Hong Kong, China, Mayo 22, 2025/Chainwire/-- ang dog (kasama na ang QED Protocol) ay binuo ng isang untrusted bridge na mag-connect ng Dogecoin sa Solana blockchain. Ang pag-innovation na ito ay nagbibigay ng proof-of-work security sa Solana habang gumawa ng Dogecoin, ang pinakamalaking memecoin sa mundo, na magagamit sa Solana's ecosystem ng dapps.

Ang pag-innovation na ito ay nagbibigay sa Solana at Dogecoin upang direktang 'talk' sa ibang tao, na may bawat blockchain na maaaring independiyenteng i-verify ang mga transaksyon at konsensus ng ibang tao nang walang kinakailangan ng trust sa mga third parties.

Ang bridge ay hindi lamang bumubuo ang seguridad ngunit din lumikha ng malaking mga pagkakataon sa ecosystem. Pagdadala ng $ 36B+ ng market cap ng Dogecoin at masamang komunidad sa Solana ay buksan ng mga bagong posibilidad para sa parehong mga network. Ang mga gumagamit ng Dogecoin ay makakuha ng access sa Solana's DeFi, NFT, at gaming application, habang ang mga developer ng Solana ay maaaring mapupunta sa extensive user base ng Dogecoin.

Hindi tulad ng mga tradisyonal na bridges, na karaniwang gumagamit ng multisig signataryo o custodians, Psy's next-generation proof-of-work technology validates Dogecoin Proof of Work consensus direkta sa Solana. more than $2.8 billion Ang mga tagumpay hanggang ngayon.

Ito ay nagtatag ng Psy bilang ang pangunahing proof-of-work innovator para sa Solana, na lumikha ng mga kalusugan ng seguridad ng proof-of-work sa speed at programmability ng Solana. Ang integration na ito ay nagpapakita na ang mga bagong proof-of-work chains, tulad ng Psy's, ay maaaring makipag-ugnayan sa high-performance blockchains nang walang paghahatid ng seguridad o nangangailangan ng centralized intermediaries.

Ang bridge na ito ay nagsimula sa misyon ng Psy Protocol upang magbigay ng mga developer upang bumuo ng hyper-scalable web3 application upang mag-host ang next generation ng decentralized internet.

Ang bridge ay sumusuporta sa mga standard Dogecoin wallets at exchange deposito.

"Kami ay nagtatrabaho nang malakas upang makahanap ng mga paraan upang mas mahusay na nagtatrabaho sa komunidad ng Doge, at ngayon makakuha namin ng pagkakataon upang mag-aalok sa kanila ng mas mataas na utility para sa kanilang Dogecoin," sabi ni Carter Feldman, CEO ng Psy Protocol. "Ito ay nagpapakita ng paghahatid ng paghahatid ng paghahatid ng pinakamahusay sa klaseng seguridad sa demand ng mga gumagamit at isang matatagpuan na base ng developer."

“Nagsimula namin ang DOGE bridge sa Solana, isang malaking hakbang sa pag-aalok ng isa sa mga pinaka-ikonik na komunidad ng crypto sa Solana ecosystem,” sabi ni Lily Liu, Presidente ng Solana Foundation. “DOGE, ang pinamahalagahan na pet ng Bitcoin, ay nagpapakita ng masaya, irreverent na espiritu na nagdiriwang ang on-chain culture. By bridging DOGE sa Solana’s network, kami ay inilagay ang komunidad ng Dogecoin – at lahat ng OG crypto enthusiasts – upang sumali sa amin sa pag-atake sa on-chain culture at decentralized finance.”

"Ang untrusted verification ay palagi na ang sakral na Grail ng interoperability, ngunit pagkuha ng ito sa skala ay patuloy na hindi kailangang gawin," sabi ni Robinson Burkey, co-founder ng Wormhole. "Kung nakita ni Psy at Wormhole na sumusunod upang bumuo ito sa paligid ng isang asset tulad ng DOGE na nagpapakita ng tunay na cyberpunk na espiritu ng crypto. Kami ay nag-expect to help bring a $ 36B asset to Solana - soon to be powered by Wormhole."

Paano gumagana ang Bridge

Ang bridge catches at verifies ang bawat block header ng Dogecoin sa Solana. Block headers ay naglalaman ng mga pangunahing blockchain data, kabilang ang previous block hash, timestamp, difficulty target, ang Merkle root ng lahat ng transaksyon sa block, at ang Proof of Work consensus algorithm. By verifying ang mga headers na ito sa Solana, ang sistema cryptographically confirms ang katangian ng transaksyon ng Dogecoin nang walang intermediaries.

Kapag ang mga gumagamit ay magpadala ng DOGE sa bridge, ang sistema verifies ang deposito sa Dogecoin blockchain at mints isang katumbas na halaga ng QDOGE tokens sa Solana. Upang i-convert ang mga QDOGE tokens, ang mga QDOGE tokens ay bumalik sa Solana, na may mga mensahe ng withdrawal na sigurado na inilathala sa pamamagitan ng Wormhole's cross-chain messaging protocol, na nagtatag ng release ng orihinal na DOGE sa user's Dogecoin address.

Upang i-enable ang bridge na ito, Psy ay nilikha ng isang suite ng infrastructure para sa mga developer:

txindex: isang full-featured indexer para sa Dogecoin na may malusog na paghahatid ng forking behavior

electrs-doge: ang unang open-source block explorer para sa Dogecoin

doge-sdk: ang unang JavaScript SDK para sa Dogecoin

forkr: isang madaling gamitin na tool para sa simulation ng forks / re-orgs sa Bitcoin at Dogecoin.

Tungkol sa Psy Protocol

ang dog ang pangunahing innovator sa next-generation proof-of-work technology, sa isang misyon upang i-restore ang mga prinsipyo ng seguridad at decentralization ng blockchain habang nagbibigay-daan ng modernong scalability. Psy ay lumikha ng pagitan ng utility gap sa pagitan ng Proof of Work at Proof of Stake chains, na nagbibigay-daan sa mga developer upang bumuo ng hyper-scalable web3 application, upang magbigay ng isang credible alternatibo sa isang centralized internet na kontrolado sa pamamagitan ng isang handful ng tech monopolies.

Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program.

