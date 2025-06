Гонконг, Китай, 22 мая 2025/Chainwire/-- Psy (ранее QED Protocol) разработала недоверчивый мост, соединяющий Dogecoin с блокчейном Solana.Это нововведение приносит доказательную безопасность для Solana, а также делает Dogecoin, крупнейший в мире memecoin, доступным для экосистемы dapps в Solana.

Это нововведение позволяет Solana и Dogecoin напрямую «говорить» друг с другом, при этом каждый блокчейн способен самостоятельно проверять транзакции и консенсус друг друга, не требуя доверия к третьим лицам.

Мост не только повышает безопасность, но и создает значительные возможности экосистемы.Принеся $ 36B + рыночную капитализацию Dogecoin и огромное сообщество в Solana открывает новые возможности для обеих сетей.Пользователи Dogecoin получают доступ к приложениям DeFi, NFT и игр Solana, а разработчики Solana могут использовать обширную базу пользователей Dogecoin.

В отличие от традиционных мостов, которые часто полагаются на многозначных подписчиков или хранителей, технология Proof-of-Work следующего поколения Psy подтверждает консенсус Dogecoin Proof of Work непосредственно на Solana. more than $2.8 billion Потери на сегодняшний день.

Это позиционирует Psy в качестве ведущего инноватора доказательства работы для Solana, соединяя преимущества безопасности доказательства работы с скоростью и программируемостью Solana.Эта интеграция демонстрирует, что новые доказательства работы, такие как Psy, могут взаимодействовать с высокопроизводительными блокчейнами, не жертвуя безопасностью или требуя централизованных посредников.

Этот мост продолжает миссию Psy Protocol, направленную на расширение возможностей разработчиков по созданию гипермасштабируемых веб-приложений для размещения следующего поколения децентрализованного интернета.

Мост поддерживает стандартные кошельки Dogecoin и обменные депозиты.

цитаты

«Мы упорно работали над тем, чтобы найти способы лучше обслуживать сообщество Doge, и теперь у нас есть шанс предложить им еще большую полезность для своего Dogecoin, — сказал Картер Фельдман, генеральный директор Psy Protocol. — Это демонстрирует обещание сочетать лучшую в своем классе безопасность с спросом пользователей и устоявшейся базой разработчиков».

«Мы рады объявить о мосту DOGE в Солана, что является большим шагом в приветствии одного из самых знаковых сообществ криптовалюты в экосистеме Солана, — сказала Лили Лю, президент Фонда Солана. — DOGE, любимый питомец Биткойна, воплощает веселый, неуважительный дух, который движет культурой на цепи.

«Недоверительная проверка всегда была священным графом совместимости, но достижение этого в масштабе осталось неуловимым, — сказал Робинсон Берки, соучредитель Wormhole. — Видя, как Psy и Wormhole объединяются, чтобы построить это вокруг такого актива, как DOGE, который захватывает истинный киберпанк-дух криптографии.

Как работает мост

Мост записывает и проверяет каждый блок-заголовок Dogecoin на Solana. Блок-заголовок содержит важные блокчейн-данные, включая предыдущий блок-хаш, таймер, цель сложности, корень Merkle всех транзакций в блоке и алгоритм консенсуса Proof of Work.

Когда пользователи отправляют DOGE на мост, система проверяет депозит на блокчейне Dogecoin и монет эквивалентное количество токенов QDOGE на Solana. Чтобы конвертировать обратно, токены QDOGE сжигаются на Solana, с уведомлениями о выходе безопасно передаются через протокол кросс-цепочки сообщений Wormhole, запуская выпуск оригинального DOGE на адрес Dogecoin пользователя.

Чтобы обеспечить этот мост, Psy создала пакет инфраструктуры для разработчиков:

txindex: полнофункциональный индекс для Dogecoin с беспроблемным управлением поведением форкирования

electrs-doge: первый открытый блок-эксплорер для Dogecoin

doge-sdk: первый JavaScript SDK для Dogecoin

forkr: простой в использовании инструмент для симуляции форков/ре-оргов на Bitcoin и Dogecoin.

Протокол Psy

Собаки Psy является ведущим новатором в технологии Proof-of-Work следующего поколения, на миссии восстановить принципы безопасности и децентрализации блокчейна при одновременном обеспечении современной масштабируемости. Psy преодолевает разрыв между цепочками Proof of Work и Proof of Stake, позволяя разработчикам создавать гипер-скалируемые приложения web3, чтобы обеспечить надежную альтернативу централизованному интернету, контролируемому множеством технологических монополий.

Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.

