Psy разрабатывает первый недоверчивый мост от Dogecoin до Solana

Гонконг, Китай, 22 мая 2025/Chainwire/--
Это нововведение позволяет Solana и Dogecoin напрямую «говорить» друг с другом, при этом каждый блокчейн способен самостоятельно проверять транзакции и консенсус друг друга, не требуя доверия к третьим лицам.
Мост не только повышает безопасность, но и создает значительные возможности экосистемы.Принеся $ 36B + рыночную капитализацию Dogecoin и огромное сообщество в Solana открывает новые возможности для обеих сетей.Пользователи Dogecoin получают доступ к приложениям DeFi, NFT и игр Solana, а разработчики Solana могут использовать обширную базу пользователей Dogecoin.
В отличие от традиционных мостов, которые часто полагаются на многозначных подписчиков или хранителей, технология Proof-of-Work следующего поколения Psy подтверждает консенсус Dogecoin Proof of Work непосредственно на Solana.
Это позиционирует Psy в качестве ведущего инноватора доказательства работы для Solana, соединяя преимущества безопасности доказательства работы с скоростью и программируемостью Solana.Эта интеграция демонстрирует, что новые доказательства работы, такие как Psy, могут взаимодействовать с высокопроизводительными блокчейнами, не жертвуя безопасностью или требуя централизованных посредников.
Этот мост продолжает миссию Psy Protocol, направленную на расширение возможностей разработчиков по созданию гипермасштабируемых веб-приложений для размещения следующего поколения децентрализованного интернета.
Мост поддерживает стандартные кошельки Dogecoin и обменные депозиты.
цитаты
«Мы упорно работали над тем, чтобы найти способы лучше обслуживать сообщество Doge, и теперь у нас есть шанс предложить им еще большую полезность для своего Dogecoin, — сказал Картер Фельдман, генеральный директор Psy Protocol. — Это демонстрирует обещание сочетать лучшую в своем классе безопасность с спросом пользователей и устоявшейся базой разработчиков».
«Мы упорно работали над тем, чтобы найти способы лучше обслуживать сообщество Doge, и теперь у нас есть шанс предложить им еще большую полезность для своего Dogecoin, — сказал Картер Фельдман, генеральный директор Psy Protocol. — Это демонстрирует обещание сочетать лучшую в своем классе безопасность с спросом пользователей и устоявшейся базой разработчиков».
«Мы рады объявить о мосту DOGE в Солана, что является большим шагом в приветствии одного из самых знаковых сообществ криптовалюты в экосистеме Солана, — сказала Лили Лю, президент Фонда Солана. — DOGE, любимый питомец Биткойна, воплощает веселый, неуважительный дух, который движет культурой на цепи.
«Мы рады объявить о мосту DOGE в Солана, что является большим шагом в приветствии одного из самых знаковых сообществ криптовалюты в экосистеме Солана, — сказала Лили Лю, президент Фонда Солана. — DOGE, любимый питомец Биткойна, воплощает веселый, неуважительный дух, который движет культурой на цепи.
«Недоверительная проверка всегда была священным графом совместимости, но достижение этого в масштабе осталось неуловимым, — сказал Робинсон Берки, соучредитель Wormhole. — Видя, как Psy и Wormhole объединяются, чтобы построить это вокруг такого актива, как DOGE, который захватывает истинный киберпанк-дух криптографии.
«Недоверительная проверка всегда была священным графом совместимости, но достижение этого в масштабе осталось неуловимым, — сказал Робинсон Берки, соучредитель Wormhole. — Видя, как Psy и Wormhole объединяются, чтобы построить это вокруг такого актива, как DOGE, который захватывает истинный киберпанк-дух криптографии.
Как работает мост
Мост записывает и проверяет каждый блок-заголовок Dogecoin на Solana. Блок-заголовок содержит важные блокчейн-данные, включая предыдущий блок-хаш, таймер, цель сложности, корень Merkle всех транзакций в блоке и алгоритм консенсуса Proof of Work.
Когда пользователи отправляют DOGE на мост, система проверяет депозит на блокчейне Dogecoin и монет эквивалентное количество токенов QDOGE на Solana. Чтобы конвертировать обратно, токены QDOGE сжигаются на Solana, с уведомлениями о выходе безопасно передаются через протокол кросс-цепочки сообщений Wormhole, запуская выпуск оригинального DOGE на адрес Dogecoin пользователя.
Чтобы обеспечить этот мост, Psy создала пакет инфраструктуры для разработчиков:
- txindex: полнофункциональный индекс для Dogecoin с беспроблемным управлением поведением форкирования
- electrs-doge: первый открытый блок-эксплорер для Dogecoin
- doge-sdk: первый JavaScript SDK для Dogecoin
- forkr: простой в использовании инструмент для симуляции форков/ре-оргов на Bitcoin и Dogecoin.
Протокол Psy
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Джош Адамс
Серотонин
Джош@серотонин.ко
Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.
Эта история была опубликована как пресс-релиз Chainwire в рамках HackerNoon's Business Blogging