Hong Kong, China, 22 de maio de 2025/Chainwire/-- Cachorro (anteriormente o Protocolo QED) desenvolveu unha ponte de confianza que conecta Dogecoin á blockchain de Solana. Esta innovación trae seguridade de proba de traballo a Solana mentres fai que Dogecoin, a memecoin máis grande do mundo, estea dispoñible para o ecosistema de dapps de Solana.

Esta innovación permite que Solana e Dogecoin falen directamente entre si, con cada blockchain capaz de verificar de forma independente as transaccións e o consenso do outro sen requirir confianza en terceiros.

A ponte non só mellora a seguridade, senón que tamén crea oportunidades ecosistémicas substanciais. Traer a capitalización de mercado de Dogecoin de $ 36B+ e unha enorme comunidade a Solana abre novas posibilidades para ambas as redes. Os usuarios de Dogecoin obteñen acceso ás aplicacións de DeFi, NFT e xogos de Solana, mentres que os desenvolvedores de Solana poden aproveitar a ampla base de usuarios de Dogecoin.

A diferenza das pontes tradicionais, que a miúdo dependen de asinantes multisig ou custodios, a tecnoloxía de proba de traballo de próxima xeración de Psy valida o consenso de proba de traballo de Dogecoin directamente en Solana. Máis de 2,8 millóns perdas ata a data.

Esta integración demostra que novas cadeas de probas de traballo, como Psy, poden interactuar con blockchain de alto rendemento sen sacrificar a seguridade ou requirir intermediarios centralizados.

Esta ponte continúa coa misión de Psy Protocol de capacitar aos desenvolvedores para construír aplicacións web3 hiperescalables para aloxar a próxima xeración de Internet descentralizada.

A ponte soporta carteiras Dogecoin estándar e depósitos de intercambio.

Citas

"Traballamos arduamente para atopar formas de servir mellor á comunidade Doge, e agora temos a oportunidade de ofrecerlles unha utilidade aínda maior para o seu Dogecoin", dixo Carter Feldman, CEO de Psy Protocol. "Isto demostra a promesa de combinar a mellor seguridade de clase coa demanda de usuarios e unha base de desenvolvedores establecida".

"Estamos encantados de anunciar a ponte DOGE a Solana, un gran paso para dar a benvida a unha das comunidades máis icónicas da criptografía ao ecosistema de Solana", dixo Lily Liu, presidente da Fundación Solana. "DOGE, a mascota amada de Bitcoin, encarna o espírito divertido e irreverente que impulsa a cultura en cadea.

"A verificación sen confianza sempre foi o Santo Graal da interoperabilidade, pero logralo a escala permaneceu elusivo", dixo Robinson Burkey, co-fundador de Wormhole. "Ver Psy e Wormhole xuntarse para construír isto en torno a un activo como DOGE captura o verdadeiro espírito cyberpunk da criptografía. Estamos entusiasmados por axudar a traer un activo de $ 36B a Solana - pronto para ser alimentado por Wormhole".

Como funciona a ponte

A ponte captura e verifica cada cabeciña de bloque de Dogecoin en Solana. Os encabezados de bloque conteñen datos esenciais de blockchain, incluíndo o hash do bloque anterior, o timestamp, o obxectivo de dificultade, a raíz de Merkle de todas as transaccións no bloque e o algoritmo de consenso Proof of Work. Ao verificar estes encabezados directamente en Solana, o sistema confirma criptográficamente a validez das transaccións de Dogecoin sen intermediarios.

Cando os usuarios envían DOGE á ponte, o sistema verifica o depósito na blockchain Dogecoin e moeda unha cantidade equivalente de tokens QDOGE en Solana. Para converter de volta, os tokens QDOGE son queimados en Solana, coas mensaxes de retirada transmitidas de forma segura a través do protocolo de mensaxes de cadea cruzada de Wormhole, desencadeando a liberación do DOGE orixinal á dirección Dogecoin do usuario.

Para permitir esta ponte, Psy creou unha suite de infraestruturas para desenvolvedores:

txindex: un índice totalmente funcional para Dogecoin con manexo sinxelo do comportamento de forking

electrs-doge: o primeiro explorador de bloques de código aberto para Dogecoin

doge-sdk: o primeiro SDK JavaScript para Dogecoin

forkr: unha ferramenta fácil de usar para simular forks / re-orgs en Bitcoin e Dogecoin.

Sobre o protocolo Psy

Cachorro é o innovador líder na tecnoloxía proof-of-work de próxima xeración, nunha misión para restaurar os principios de seguridade e descentralización da blockchain ao tempo que permite a escalabilidade moderna. Psy está a cubrir a brecha de utilidade entre as cadeas Proof of Work e Proof of Stake, capacitando aos desenvolvedores para construír aplicacións web3 hiperescalables, para proporcionar unha alternativa creíble a unha internet centralizada controlada por un puñado de monopolios tecnolóxicos.

Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Chainwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program.

