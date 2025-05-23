Psy розробляє перший недовірливий міст від Dogecoin до Solana

Гонконг, Китай, 22 травня 2025/Chainwire/--
Ця інновація дозволяє Solana і Dogecoin безпосередньо "говорити" один з одним, з кожним блокчейн здатний самостійно перевіряти транзакції і консенсус іншого, не вимагаючи довіри до третіх сторін.
Міст не тільки підвищує безпеку, але і створює значні екосистемні можливості. Принесення $ 36B + ринкового капіталу Dogecoin і величезної спільноти до Solana відкриває нові можливості для обох мереж.
На відміну від традиційних мостів, які часто покладаються на мультисиг-підписників або опікунів, технологія Proof-of-Work наступного покоління Psy підтверджує консенсус Dogecoin Proof of Work безпосередньо на Solana.
Це позиціонує Psy як провідного інноватора доказів роботи для Solana, поєднуючи переваги безпеки доказів роботи з швидкістю та програмуваністю Solana.Ця інтеграція демонструє, що нові ланцюги доказів роботи, такі як Psy, можуть взаємодіяти з високопродуктивними блокчейнами, не жертвуючи безпекою або вимагаючи централізованих посередників.
Цей міст продовжує місію Psy Protocol, що дозволяє розробникам створювати гіперскалабельні веб-додатки для розміщення наступного покоління децентралізованого інтернету.
Мост підтримує стандартні гаманці Dogecoin і обмінні депозити.
цитати
"Ми працювали над тим, щоб знайти способи, як краще обслуговувати спільноту Doge, і тепер ми маємо шанс запропонувати їм ще більшу утиліту для свого Dogecoin", - сказав Картер Фельдман, генеральний директор Psy Protocol. "Це демонструє обіцянку поєднувати найкращу в своєму класі безпеку з попитом на користувачів і встановленою базою розробників".
"Ми працювали над тим, щоб знайти способи, як краще обслуговувати спільноту Doge, і тепер ми маємо шанс запропонувати їм ще більшу утиліту для свого Dogecoin", - сказав Картер Фельдман, генеральний директор Psy Protocol. "Це демонструє обіцянку поєднувати найкращу в своєму класі безпеку з попитом на користувачів і встановленою базою розробників".
"Ми з радістю оголошуємо про мост DOGE до Солани, великий крок у вітанні однієї з найбільш знакових спільнот криптовалюти в екосистемі Солани", - сказала Лілі Ліу, президент Фонду Солани. "DOGE, улюблений кіт Біткойн, втілює веселий, невинний дух, який рухає культуру на ланцюзі.
"Ми з радістю оголошуємо про мост DOGE до Солани, великий крок у вітанні однієї з найбільш знакових спільнот криптовалюти в екосистемі Солани", - сказала Лілі Ліу, президент Фонду Солани. "DOGE, улюблений кіт Біткойн, втілює веселий, невинний дух, який рухає культуру на ланцюзі.
"Безпечна перевірка завжди була священним гралом сумісності, але досягнення цього в масштабі залишалося незрозумілим", - сказав Робінсон Беркі, співзасновник Wormhole. "Дивлячись, як Psy і Wormhole збираються разом, щоб побудувати це навколо активу, як DOGE захоплює справжній кіберпанк-дух криптовалюти.
"Безпечна перевірка завжди була священним гралом сумісності, але досягнення цього в масштабі залишалося незрозумілим", - сказав Робінсон Беркі, співзасновник Wormhole. "Дивлячись, як Psy і Wormhole збираються разом, щоб побудувати це навколо активу, як DOGE захоплює справжній кіберпанк-дух криптовалюти.
Як працює міст
Блок-заголовки містять важливі blockchain-дані, включаючи попередній блок-хаш, часовий штамп, мету складності, корінь Merkle всіх транзакцій в блоці, а також алгоритм консенсусу Proof of Work.
Коли користувачі надсилають DOGE до мосту, система перевіряє депозит на блокчейн Dogecoin і котирує еквівалентну кількість токенів QDOGE на Solana. Для конвертації назад, токени QDOGE спалюються на Solana, з повідомленнями про виведення безпечно передаються через протокол крос-ланцюгових повідомлень Wormhole, що викликає випуск оригінального DOGE на адресу Dogecoin користувача.
Щоб забезпечити цей міст, Psy створив пакет інфраструктури для розробників:
- txindex: повнофункціональний індекс для Dogecoin з безперебійним поводженням з поведінкою форкінг
- electrs-doge: перший відкритий блок-експлорер для Dogecoin
- doge-sdk: перший JavaScript SDK для Dogecoin
- forkr: простий у використанні інструмент для симуляції форків / реорг на Bitcoin і Dogecoin.
Протокол PSY
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Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.
Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire під HackerNoon's Business Blogging