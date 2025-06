Psy შექმნა პირველი Trustless Bridge from Dogecoin to Solana

HONG KONG, ჩინეთი, მაისი 22, 2025 / Chainwire /-- კუნძული (დაწვრილებით, QED პროტოკოლს) შეიმუშავებს მდგრადი ბეჭდვა, რომელიც კავშირება Dogecoin ერთად Solana blockchain. ეს ინოვაცია აძლევს Solana- ის უსაფრთხოების უზრუნველყოფს, ხოლო Dogecoin, მსოფლიოს ყველაზე დიდი memecoin, ხელმისაწვდომია Solana- ის დისპის ოკსიპედია.

ეს ინოვაცია საშუალებას გაძლევთ Solana და Dogecoin პირდაპირი "მუბრობთ" ერთ-ერთი სხვათან, თითოეული blockchain შეუძლია დამოუკიდებლად შეამოწმოს ერთ-ერთი სხვა სავაჭრო და კონცეფცია, არ მოითხოვოს Trust in third parties.

ეს ვერსია არა მხოლოდ გაუმჯობესებს უსაფრთხოებას, არამედ ხელს უწყობს მნიშვნელოვანი ekosystem შესაძლებლობებს. Dogecoin- ის $ 36B+ ბაზარზე და ფართო საზოგადოება Solana- ში ახალი შესაძლებლობები ორივე ქსელისთვის. Dogecoin- ის მომხმარებლები მიიღებენ ხელმისაწვდომი Solana- ის DeFi, NFT და თამაშის პროგრამები, ხოლო Solana- ის განვითარებლები შეუძლიათ გამოიყენოთ Dogecoin- ის ფართო მომხმარებლის ბაზარზე.

სხვადასხვა ტრადიციული ხაზები, რომლებიც ხშირად დამოკიდებულია multisig რეგისტრატორები ან custodians, Psy- ის შემდეგი გენერაციის გამოცდილება ტექნოლოგია validates Dogecoin Proof of Work კონცეფცია პირდაპირი Solana. ეს trust-minimized ხელმისაწვდომობა დაგეხმარებათ გადაიხადოს ძირითადი სიმღერა crypto ინფრასტრუქტურის: Bridge hack, რომელიც გამოწვეულია. მეტი $ 2,8 მილიარდი ამჟამად დაკარგული.

ეს ხელს უწყობს Psy- ს, როგორც Solana- ის წამყვანი გამოცდილება ინოვატორს, მორგების უსაფრთხოების უპირატესობები გამოცდილება და Solana- ის სიჩქარე და პროგრამირება. ეს ინტეგრირება აჩვენებს, რომ ახალი გამოცდილება ქსელის, როგორიცაა Psy- ს, შეუძლია ინტეგრირება მაღალი ეფექტურობის blockchains გარეშე უსაფრთხოების გაქირავება ან მოითხოვოს ცენტრირებული მედიცენტები.

ეს ბეჭდვა გააგრძელებს Psy Protocol- ის მიზნით, რათა გაძლევთ განვითარებელს უზრუნველყოს hyper-scalable web3 განაცხადების შექმნა, რათა მოიცავს შემდეგი Generation decentralized ინტერნეტ.

Bridge მხარს უჭერს სტანდარტული Dogecoin პლატფორმაები და Exchange ანაბარი.

"მე მზად მუშაობთ, რათა იპოვოთ გზა, რათა უკეთესი მომსახურება Doge საზოგადოება, და ახლა ჩვენ გვაქვს შანსი, რათა უზრუნველყოს მათ კიდევ უფრო დიდი ინსტრუმენტი მათი Dogecoin," Carter Feldman, CEO Psy Protocol, განაცხადა. "მე გთავაზობთ შეთავაზება შეუერთოს საუკეთესო კლასის უსაფრთხოება მომხმარებლის მოთხოვნით და დაარსებული განვითარების ბაზა. "

"სამოვნო ვართ, რომ გამოქვეყნოთ DOGE Bridge to Solana, დიდი ნაბიჯა, რათა მივიღოთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კრეპტო კავშირები Solana ეკოპტოზმი," განაცხადა Lily Liu, პროექტერი Solana Foundation. "DOGE, ვიკიპედია საყვარელი ცხოველები, შეესაბამება ბედნიერი, უარყოფითი ფსიქია, რომელიც იძლევა on-chain კულტურა. მიერ ბედნიერი DOGE Solana ქსელის, ჩვენ გთავაზობთ Dogecoin საზოგადოება - და ყველა OG კრეპტო ინტენსიერი - ჩვენთან ერთად შეუერთდეს on-chain კულტურა და დეტალტატული ფინანსები. "

"ბედნიერი კონფიგურაცია ყოველთვის იყო კონფიგურაციის სულიერი გარიგება, მაგრამ მისაღწევად ფართო სიჩქარით ჯერ კიდევ შეუზღუდავი იყო," განაცხადა Robinson Burkey, Wormhole- ის პარტნიორები. "ბედნიერი Psy და Wormhole შეუერთებენ, რათა შექმნათ ეს აქსესუარზე, როგორიცაა DOGE, რომელიც მოპოვებს crypto- ის ნამდვილი cyberpunk სულიერი. ჩვენ ძალიან მოდული ვართ, რათა დაეხმაროს Solana- ის $ 36B- ის აქსესუარზე - სწრაფად Wormhole- ის მხარდაჭერით."

როგორ მუშაობს Bridge

Bridge მოკლე და კონფიგურაცია თითოეული Dogecoin ბლოკზე Header on Solana. ბლოკზე Headers შეიცავს ძირითადი blockchain მონაცემები, მათ შორის წინა ბლოკზე hash, დროის ბეჭდვა, სიჩქარე მიზნით, Merkle root ყველა გარიგების ბლოკში, და Proof of Work კონფიგურაციის ალგორტიმი. მიერ კონფიგურაცია ამ ბლოკზე პირდაპირ Solana, სისტემა ციფრული კონფიგურაცია validity of Dogecoin გარიგებები გარეშე მეშვეობით.

მას შემდეგ, რაც მომხმარებლები DOGE- ს მიწოდებენ პორტზე, სისტემა შეამოწმებს დონეებს Dogecoin blockchain- ში და Solana- ში თანხა QDOGE- ს tokens- ში. კონვერტაციისთვის, QDOGE- ს tokens- ის მიწოდება Solana- ში, და გადაზიდვის შეტყობინებები Wormhole- ის Cross-Chain Messaging Protocol- ის მეშვეობით უსაფრთხოდ გადაცემა, რაც გამოიწვიოს ორიგინალური DOGE- ის გამოცემა მომხმარებლის Dogecoin- ის მისამართზე.

იმისათვის, რომ ამ ბეჭდვის საშუალებას გაძლევთ, Psy აშენდა ინფრასტრუქტურის სერტიფიკაცია განვითარებლებისთვის:

txindex: სრული ფუნქციონირებული ინდექსერი Dogecoin- ისთვის, რომელიც შეუწყობს forking ქცევის ადვილად

electrs-doge: პირველი open-source ბლოკი Explorer for Dogecoin

doge-sdk: პირველი JavaScript SDK for Dogecoin

forkr: მარტივი გამოყენების ინსტრუმენტი forks / re-orgs Simulating on Bitcoin და Dogecoin.

PSY პროტოკოლი

კუნძული PSY არის წამყვანი ინოვატორი მომდევნო გენერაციის გამოცდილება ტექნოლოგია, მიზნით, რათა დადგინოთ უსაფრთხოების და დეტალაციის პრინციპი blockchain, ხოლო საშუალებას გაძლევთ თანამედროვე გაფართოება. Psy ხელს უწყობს კომფორტული სიზუსტით Proof of Work და Proof of Stake chains, გაძლევთ მხარდაჭერებს შექმნათ hyper-scalable web3 განაცხადები, რათა უზრუნველყოს საიმედო ალტერნატივატიას ცენტრალური ინტერნეტში, რომელიც კონტროლდება რამდენიმე ტექნოლოგიური monopolies.

ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში.

