AI no significa el fin del trabajo para nosotros

Hace unos meses, Elon Musk dijo que Mientras discutía el impacto futuro de la IA en la fuerza de trabajo.Mientras asumía que esto era evocar emociones en el público en general, me sentía impulsado a explorar esto más. “El trabajo será opcional” Como adultos, muchos de nosotros estamos enfocados sólo en satisfacer las necesidades básicas de comida, refugio y seguridad. La jerarquía de necesidades del psicólogo Abraham Maslow afirma que alcanzamos nuestro pleno potencial cuando salimos más allá de las necesidades básicas y alcanzamos el quinto nivel de auto-realización, en el que alcanzamos nuestro pleno potencial, trabajando y creando para nuestros propios fines. Este concepto es crucial en relación con cómo me siento sobre el trabajo. Creo que el trabajo es el núcleo de quien somos como seres humanos. El trabajo no es una carga o una maldición, sino lo que da el propósito de la vida y conduce a la grandeza. Y un elemento esencial del trabajo es la creatividad – una vez que nuestra creatividad se desata, nos sentimos más cumplidos. Como humanos, estamos destinados a crear – nuevas recetas, grandes y En el Libro de Génesis, la humanidad se describe como siendo creada a imagen de Dios, reflejando nuestro deseo innato de trabajar y crear. Desde una perspectiva no religiosa, Aristóteles describió a las personas como creadoras y a menudo usó el término para caracterizar su enfoque orientado al objetivo al trabajo. Trabajar y crear está en nuestra naturaleza. En el principio, Dios creó Tecnología Nuestra firma, SparkLabs Group, es un inversor en OpenAI, Anthropic, xAI, y más, por lo que no somos extraños a la IA. Oímos las voces de preocupación, pronósticos temperados y declaraciones audaces de personas como Musk. Fearmongering atrae a los medios de comunicación, por lo que las voces más comunes de los condenadores se repiten a menudo: la IA eliminará el 50% de los empleos de collar blanco en cinco años. la IA perturbará y causará la mitad de las empresas de la Fortune 500 a desaparecer. la IA resultará en la desempoderamiento gradual de la humanidad. Creo que el impacto de la IA y los caminos futuros son sobreestimados porque la naturaleza humana es ignorada en tales declaraciones.Nuestras acciones como humanos no están simplemente impulsadas por la causa y el efecto, sino por necesidades psicológicas profundas, como nuestra necesidad de un propósito. (su relato ficticio de sus años en un campo de trabajo siberiano), el peor castigo posible sería hacer que la gente haga un trabajo completamente inútil. Heimler describió cómo, después de que una fábrica que fabricaba equipos para el ejército alemán fue bombardeada, el comandante del campamento les hizo mover los escombros de un extremo al otro.Días y semanas como este ejercicio continuó, la gente comenzó a suicidarse o fueron conducidos a la locura. ¿Por qué? Por muchas razones, estoy seguro de que una de ellas era que sus necesidades psicológicas, su deseo de propósito como seres humanos, fueron ignorados. Al menos cuando trabajaban en una fábrica, incluso si estaban moralmente opuestos o rechazados por las circunstancias de su trabajo forzado, tal trabajo sirvió a un propósito. Notas de una casa muerta Un enlace en la cadena La innovación estimula más trabajo y creatividad.De la prensa de impresión a la energía eléctrica, el motor de combustión interna, el circuito integrado, los ordenadores y Internet, los puestos de trabajo no se perdieron, se crearon nuevas industrias, sirviendo como pilares para nuevas innovaciones.En realidad, aunque podemos experimentar la pérdida de puestos de trabajo a corto plazo en ciertos sectores, la IA es en sí misma una piedra angular hacia la próxima ola de innovaciones increíbles que crearán nuevos puestos de trabajo y ampliarán nuestras fronteras de conocer lo desconocido. En cualquier caso, el trabajo no se convertirá en opcional, pero Sí, la robótica y la IA sustituirán a muchas tareas físicas, mundanas, pero permitirán que los Einstein, Zuckerberg y Musk ocultos florezcan, pasen más tiempo creando y realizando el potencial ilimitado en sus mentes en lugar de quedarse atrapados en la trampa de las necesidades económicas básicas. Una opción Durante estos cortos treinta años como capitalista de riesgo, una cosa que he aprendido es que la belleza del emprendimiento no revela fin a la creatividad y la innovación humana. Cada año, decenas de miles de startups tecnológicas y cientos de miles de pequeñas empresas se lanzan en todo el mundo. A veces me pregunto cuántas más startups de moda pueden salir de Corea del Sur, o cuántas más nuevas empresas pueden salir de Silicon Valley después de décadas de iteraciones, y entonces ¿qué sucede? Creo que la IA se convertirá en una herramienta de innovación, una que mejora y acelere a los emprendedores de mañana.Dentro de veinte años, la próxima ola de innovaciones importantes no se centrará en la IA, sino en otra cosa tan inspiradora que nos hace hablar y, lo más importante, nos hace crear. * Este artículo no fue escrito en absoluto con la ayuda de ninguna herramienta o plataforma de IA.