Hong Kong, Xina, 22 de maig de 2025/Chainwire/-- Gossos (anteriorment QED Protocol) ha desenvolupat un pont sense confiança que connecta Dogecoin a la blockchain de Solana. Aquesta innovació aporta prova de seguretat a Solana mentre que Dogecoin, el memecoin més gran del món, està disponible per a l'ecosistema de dapps de Solana.

Aquesta innovació permet a Solana i Dogecoin "parlar" directament l'un amb l'altre, amb cada blockchain capaç de verificar de forma independent les transaccions i el consens de l'altre sense necessitar confiar en tercers.

El pont no només millora la seguretat, sinó que també crea oportunitats ecosistètiques substancials. portant la capacitat de mercat de Dogecoin de $ 36B + i una comunitat massiva a Solana obre noves possibilitats per a ambdues xarxes. usuaris Dogecoin obtenir accés a les aplicacions de DeFi, NFT i jocs de Solana, mentre que els desenvolupadors de Solana poden aprofitar la base d'usuaris extensa de Dogecoin.

A diferència dels ponts tradicionals, que sovint depenen de signants multisig o custodians, la tecnologia proof-of-work de Psy de nova generació valida el consens Dogecoin Proof of Work directament a Solana. more than $2.8 billion Les pèrdues fins ara.

Aquesta integració demostra que les noves cadenes de prova de treball, com les de Psy, poden interactuar amb blockchains d'alt rendiment sense sacrificar la seguretat o requerir intermediaris centralitzats.

Aquest pont continua la missió de Psy Protocol d'empoderar els desenvolupadors per construir aplicacions web3 hiperescalables per allotjar la propera generació d'Internet descentralitzat.

El pont dóna suport a les carteres Dogecoin estàndard i els dipòsits d'intercanvi.

Citacions

"Hem treballat dur per trobar maneres de servir millor a la comunitat Dog, i ara tenim l'oportunitat d'oferir-los una utilitat encara més gran per al seu Dogecoin", va dir Carter Feldman, CEO de Psy Protocol.

"Estem encantats d'anunciar el pont DOGE a Solana, un gran pas per donar la benvinguda a una de les comunitats més icòniques de la criptografia a l'ecosistema de Solana", va dir Lily Liu, president de la Fundació Solana. "DOGE, la mascota estimada de Bitcoin, encarna l'esperit divertit i irreverent que impulsa la cultura en cadena.

"La verificació sense confiança sempre ha estat el sagrat Graal de la interoperabilitat, però aconseguir-ho a escala ha estat difícil", va dir Robinson Burkey, cofundador de Wormhole. "Veure Psy i Wormhole s'uneixen per construir això al voltant d'un actiu com DOGE captura el veritable esperit cyberpunk de la criptografia.

Com funciona el pont

El pont captura i verifica cada encapçalament de bloc Dogecoin a Solana. Els encapçalaments de bloc contenen dades essencials de blockchain, incloent-hi el hash del bloc anterior, el timestamp, l'objectiu de dificultat, l'arrel de Merkle de totes les transaccions en el bloc i l'algorisme de consens Proof of Work.

Quan els usuaris envien DOGE al pont, el sistema verifica el dipòsit a la blockchain Dogecoin i monta una quantitat equivalent de tokens QDOGE a Solana. Per convertir de nou, els tokens QDOGE es cremen a Solana, amb els missatges de retirada transmesos de forma segura a través del protocol de missatgeria de cadena creuada de Wormhole, desencadenant el llançament del DOGE original a l'adreça Dogecoin de l'usuari.

Per permetre aquest pont, Psy ha creat un conjunt d'infraestructures per als desenvolupadors:

txindex: un índex complet per a Dogecoin amb un maneig sense esforç del comportament de forking

electrs-doge: el primer explorador de blocs de codi obert per a Dogecoin

doge-sdk: el primer SDK de JavaScript per a Dogecoin

forkr: una eina fàcil d'utilitzar per simular forks / re-orgs en Bitcoin i Dogecoin.

El Protocol Psy

Gossos Psy és el líder innovador en la propera generació de tecnologia proof-of-work, amb la missió de restaurar els principis de seguretat i descentralització de la blockchain, alhora que permet l'escalabilitat moderna. Psy està col·locant la bretxa d'utilitat entre les cadenes Proof of Work i Proof of Stake, permetent als desenvolupadors construir aplicacions web3 hiperescalables, per proporcionar una alternativa creïble a una Internet centralitzada controlada per un grapat de monopolis tecnològics.

Contacte

El Sr.

Josep Adams

Serotonina

[email protected]

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

