AIは私たちにとって仕事の終わりを意味しない

約1ヶ月前、エロン・マスクは大胆に述べた。 I assumed this was to evoke emotion in the general public, I felt moved to explore this further. 私はこれが一般大衆の感情を呼び起こすと仮定していたが、私はこれをさらに探求することに興奮しました。 「仕事はオプションになる」 心理学者アブラハム・マスロウのニーズの階層層は、私たちが基本的なニーズを超え、自己実現の5番目のレベルに到達したとき、私たちの可能性を満たすことに焦点を当て、自分の目的のために働き、創造することに集中しています。このコンセプトは、私が仕事についてどう感じるかに関連して重要です。私は仕事は私たちが人間として誰であるかの核心であると信じています。仕事は負担や呪いではなく、人生の目的を与え、人々を偉大に導くものです。そして仕事の不可欠な要素は創造性 - 私たちの創造性が解放されるとき、私たちはより満たされていると感じます。人間として、私たちは新しいレシピ、ビルや小さなビル、ビデオゲーム、家具、宇宙ロ 創世記の書では、人類は神のイメージで創造され、働き、創造するという私たちの生まれつきの欲求を反映していると記されています。 非宗教的な視点から、アリストテレスは人々を創造者として記述し、しばしばこの用語を用いた。 彼らの仕事に対する目標指向のアプローチを特徴づけるために、仕事と創造は私たちの本質にあります。 初めに神は創造 テクニック 私たちの会社、SparkLabs GroupはOpenAI、Anthropic、xAI、その他に投資家なので、AIには見知らぬ人ではありません。我々は、Muskのような人々の懸念の声、温和な予測、そして大胆な声明を聞きます。Fearmongeringはメディアを惹きつけるので、より一般的な投票者の声はしばしば繰り返されます:AIは5年以内にホワイトカラーの仕事の50%を排除します。 I believe that AI’s impact and future pathways are overstated because human nature is ignored in such statements. 私たちの人間としての行動は単に原因と結果によってではなく、私たちの目的の必要性のような深い心理的ニーズによって動かされているとドストエフスキーは書いている。 (彼のシベリアの労働収容所で過ごした年々の幻想的な記述) 最悪の刑罰は、人々が完全に役に立たない仕事をすることである。 ハイメルは、ドイツ軍の装備を製造する工場が爆撃された後、キャンプの司令官がキャンプの一端から別の端に廃墟を移動させた方法を説明した。この練習が続いた日々と週間にわたって、人々は自殺し始めたか、狂気へと駆り立てられた。なぜか? 多くの理由から、私は確信しているが、そのうちの1つは、彼らの心理的ニーズ、人間としての目的への欲求が無視されたことである。少なくとも彼らが工場で働いていたとき、彼らが道徳的に彼らの強制労働の状況に反対したり拒絶されたとしても、そのような仕事は目的を果たした。 死んだ家からのメモ A LINK IN THE CHAIN イノベーションはより多くの仕事と創造性を促進します。プリントプレスから電力、内燃エンジン、統合回路、コンピュータ、インターネットに至るまで、雇用は失われていません――それらは創造されました。新たな産業が形成され、さらなるイノベーションのステップストーンとして機能しました。実際には、私たちは特定の分野で短期的な雇用喪失を経験するかもしれませんが、AI自体は、新しい雇用を創出し、未知の知識の限界を広げる驚くべきイノベーションの次の波へのステップストーンです。 仕事は任意ではありませんが、 はい、ロボットとAIは多くの物理的、世俗的な課題を置き換えるだろうが、彼らは隠れたアインシュタイン、ザッカーバーグ、マスクが繁栄し、彼らの頭の中の無限の可能性を創造し、実現するためにより多くの時間を費やし、基本的な経済的ニーズのに閉じ込められるのではなく、ほぼすべての人々が知性と創造性の新しいレベルに引き上げられます。 オプション これらの短い13年間のベンチャー資本家として、私は起業家の美しさが人間の創造性とイノベーションに終わりはないことを学んだことがある。毎年、数万のテクノロジースタートアップと数十万の中小企業が世界中で立ち上げられています。私は時として、韓国からどれだけ多くのファッションスタートアップが来るか、あるいは何十年ものイテレーションの後、シリコンバレーからどれだけ多くの新しい企業が来るか、そして何が起こるでしょうか? もう一つは始まります。 私は、AIがイノベーションのツールになり、明日の起業家を強化し、加速させるものになると信じています。今から20年後、次なる主要なイノベーションの波はAIに焦点を当てるのではなく、私たちに話しかけさせ、さらに重要なことに、私たちを創造させるほかの何かに焦点を当てるでしょう。 *この記事は、AIツールやプラットフォームの助けを借りて書かれていません。