдонуучулар иш сапары менен болот www.sandbox.game жана үзгүлтүксүз жаңыртууларды ээрчиңиз Twitter , Орто , жана Дискорд .

Animoca бренддери жөнүндө

Animoca Brands, а Deloitte Tech Fast жеңүүчүсү жана Financial Times тизмесинде орун алган Азия-Тынч океандагы жогорку өсүү компаниялары , санариптик көңүл ачуу, блокчейн жана оюндар боюнча лидер болуп саналат. Компаниянын бир нече туунду компаниялары бар, анын ичинде Sandbox , Blowfish Studios , Квидд , GAMEE , nWay , Pixowl , Bondly , жана Лимпо .





Кошумчалай кетсек, Animoca Brands ачык метаверстерди курууга салым кошуп жаткан blockchain компанияларына жана борбордон ажыратылган долбоорлорго салынган инвестициялардан көбүрөөк портфелге ээ, анын ичинде Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Gild Gild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas жана башкалар. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, колдонуучулар иш сапары менен болот www.animocabrands.com же аларды ээрчиңиз Twitter же Facebook .

