Psy تطوير أول جسر دون ثقة من Dogecoin إلى Solana

هونغ كونغ، الصين، 22 مايو، 2025/Chainwire/-- Psy (منذ ذلك الحين QED بروتوكول) قد تطور جسر غير موثوق به يصل إلى Dogecoin إلى Solana Blockchain. هذه الابتكارات تقدم أمان ثابتة للعمل إلى Solana في حين جعل Dogecoin، أكبر memecoin في العالم، متاح لتنظيم Solana من Daps.

هذا الابتكار يسمح لـ Solana وDogecoin بالتحدث مباشرة إلى بعضهم البعض، حيث يمكن لكل بلاك تشيك أن تثبت التداول والموافقة الأخرى بشكل مستقل دون الحاجة إلى اعتماد أطراف ثالثة.

إن الجسر لا يزيد من الأمن بل يخلق فرص بيئية كبيرة.إرسال قيمة سوق Dogecoin 36 مليار دولار و مجتمع كبير إلى Solana يفتح فرصًا جديدة لكل من شبكات Dogecoin.ستحصل مستخدمي Dogecoin على الوصول إلى تطبيقات Solana DeFi و NFT و تطبيقات الألعاب، في حين يمكن للمطورين Solana الاستفادة من قاعدة مستخدمين واسعة من Dogecoin.

على عكس النوافذ التقليدية ، والتي غالبا ما تعتمد على مراقبين متعددين أو مراقبين ، فإن تكنولوجيا دليل العمل التاسع من Psy تثبت الاتفاقية Dogecoin Proof of Work مباشرة على Solana. أكثر من 2.8 مليار دولار الخسائر حتى الآن.

هذا يضع Psy كإبداعات الأداء الرائدة لـ Solana ، مما يجمع فوائد الأداء الأمنية مع السرعة والبرمجة لـ Solana ، وهذا التكامل يثبت أن سلسلة الأداء الجديدة ، مثل Psy ، يمكن أن تتفاعل مع سلسلة البلوك تشين عالية الأداء دون تضحية الأمن أو الحاجة إلى المتعاملين المركزيين.

هذا الجسر يستمر في مهمة بروتوكول Psy لتمكين المطورين من بناء تطبيقات Web3 المزدوجة للضغط على الجيل القادم من الإنترنت المنقسمة.

يدعم الجسر سجلات Dogecoin القياسية ومرافق التبادل.

القصص

"لقد عملنا جهدًا في العثور على طرق لخدمة مجتمع Doge بشكل أفضل، والآن لدينا فرصة لتوفيرها مزيدًا من المزايا لمستخدمي Dogecoin"، قال كارتر فيلدمان، رئيس شركة Psy Protocol.

"لقد عملنا جهدًا في العثور على طرق لخدمة مجتمع Doge بشكل أفضل، والآن لدينا فرصة لتوفيرها مزيدًا من المزايا لمستخدمي Dogecoin"، قال كارتر فيلدمان، رئيس شركة Psy Protocol.

"نحن سعيدون بتوضيح جسر DOGE إلى Solana ، وهي خطوة كبيرة في استقبال واحدة من أكثر مجتمعات الائتمان الرائعة في بيئة Solana ،" قال ليلي لوي ، رئيس مؤسسة Solana. "DOGE ، الحيوانات الأليفة المفضلة في بيتكوين ، يشكل الروح الرائعة والمحبة التي تدفع ثقافة في سلسلة.من خلال جسر DOGE إلى شبكة Solana ، ونحن نطلب من مجتمع Dogecoin - و جميع محبي الائتمان OG - للانضمام لنا في تجميع ثقافة في سلسلة ومالية."

"نحن سعيدون بتوضيح جسر DOGE إلى Solana ، وهي خطوة كبيرة في استقبال واحدة من أكثر مجتمعات الائتمان الرائعة في بيئة Solana ،" قال ليلي لوي ، رئيس مؤسسة Solana. "DOGE ، الحيوانات الأليفة المفضلة في بيتكوين ، يشكل الروح الرائعة والمحبة التي تدفع ثقافة في سلسلة.من خلال جسر DOGE إلى شبكة Solana ، ونحن نطلب من مجتمع Dogecoin - و جميع محبي الائتمان OG - للانضمام لنا في تجميع ثقافة في سلسلة ومالية."

"تتمتع التحقق غير الموثوق به دائمًا بالجمال المقدس من التفاعلية، ولكن الوصول إليه على نطاق واسع لا يزال معقدًا"، قال روبنسون بيركي، مؤسس شركة Wormhole. "تلاحظ Psy و Wormhole أنها تساهم في بناء هذا على أصول مثل DOGE التي تجمع الروح السيبرانية الحقيقية للكشف عن الكمبيوتر.

"تتمتع التحقق غير الموثوق به دائمًا بالجمال المقدس من التفاعلية، ولكن الوصول إليه على نطاق واسع لا يزال معقدًا"، قال روبنسون بيركي، مؤسس شركة Wormhole. "تلاحظ Psy و Wormhole أنها تساهم في بناء هذا على أصول مثل DOGE التي تجمع الروح السيبرانية الحقيقية للكشف عن الكمبيوتر.

كيف يعمل الجسر

وتتضمن العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية العلامات التجارية

عندما يقوم المستخدمون بإرسال DOGE إلى الجسر ، فإن النظام يحدد الدفع على بلوكتشين Dogecoin وتصنيع كمية معقولة من تذاكر QDOGE على Solana. لتنفيذ التحويل ، يتم حرق تذاكر QDOGE على Solana ، مع رسائل التخفيض عبر بروتوكول الرسائل المزدوجة Wormhole ، مما يؤدي إلى إصدار DOGE الأصلي إلى عنوان Dogecoin المستخدم.

من أجل تفعيل هذا الجسر، خلصت Psy إلى مجموعة من البنية التحتية للمطورين:

txindex: مؤشر متكامل لـ Dogecoin مع التعامل بسهولة مع سلوك الفوركس

electrs-doge: أول متصفح بلاك بيري مفتوح لـ Dogecoin

doge-sdk: أول SDK JavaScript لـ Dogecoin

forkr: أداة سهلة الاستخدام لتثبيت الفوركس / re-orgs على Bitcoin و Dogecoin.

حول بروتوكول PSY

الكلب هو المبدع الرئيسي في تكنولوجيا الأدلة على العمل من الجيل التالي، في مهمة استعادة مبادئ الأمان والتقسيم من البلوك تشين، في حين تتيح التكلفة الحديثة. Psy يغطي الفجوة في الأدوية بين سلسلة الأدلة على العمل و سلسلة الأدلة على المصلحة، مما يتيح للمطورين بناء تطبيقات web3 عالية التكلفة، لتوفير بديل موثوق به لإنترنت متكاملة يسيطر عليها قليلاً من البنوك التكنولوجية.

الاتصال

السيد

جوزيف آدامز

السيرتونين

ياسمين@serotonin.co

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت HackerNoon's Business Blogging برنامج .



