AI ne znači kraj posla za nas

Пре око месец дана, Илон Маск је смело изјавио да Dok sam pretpostavljao da će to izazvati emocije u široj javnosti, osećao sam se potisnuto da istražim ovo dalje. “Posao će biti opcionalan” Као одрасли, многи од нас су фокусирани на само испуњавање основних потреба хране, склоништа и сигурности. Хијерархија потреба психолога Абрахама Маслоу-а каже да достижемо свој пуни потенцијал када идемо изван основних потреба и достигнемо пети ниво самореализације, у којем постижемо свој пуни потенцијал, радећи и стварајући за сопствене сврхе. Овај концепт је кључан у односу на то како се осећам о раду. Верујем да је рад срж онога ко смо као људска бића. Рад није терет или проклетство, већ оно што даје животну сврху и вози људе до величине. И суштински елемент рада је креативност – када је наша креативност отпуштена, осећамо се испуње У књизи Постања, човечанство је описано као створено по Божјем лику, одражавајући нашу урођену жељу да радимо и стварамо. Из не-религијске перспективе, Аристотел је описао људе као ствараоце и често користио термин da karakterizuju svoj ciljno orijentiran pristup radu. Rad i stvaranje je u našoj prirodi. U početku je Bog stvorio Техника Наша фирма, СпаркЛабс Гроуп, је инвеститор у ОпенАИ, Антхропиц, кАИ и још много тога, тако да нисмо странци за АИ. Чујемо гласове забринутости, умерене прогнозе и смеле изјаве људи попут Маска. Верујем да су утицај ИИ-а и будући путеви прецијењени јер се људска природа игнорише у таквим изјавама.Наше акције као људи нису једноставно вођене узроком и ефектом, већ дубоким психолошким потребама, као што је наша потреба за сврхом. (Његов фикционисани приказ његових година у сибирском радном логору), најгора могућа казна би била да људи раде потпуно бескористан посао. , Хајмлер је описао како, након што је фабрика која је направила опрему за немачку војску била бомбардована, командант логора их је натерао да померају рушевине са једног краја логора на други. Дани и недеље док је ова вежба наставила, људи су почели да извршавају самоубиство или су били повучени у лудило. Зашто? Из многих разлога, сигуран сам – један од њих је био да су њихове психолошке потребе, њихова жеља за сврхом као људска бића, игнорисане. Барем када су радили у фабрици, чак и ако су се морално супротставили или одбацили околности њиховог присилног рада, такав рад служио је сврси. Белешке из мртве куће Линк у ланцу Иновације подстичу више рада и креативности. Од штампе до електричне енергије, мотора са унутрашњим сагоревањем, интегрисаних кола, рачунара и Интернета, радна места нису изгубљена – створена су. Ако нешто, рад неће постати опционалан, али Da, robotika i veštačka inteligencija će zameniti mnoge fizičke, svakodnevne zadatke, ali oni će omogućiti da skriveni Ajnštajni, Zakerbergovi i Muskovi procvete, da provedu više vremena stvarajući i realizujući neograničeni potencijal u svojim umovima umesto da budu zarobljeni u zamku osnovnih ekonomskih potreba. Jedna opcija Током ових кратких тринаест година као венчурног капиталиста, једна ствар коју сам научио је да лепота предузетништва не открива крај људској креативности и иновацијама. Сваке године, десетине хиљада технолошких стартапа и стотине хиљада малих предузећа се покрећу широм света. Понекад се питам колико још модних стартапа може да изађе из Јужне Кореје, или колико још нових предузећа може да изађе из Силиконске долине након деценија итерација, а онда шта се дешава? Verujem da će veštačka inteligencija postati alat za inovacije, onaj koji unapređuje i ubrzava preduzetnike sutrašnjice.Dvadeset godina kasnije, sledeći talas velikih inovacija neće biti usmeren na veštačku inteligenciju, već na nešto drugo jednako inspirativno što nas vodi u razgovor i, što je još važnije, čini da stvaramo. * Ovaj članak uopšte nije napisan uz pomoć bilo kog AI alata ili platforme.