আমাদের জন্য কাজের শেষ মানে না

প্রায় এক মাস আগে, ইলন মস্ক সাহসীভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে যদিও আমি অনুমান করেছিলাম এটা সাধারণ জনগণের মধ্যে আবেগকে উত্সাহিত করতে হবে, তবে আমি এটির আরও গবেষণা করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ‘শিক্ষা হবে অপরিহার্য’ প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে, আমাদের অনেকেই শুধুমাত্র খাদ্য, আশ্রয় এবং নিরাপত্তার মৌলিক চাহিদাগুলির পূরণের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাসলো এর চাহিদাগুলির হিরোর্চাটি বলছে যে আমরা যখন মৌলিক চাহিদাগুলি অতিক্রম করি এবং আত্মপ্রকাশের পঞ্চম স্তর অতিক্রম করি, যেখানে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করি, নিজের উদ্দেশ্যে কাজ করি এবং সৃষ্টি করি। এই ধারণাটি আমার কাজ সম্পর্কে কিভাবে অনুভব করি তার সাথে সম্পর্কিত। আমি বিশ্বাস করি যে কাজটি মানুষের হিসাবে আমরা কেবলমাত্র কারণ। কাজটি একটি ভার বা অভিশাপ নয়, জেনেসিসের বইয়ে, মানবজাতিকে ঈশ্বরের ইমেজে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়, যা কাজ ও সৃষ্টি করার আমাদের প্রাকৃতিক ইচ্ছার প্রতিফলন করে। একটি অবিশ্বাসী দৃষ্টিকোণ থেকে, অ্যারিস্টোটেল মানুষকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং প্রায়ই এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাদের কাজের উদ্দেশ্যে তাদের উদ্দেশ্য-নির্দেশিত পদ্ধতি চিহ্নিত করতে. কাজ এবং সৃষ্টি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে। প্রথমে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন প্রযুক্তি আমাদের কোম্পানী, SparkLabs গ্রুপ, OpenAI, Anthropic, xAI, এবং আরও একটি বিনিয়োগকারী, তাই আমরা AI এর বিদেশী নই. আমরা উদ্বেগের কণ্ঠস্বর, কঠোর পূর্বাভাস এবং মস্কের মতো ব্যক্তিদের সাহসী বক্তব্য শুনি। আমি বিশ্বাস করি যে এআই এর প্রভাব এবং ভবিষ্যত পথগুলি অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয় কারণ এই ধরনের বিবৃতিতে মানব প্রকৃতিকে অবহেলা করা হয়। (সাইবেরিয়ান শ্রম ক্যাম্পে তার বছরগুলির তার কল্পিত বর্ণনা), সবচেয়ে খারাপ সম্ভাব্য শাস্তি মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে। হাইমেলার বর্ণনা করেছেন যে, জার্মান সামরিক বাহিনীর জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করার কারখানা বোমা হামলার পরে ক্যাম্পের কমান্ডার তাদেরকে ক্যাম্পের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ধ্বংস করে দেয়। দিন ও সপ্তাহ যখন এই অনুশীলন চলতে থাকে, মানুষ আত্মহত্যা করতে শুরু করে অথবা পাগল হয়ে যায়। কেন? অনেক কারণে, আমি নিশ্চিত যে তাদের মানসিক চাহিদা, মানুষের হিসাবে উদ্দেশ্যের জন্য তাদের ইচ্ছা অবহেলা করা হয়। মৃত ঘর থেকে নোট চেইনে একটি লিঙ্ক প্রিন্টিং প্রেস থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি, অভ্যন্তরীণ জ্বালানী ইঞ্জিন, ইন্টিগ্রেটেড চার্জ, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট থেকে, চাকরি হারানো হয়নি - তারা তৈরি করা হয়েছিল। নতুন শিল্পগুলি গঠিত হয়েছিল, আরও উদ্ভাবনের জন্য পাথর হিসাবে কাজ করে। যদি কোনও কাজ না হয় তাহলে চাকরি বাছাই করা হবে না, কিন্তু হ্যাঁ, রোবটিক্স এবং আইটি অনেক শারীরিক, দৈনন্দিন কাজগুলি প্রতিস্থাপন করবে, কিন্তু তারা লুকানো আইনস্টাইন, জুকারবার্গ এবং মাসকসকে বিকশিত করতে দেবে, তাদের মনের সীমাহীন সম্ভাবনার সৃষ্টি ও বাস্তবায়নে আরও সময় ব্যয় করতে দেবে এবং মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদাগুলির শিকার হওয়ার পরিবর্তে। একটি বিকল্প এই সংক্ষিপ্ত ১৩ বছর ধরে একটি ঝুঁকিপূর্ণ ক্যাপিটালিস্ট হিসাবে, আমি শিখেছি একটি জিনিস হল যে উদ্যোক্তাত্বের সৌন্দর্য মানুষের সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের জন্য কোনও সমাপ্তি প্রকাশ করে না। প্রতি বছর, ডজন হাজার টেকনোলজি স্টার্টআপ এবং বিশ্বব্যাপী শত শত হাজার ছোট ব্যবসা চালু করা হয়। আমি কখনও কখনও প্রশ্ন করি কতটি আরো ফ্যাশন স্টার্টআপ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসতে পারে, বা কতটি নতুন উদ্যোগ কয়েক দশক পর সিলিকন ভ্যালি থেকে আসতে পারে, এবং তারপর কি ঘটে? আমি বিশ্বাস করি যে আইটি উদ্ভাবনের একটি সরঞ্জাম হয়ে উঠবে, যা আগামী দিনের উদ্যোক্তাদের উন্নত করে এবং গতিশীল করে দেবে। * এই নিবন্ধটি কোনও আইআই টুল বা প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে লেখা হয়নি।