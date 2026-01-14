एआई हमारे लिए काम का अंत नहीं है

लगभग एक महीने पहले, एलोन मस्क ने हिम्मत से कहा कि जबकि मैं मानता था कि यह आम जनता में भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए था, मुझे इस पर आगे का पता लगाने के लिए प्रेरित महसूस हुआ। ‘अनुकूल काम होगा’ वयस्कों के रूप में, हम में से कई केवल भोजन, आश्रय और सुरक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मस्लो की जरूरतों की रीरेक्शन का दावा है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं जब हम बुनियादी जरूरतों से परे जाते हैं और आत्म-प्राप्ति के पांचवें स्तर तक पहुंचते हैं, जिसमें हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करते हैं, काम करते हैं और अपने उद्देश्यों के लिए बनाते हैं। यह अवधारणा इस बात के संबंध में महत्वपूर्ण है कि मैं काम के बारे में कैसा महसूस करता हूं। मैं मानता हूं कि काम वह है जो हम इंसान हैं. काम एक बोझ या एक अभिशाप नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य देता है और लोगों को महानता की ओर ले जाता है। और उत्पत्ति की पुस्तक में, मानवजाति को परमेश्वर की छवि में बनाया गया है, कार्य करने और बनाने के लिए हमारे जन्मजात इच्छा को प्रतिबिंबित करने के रूप में वर्णित किया जाता है। एक गैर धार्मिक परिप्रेक्ष्य से, Aristotle ने लोगों को निर्माताओं के रूप में वर्णित किया और अक्सर शब्द का उपयोग किया काम करने के लिए उनके उद्देश्य-उन्मुख दृष्टिकोण को वर्णन करने के लिए. काम करने और बनाने के लिए हमारी प्रकृति में है। शुरुआत में भगवान ने बनाया तकनीक हमारी कंपनी, स्प्रैकलैब्स ग्रुप, ओपनएआई, एंथ्रोपिक, एक्सएआई, और अधिक में एक निवेशक है, इसलिए हम एआई के लिए अजनबी नहीं हैं. हम चिंता की आवाज़ें सुनते हैं, शांत पूर्वानुमान, और मस्क जैसे लोगों द्वारा साहसी बयान। मुझे लगता है कि एआई के प्रभाव और भविष्य के मार्गों को अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि मानव प्रकृति को ऐसे बयानों में अनदेखा किया जाता है. मानव के रूप में हमारे कार्यों को सिर्फ कारण और प्रभाव द्वारा नहीं चलाया जाता है, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों द्वारा, जैसे कि एक उद्देश्य की हमारी आवश्यकता। (उसने एक साइबेरियाई श्रम शिविर में अपने वर्षों की कल्पना की), सबसे खराब संभव सजा लोगों को पूरी तरह से बेकार काम करने के लिए करना होगा। , हेमलर ने वर्णित किया कि जर्मन सेना के लिए उपकरण बनाने वाले एक कारखाने को बमबारी करने के बाद, शिविर के कमांडर ने उन्हें शिविर के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानांतरित करने के लिए कहा। दिन और हफ्तों के रूप में यह अभ्यास जारी रहा, लोग आत्महत्या करना शुरू कर दिया या पागलपन के लिए प्रेरित किया गया था। क्यों? कई कारणों के लिए, मुझे यकीन है कि उनमें से एक यह है कि उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरतें, इंसान के रूप में उद्देश्य के लिए उनकी इच्छा अनदेखी की गई थी। कम से कम जब वे एक कारखाने में काम करते थे, भले ही वे नैतिक रूप से उनके मजबूर काम की परिस्थितियों से विरोध करते थे या उन्हें अस्वीकार करते थे, तो इस तरह का काम एक उद्देश्य एक मृत घर से नोट चेन में एक लिंक नवाचार अधिक काम और रचनात्मकता को उत्तेजित करता है। प्रिंटिंग प्रेस से बिजली, आंतरिक जलन इंजन, एकीकृत सर्किट, कंप्यूटर, और इंटरनेट तक, नौकरियां खो नहीं गईं - वे बनाए गए थे। नए उद्योगों का गठन किया गया था, जो आगे के नवाचारों के लिए कदम उठाने वाले पत्थर के रूप में कार्य करते थे। सच में, जबकि हम कुछ क्षेत्रों में नौकरियों के अल्पकालिक नुकसान का अनुभव कर सकते हैं, एआई स्वयं अविश्वसनीय नवाचारों की अगली लहर के लिए एक कदम उठाने वाला पत्थर है जो नई नौकरियां पैदा करेगा और अज्ञात को जानने की हमारी सीमाओं को बढ़ाएगा। यदि कुछ भी हो, तो काम वैकल्पिक नहीं बन जाएगा, लेकिन हाँ, रोबोटिक्स और एआई कई भौतिक, विश्वव्यापी कार्यों को बदल देंगे, लेकिन वे छिपे हुए आइंस्टीन, ज़ुकरबर्ग और मस्क को उभरने की अनुमति देंगे, अपने दिमाग में असीमित क्षमता को बनाने और महसूस करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए, बजाय बुनियादी आर्थिक जरूरतों के झटके में फंस जाएंगे। एक विकल्प इन छोटे तीस वर्षों के दौरान एक उद्यमी पूंजीपति के रूप में, मैंने एक बात सीखी है कि उद्यमिता की सुंदरता मानव रचनात्मकता और नवाचार के लिए कोई अंत नहीं दिखाती है। हर साल, दुनिया भर में हजारों तकनीकी स्टार्टअप और सैकड़ों हजारों छोटे व्यवसाय लॉन्च किए जाते हैं। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि दक्षिण कोरिया से कितने और अधिक फैशन स्टार्टअप आ सकते हैं, या सिलिकॉन घाटी से दशकों के पुनरावृत्ति के बाद कितने और नए उद्यम आ सकते हैं, और फिर क्या होता है? मैं मानता हूं कि एआई नवाचार का एक उपकरण बन जाएगा, जो कल के उद्यमियों को बढ़ावा देगा और तेज करेगा. बीस साल बाद, प्रमुख नवाचारों की अगली लहर एआई पर केंद्रित नहीं होगी, बल्कि कुछ और पर उतना ही प्रेरणादायक होगा जो हमें बोलने और, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें बनाने के लिए प्रेरित करेगा। * यह लेख किसी भी एआई उपकरण या प्लेटफॉर्म की मदद से बिल्कुल नहीं लिखा गया था।