A AI non significa o fin do traballo para nós

Hai uns días, Elon Musk dixo que Mentres discutía o impacto futuro da IA na forza de traballo.Mentres asumía que isto era para evocar emoción no público en xeral, sentíame estimulado a explorar isto máis aló. “O traballo será opcional” Como adultos, moitos de nós estamos enfocados só en satisfacer as necesidades básicas de comida, aloxamento e seguridade. A xerarquía de necesidades do psicólogo Abraham Maslow afirma que alcanzamos o noso pleno potencial cando superamos as necesidades básicas e alcanzamos o quinto nivel de auto-realización, no que alcanzamos o noso pleno potencial, traballando e creando para os nosos propios fins. Este concepto é crucial en relación a como me sinto sobre o traballo. Creo que o traballo é o núcleo de quen somos como seres humanos. O traballo non é unha carga ou unha maldición, senón o que dá o propósito da vida e conduce ás persoas á grandeza. E un elemento esencial do traballo é a creatividade - unha vez que a nosa creatividade se libere, sentímonos máis cumpridos. Como humanos, estamos destinados a crear novas receitas, grandes No Libro de Xénese, a humanidade é descrita como sendo creada á imaxe de Deus, reflectindo o noso desexo innato de traballar e crear. Desde unha perspectiva non relixiosa, Aristóteles describiu ás persoas como creadoras e a miúdo usou o termo para caracterizar o seu enfoque orientado a obxectivos para o traballo. Para traballar e crear está na nosa natureza. No comezo, Deus creou Tecnoloxía A nosa empresa, SparkLabs Group, é un investidor en OpenAI, Anthropic, xAI e máis, polo que non somos estraños á IA. Oímos as voces de preocupación, as previsións temperadas e as declaracións audaces de persoas como Musk. Fearmongering atrae aos medios de comunicación, polo que as voces máis comúns dos condenadores adoitan repetirse: a IA eliminará o 50% dos empregos de colares brancos dentro de cinco anos. Creo que o impacto da IA e os camiños futuros son sobreestimados porque a natureza humana é ignorada en tales declaracións.As nosas accións como humanos non están dirixidas simplemente por causa e efecto, senón por necesidades psicolóxicas profundas, como a nosa necesidade dun propósito. (o seu relato ficticio dos seus anos nun campo de traballo siberiano), o peor castigo posible sería facer que a xente faga un traballo totalmente inútil. , Heimler describiu como, despois de que unha fábrica que fabricaba equipamentos para o exército alemán fose bombardeada, o comandante do campo fixo que os trasladasen os escombros dun extremo do campamento ao outro.Días e semanas como este exercicio continuou, as persoas comezaron a cometer suicidio ou foron conducidas á loucura. Por que? Por moitas razóns, estou seguro de que unha delas era que as súas necesidades psicolóxicas, o seu desexo de propósito como seres humanos, foron ignorados. Polo menos cando traballaban nunha fábrica, aínda que estaban moralmente opostos ou rexeitados polas circunstancias do seu traballo forzado, tal traballo serviu a un propósito. Notas dunha casa morta Unha ligazón na cadea A innovación estimula máis traballo e creatividade.Desde a prensa de impresión ata a enerxía eléctrica, o motor de combustión interna, os circuítos integrados, os ordenadores e a Internet, non se perderon postos de traballo, senón que se crearon novas industrias, que serviron de pedras de paso para novas innovacións.En realidade, aínda que podemos experimentar a perda de postos de traballo a curto prazo en certos sectores, a IA é en si mesma unha pedra de paso para a próxima onda de innovacións incribles que crearán novos postos de traballo e ampliarán as nosas fronteiras de coñecer o descoñecido. En calquera caso, o traballo non se fará opcional, senón Si, a robótica e a IA substituirán a moitas tarefas físicas e mundanas, pero permitirán que os escondidos Einstein, Zuckerberg e Musk floren, pasen máis tempo creando e realizando o potencial ilimitado nas súas mentes en lugar de estar atrapados na trampa das necesidades económicas básicas. Unha opción Durante estes poucos trece anos como capitalista de risco, unha cousa que aprendín é que a beleza do emprendemento revela que a creatividade e a innovación humana non teñen fin. Cada ano, decenas de miles de startups tecnolóxicas e centos de miles de pequenas empresas son lanzadas en todo o mundo. Ás veces pregunto canto máis startups de moda poden saír de Corea do Sur, ou cantas máis novas empresas poden saír de Silicon Valley despois de décadas de iteracións, e entón o que acontece? Creo que a IA se converterá nunha ferramenta de innovación, unha que mellore e acelere aos emprendedores de mañá.Dentro de vinte anos, a próxima onda de grandes innovacións non se centrará na IA, senón noutra cousa tan inspiradora que nos fai falar e, máis importante, nos fai crear. * Este artigo non foi escrito con axuda de ningunha ferramenta ou plataforma de IA.