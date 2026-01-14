AI ne znači kraj rada za nas

Prije otprilike mjesec dana, Elon Musk hrabro je izjavio da dok sam raspravljao o budućem utjecaju umjetne inteligencije na radnu snagu. Dok sam pretpostavljao da je to izazivanje emocija u općoj javnosti, osjećao sam se potaknut da istražim ovo dalje. “Posao će biti neobvezan” Kao odrasli, mnogi od nas su usredotočeni samo na zadovoljavanje osnovnih potreba hrane, skloništa i sigurnosti. Psiholog Abraham Maslowova hijerarhija potreba navodi da dostignemo svoj puni potencijal kada pređemo iznad osnovnih potreba i dosegnemo petu razinu samorealiziranja, u kojoj dostignemo svoj puni potencijal, radimo i stvaramo za vlastite svrhe. Ovaj koncept je ključan u odnosu na to kako se osjećam o radu. Vjerujem da je rad srce onoga što jesmo kao ljudska bića. Rad nije teret ili prokletstvo, već ono što daje životnu svrhu i pokreće ljude u veličinu. A ključni element rada je kreativnost – jednom kada se naša kreativnost otvori, osjećamo se više ispunjeno. Kao ljudi, namjerav U Knjizi Postanka, čovječanstvo je opisano kao stvoreno na Božju sliku, odražavajući našu urođenu želju za radom i stvaranjem. Iz ne-vjerske perspektive, Aristotel je opisivao ljude kao tvorce i često je koristio pojam da karakteriziraju svoj ciljno orijentiran pristup radu. Raditi i stvarati je u našoj prirodi. U početku je Bog stvorio Tehnika Naša tvrtka, SparkLabs Group, je ulagač u OpenAI, Anthropic, xAI, i više, tako da nismo stranci AI. Čujemo glasove zabrinutosti, umjerene prognoze i smjele izjave ljudi kao što je Musk. Fearmongering privlači medije, tako da se češći glasovi sudionika često ponavljaju: AI će eliminirati 50% radnih mjesta u pet godina. Vjerujem da su utjecaj umjetne inteligencije i budući putovi pretjerani jer je ljudska priroda ignorirana u takvim izjavama.Naša djelovanja kao ljudi nisu jednostavno potaknuta uzrokom i učinkom, već dubokim psihološkim potrebama, kao što je naša potreba za svrhom. (njegov fiktivni izvještaj o svojim godinama u sibirskom radnom logoru), najgora moguća kazna bila bi učiniti da ljudi rade potpuno beskoristan posao. Heimler je opisao kako je, nakon što je bila bombardirana tvornica koja je napravila opremu za njemačku vojsku, zapovjednik logora ih je natjerao da premjeste ruševine s jednog kraja logora na drugi.Dane i tjedne dok je ova vježba nastavljala, ljudi su počeli počiniti samoubojstvo ili su bili dovedeni u ludilo.Zašto? Iz mnogih razloga, siguran sam da je jedna od njih bila da su njihove psihološke potrebe, njihova želja za svrhom kao ljudskih bića, ignorirane. Napomene iz mrtve kuće Poveznica u lancu Inovacije potiču više rada i kreativnosti.Od tiskanja do električne energije, motora s unutarnjim izgaranjem, integriranih krugova, računala i interneta, radna mjesta nisu izgubljena – stvorene su. U svakom slučaju, rad neće postati neobvezan, ali Da, robotika i umjetna inteligencija zamijenit će mnoge fizičke, svjetovne zadatke, ali oni će omogućiti skrivenim Einsteinovima, Zuckerbergovima i Muskom da cvatu, da provedu više vremena stvarajući i realizirajući neograničeni potencijal u svojim umovima umjesto da budu zarobljeni u zamku osnovnih gospodarskih potreba. Opcija Tijekom tih kratkih trinaest godina kao rizični kapitalist, jedna stvar koju sam naučio je da ljepota poduzetništva ne otkriva kraj ljudskoj kreativnosti i inovacijama. Svake godine, desetke tisuća tehnoloških startupa i stotine tisuća malih poduzeća se pokreću diljem svijeta. Ponekad se pitam koliko još modnih startupa može doći iz Južne Koreje, ili koliko više novih poduzeća može izaći iz Silicijeve doline nakon desetljeća iteracija, a onda što se događa? Vjerujem da će umjetna inteligencija postati alat za inovacije, onaj koji poboljšava i ubrzava poduzetnike sutrašnjice.Dvadeset godina kasnije, sljedeći val velikih inovacija neće biti usmjeren na umjetnu inteligenciju, već na nešto drugo jednako inspirativno što nas tjera da razgovaramo i, što je još važnije, čini da stvaramo. * Ovaj članak uopće nije napisan uz pomoć bilo kojeg AI alata ili platforme.