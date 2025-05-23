Psy розробляє перший недовірливий міст від Dogecoin до Solana

Гонконг, Китай, 22 травня 2025/Chainwire/-- Пси (колишній QED Protocol) розробив недовірливий міст, що з'єднує Dogecoin з блокчейн Solana. Ця інновація приносить доказ роботи безпеки для Solana, а також робить Dogecoin, найбільший в світі memecoin, доступним для екосистеми дапсів Solana.

Ця інновація дозволяє Solana і Dogecoin безпосередньо "говорити" один з одним, з кожним блокчейн здатний самостійно перевіряти транзакції і консенсус іншого, не вимагаючи довіри до третіх сторін.

Міст не тільки підвищує безпеку, але і створює значні екосистемні можливості. Принесення $ 36B + ринкового капіталу Dogecoin і величезної спільноти до Solana відкриває нові можливості для обох мереж.

На відміну від традиційних мостів, які часто покладаються на мультисиг-підписників або опікунів, технологія Proof-of-Work наступного покоління Psy підтверджує консенсус Dogecoin Proof of Work безпосередньо на Solana. понад 2,8 мільярда Втрати на сьогоднішній день.

Це позиціонує Psy як провідного інноватора доказів роботи для Solana, поєднуючи переваги безпеки доказів роботи з швидкістю та програмуваністю Solana.Ця інтеграція демонструє, що нові ланцюги доказів роботи, такі як Psy, можуть взаємодіяти з високопродуктивними блокчейнами, не жертвуючи безпекою або вимагаючи централізованих посередників.

Цей міст продовжує місію Psy Protocol, що дозволяє розробникам створювати гіперскалабельні веб-додатки для розміщення наступного покоління децентралізованого інтернету.

Мост підтримує стандартні гаманці Dogecoin і обмінні депозити.

цитати

"Ми працювали над тим, щоб знайти способи, як краще обслуговувати спільноту Doge, і тепер ми маємо шанс запропонувати їм ще більшу утиліту для свого Dogecoin", - сказав Картер Фельдман, генеральний директор Psy Protocol. "Це демонструє обіцянку поєднувати найкращу в своєму класі безпеку з попитом на користувачів і встановленою базою розробників".

"Ми працювали над тим, щоб знайти способи, як краще обслуговувати спільноту Doge, і тепер ми маємо шанс запропонувати їм ще більшу утиліту для свого Dogecoin", - сказав Картер Фельдман, генеральний директор Psy Protocol. "Це демонструє обіцянку поєднувати найкращу в своєму класі безпеку з попитом на користувачів і встановленою базою розробників".

"Ми з радістю оголошуємо про мост DOGE до Солани, великий крок у вітанні однієї з найбільш знакових спільнот криптовалюти в екосистемі Солани", - сказала Лілі Ліу, президент Фонду Солани. "DOGE, улюблений кіт Біткойн, втілює веселий, невинний дух, який рухає культуру на ланцюзі.

"Ми з радістю оголошуємо про мост DOGE до Солани, великий крок у вітанні однієї з найбільш знакових спільнот криптовалюти в екосистемі Солани", - сказала Лілі Ліу, президент Фонду Солани. "DOGE, улюблений кіт Біткойн, втілює веселий, невинний дух, який рухає культуру на ланцюзі.

"Безпечна перевірка завжди була священним гралом сумісності, але досягнення цього в масштабі залишалося незрозумілим", - сказав Робінсон Беркі, співзасновник Wormhole. "Дивлячись, як Psy і Wormhole збираються разом, щоб побудувати це навколо активу, як DOGE захоплює справжній кіберпанк-дух криптовалюти.

"Безпечна перевірка завжди була священним гралом сумісності, але досягнення цього в масштабі залишалося незрозумілим", - сказав Робінсон Беркі, співзасновник Wormhole. "Дивлячись, як Psy і Wormhole збираються разом, щоб побудувати це навколо активу, як DOGE захоплює справжній кіберпанк-дух криптовалюти.

Як працює міст

Блок-заголовки містять важливі blockchain-дані, включаючи попередній блок-хаш, часовий штамп, мету складності, корінь Merkle всіх транзакцій в блоці, а також алгоритм консенсусу Proof of Work.

Коли користувачі надсилають DOGE до мосту, система перевіряє депозит на блокчейн Dogecoin і котирує еквівалентну кількість токенів QDOGE на Solana. Для конвертації назад, токени QDOGE спалюються на Solana, з повідомленнями про виведення безпечно передаються через протокол крос-ланцюгових повідомлень Wormhole, що викликає випуск оригінального DOGE на адресу Dogecoin користувача.

Щоб забезпечити цей міст, Psy створив пакет інфраструктури для розробників:

txindex: повнофункціональний індекс для Dogecoin з безперебійним поводженням з поведінкою форкінг

electrs-doge: перший відкритий блок-експлорер для Dogecoin

doge-sdk: перший JavaScript SDK для Dogecoin

forkr: простий у використанні інструмент для симуляції форків / реорг на Bitcoin і Dogecoin.

Протокол PSY

Пси Psy є провідним новатором в технології Proof-of-Work наступного покоління, на місії відновити принципи безпеки та децентралізації блокчейна, дозволяючи при цьому сучасну масштабуваність. Psy перекриває розрив між ланцюгами Proof of Work і Proof of Stake, надаючи розробникам змогу будувати гіперскалабельні веб3-додатки, щоб забезпечити надійну альтернативу централізованому інтернету, контрольованому декількома технологічними монополіями.

Контакти

МР

Джош Адамс

Серотонін

джобін@serotonin.co

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire під HackerNoon's Business Blogging Програма .



