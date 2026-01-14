AI لا يعني نهاية العمل بالنسبة لنا

قبل شهر تقريبا، قال إيلون ماسك بشدة: في الوقت الذي يتحدث فيه عن تأثير الذكاء الاصطناعي في المستقبل على القوة العاملة، في حين أنني اعتقدت أن هذا كان من شأنه تعاطي العاطفة في الجمهور العام، شعرت بالقلق من استكشاف هذا أكثر. “العمل سيكون خيارًا” كما أننا كبارًا، ونحن نتطلع إلى تحقيق أقصى احتياجاتنا الأساسية من الطعام والمنازل والسلامة. أعتقد أننا نصل إلى إمكاناتنا الكاملة عندما نذهب إلى أعلى احتياجاتنا الأساسية وتصل إلى المستوى الخامس من التكامل الذاتي، حيث نصل إلى إمكاناتنا الكاملة، والعمل والإنتاج لأغراضنا الخاصة. هذه الفكرة مهمة بشكل متزايد فيما يتعلق بالشيء الذي أشعر به عن العمل. أعتقد أن العمل هو أساسًا من أنفسنا كائنات بشرية. العمل ليس ضررًا أو لعنة، بل هو ما يمنح الناس هدفًا حيًّا ويحرك الناس إلى عظمة. ونوع أساسي من العمل هو الإبداع -بعد أن نجعل إبداعاتنا أكثر إبداعًا. ك في كتاب الميلاد، يتم وصف البشرية بأنها خلقت على صورة الله، ويعكس رغبتنا الأصلية في العمل والإنتاج. من وجهة نظر غير دينية ، وصف أرسطو الناس كخلاصين ، وغالبا ما يستخدم المصطلح لتمييز وجهة نظرهم المتصلة بالعمل.العمل والإنتاج هو في طبيعتنا. في البداية خلق الله تكنولوجي نحن نسمع صوتاً للقلق، والتنبؤات المتضاربة، والتعليقات الجميلة من أشخاص مثل موك. Fearmongering تجذب وسائل الإعلام، لذلك أصبحت صوتاً أكثر شيوعًا من المحاكمات غالباً ما تتكرر: AI ستنقذ 50٪ من وظائف الأبيض في غضون خمس سنوات. أعتقد أن تأثير الذكاء الاصطناعي والطرق المستقبلية مبالغ فيها لأن الطبيعة البشرية مجهولة في مثل هذه الإشكاليات. (تقاريرها الفلسفية عن سنواتها في مخيمات العمل في سيبيريا) ، فإن أسوأ العقوبة ممكنة هو جعل الناس يفعلون عمل غير مفيد تماما. وأوضح هيرلر كيف، بعد أن تم إطلاق النار على مصنع مصنع للمعدات للجيش الألماني، قام القائد بالتركيز على هبوطها من نهاية الحرم إلى آخر.بعد أيام وأسبوعين من التمرين، بدأ الناس في الانتحار، أو كانوا يحرصون على الانتحار.لماذا؟ لعدة أسباب، أنا متأكد من ذلك، واحدة منها هي أن احتياجاتهم العقلية، رغبتهم في الهدف كإنسان، كانوا غير متأكدين.أو حتى عندما كانوا يعملون في مصنع، حتى لو كانوا متناقضين عقليًا مع ظروف عملهم القسري، كان يعملون مثل هذه العملية لأغراض.إلا أنهم كانوا يحرصون على الانتحار. رسائل من منزل ميت علاقة في سلسلة وتشجع الابتكار المزيد من العمل والإبداع. من الطباعة إلى الطاقة الكهربائية، والحرك الذكي، والأجهزة الذكية، والإنترنت، لم تخسر وظائف، بل تم إنشاؤها. إذا كان الأمر كذلك، فإن العمل لن يصبح اختياريًا، ولكن نعم، فإن الروبوتات والذكاء الاصطناعي ستستبدل العديد من المهام الجسدية والعلمية، ولكنها ستسمح بإبقاء أينشتاين، زوكربيرغ، وموسكو المفتوحة في النمو، لاستغلال المزيد من الوقت في إنشاء وتفعيل الإمكانات غير المحددة في عقولهم بدلاً من أن تكون محاطة بالحاجة الاقتصادية الأساسية.وذلك لن يكون فقط بعض الناس الذين يستفيدون - تقريباً كل شخص سيصل إلى مستويات جديدة من الذكاء والإبداع. خيار خلال هذه السنوات الثلاثة عشر القصيرة كأكبر اقتصاد في العالم، لقد تعلمت شيئاً واحدًا هو أن جمال الانتماء لا يكتشف أي نهاية للإنسانية والابتكار. كل عام، يبدأ عشرات الآلاف من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والآلاف من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أحيانًا أتساءل كم عدد أكبر من الشركات الناشئة في مجال الأزياء يمكن أن تأتي من كوريا الجنوبية، أو كم عدد أكبر من الشركات الجديدة يمكن أن تأتي من ولاية السليكون بعد عقود من التكرار، وماذا يحدث بعد ذلك؟ يبدأ أحد آخر. وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة للتسويق، وهو ما يساعد على تعزيز وتسريع الشركات المستقبلية.في غضون عشر سنوات، لن يتم التركيز على الابتكارات الرئيسية التالية على الذكاء الاصطناعي، ولكن على شيء آخر مثير للاهتمام الذي يجعلنا نتحدث، وأكثر أهمية، يجعلنا نخلق. * هذه المقالة لم تكتب على الإطلاق مع مساعدة أي أداة أو منصة AI.