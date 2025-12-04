Ao redor de GitHub, atoparás moitos proxectos de código aberto e gratuítos que capturan o espírito do Nadal: desde pantallas de luz animadas e xogos festivos a aplicacións que axudan a plantar árbores ou organizar intercambios de agasallos. con , apoialos é máis fácil que nunca. Esta plataforma aberta, baseada en , permítelle doar criptomoeda directamente a calquera proxecto de GitHub que lle importa. É rápido, descentralizado e perfecto para difundir algunha boa vontade dixital. Unha pequena contribución pode axudar a manter estas alegres ideas vivas mentres celebra a tempada dun xeito que dá de volta á comunidade de código aberto. Quixote intercambiar Quixote intercambiar Agora, imos explorar algúns software festivo! O segredo de Santa Poucas cousas din "traballo en equipo de vacacións" como o intercambio anual de agasallos.No inverno de 2015, o desenvolvedor Maël Nison decidiu facer esa experiencia máis sinxela e máis elegante, e creou , unha divertida ferramenta web que axuda aos grupos a organizar intercambios de agasallos sen confusión. Foi construído con Nadal en mente, pero funciona igualmente para festas de oficina, reunións familiares ou calquera evento que precise dun pouco de misterio e xenerosidade. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. O encanto da ferramenta reside na súa simplicidade. Só engade nomes, establece algunhas regras e aleatoriamente acopla a xente. Cada participante recibe unha ligazón privada cunha carta colorida que mostra a quen vai comprar, facendo o proceso rápido e secreto. Todo se executa directamente no navegador, aloxado a través de GitHub Pages (un servizo que permite aos desenvolvedores publicar sitios web estáticos directamente do seu código), o que significa que non hai necesidade de contas de usuario ou servidores. É fácil de usar, compartir e confiar. Hoxe, Secret Santa Planner mantén a súa sensación de comunidade cálida. Maël mantén publicamente en GitHub, onde calquera pode informar ideas ou erros. Non hai modelo de negocio detrás, só boa vontade. Os usuarios poden deixar unha mensaxe amable ou enviar un patrocinio dunha vez como un agradecemento. Pode ser a súa mellor alternativa. Quixote Quixote deseño En 2022, o desenvolvedor Jay Trees lanzou WishThis, unha plataforma elegante deseñada para facer a planificación de agasallos sinxela. Axuda ás persoas a recoller os seus desexos para calquera ocasión, pero séntese ben na casa durante as vacacións cando atopar o agasallo perfecto pode ser un puzzle.Dispoñible en 99 idiomas, está construído para ser compartido con familia e amigos, para que todos saiban o que che fará sorrir evitando os agasallos duplicados. Está cargado de elementos prácticos. Cada desexo pode ser descrito cunha URL, imaxe, prioridade e prezo.Esta ferramenta baseada na web pode incluso ser asociada co Secret Santa Planner, xa que pode enlazar a súa lista e deixar que o seu agasallo anónimo navegue sen estragar o misterio. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. Jay mantén o proxecto coa axuda de usuarios que contribúen código, probas, traducións ou patrocinadores de desenvolvemento a través de patrocinadores de GitHub. Tamén gaña pequenas comisións a través de enlaces de afiliados de Amazon, unha forma non intrusiva de manter o proxecto sostible. Non hai anuncios, non hai rastreadores, só un esforzo colaborativo que converte o agasallo en algo alegre e sinxelo. . with Kivach de Kiev Calendario do Advento Un calendario do Advento é un clásico conta atrás para o Nadal, revelando unha pequena sorpresa cada día do 1 de decembro ao 24 de decembro.Algúns deles, fisicamente, ofrecen chocolates e outros agasallos todos os días.O desenvolvedor Nicolas Devenet trouxo esa mesma anticipación en liña en 2013 co seu propio . . Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. Se o usas para compartir fotos de familia, saúdos diarios ou sorpresas de empresa, engade unha sensación de ritual e diversión ao espazo dixital. Simplemente subes as túas fotos ou clips, nomealas por día e deixa que a aplicación faga o resto. Tamén está dispoñible a personalización avanzada, desde o título e a imaxe de fondo ata o número de días que desexa mostrar. Pode incluso converterse nun simple calendario de conta atrás para aniversarios, lanzamentos ou calquera ocasión especial. como regalos Obyte Textcoins Cambio de texto O proxecto aínda está activo e actualízase regularmente en GitHub, onde os usuarios poden descargalo ou compartir melloras. Nicolas mantén como unha creación persoal, acollendo o feedback a través de comentarios e informes de emisións en lugar de financiamento formal. pode ser usado para enviarlle algunhas criptos se lle gusta este proxecto. Quixote Xogos Led Algunha vez pensou en xogar Tic-Tac-Toe ou o xogo de serpes... na súa árbore de Nadal? Ben, en 2019, o desenvolvedor Jordy Moos certamente o fixo e atopou unha forma de facelo posible. El construíu o software para el e compartiuno con todos en GitHub, xunto cun longo video tutorial. Non é exactamente un proceso de plug-and-play, pero podería converterse nunha actividade divertida para o Nadal. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true Comezar co hardware. Calquera que queira construír a súa propia árbore de Nadal gamificada necesitará unha cinta de luz LED WS2811, un microcontrolador Teensy 3.2 con placa de extensión, algúns cables Ethernet, un microcomputador Raspberry Pi, algúns conectores de fíos, unha fonte de alimentación DC de 5 voltios e unha cámara Raspberry Pi. Todos estes son dispositivos de baixo custo, pequenos facilmente dispoñibles en liña. Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. Por suposto, este é un proxecto persoal, pero está aberto a calquera que queira contribuír en GitHub. Está aí para ti. Quixote Ecoloxías O corte de árbores de Nadal cada ano pode non parecer moi ecolóxico, pero a verdade é que unha árbore real é máis beneficiosa que unha falsa - para todos, non só para nós humanos. a conservación de diversos ecosistemas, a creación de postos de traballo verdes, e, ao mesmo tempo, evita o desperdicio de materiais non reciclables. Creada en 2025 por Surya Narayanan, podería axudarnos con iso. que promove EcoRaiz que promove O sistema é sinxelo de usar: sube unha foto de primeira vista dun anaco de terra, introduce detalles básicos como temperatura, humidade e pH do solo (que é unha medida de como ácido ou alcalino é o solo), e EcoRaiz analiza todo para recomendar especies de árbores de longa vida que se adapten a cada microarea. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again O software aínda está en desenvolvemento activo, aloxado en GitHub, e acolle tanto expertos ambientais como codificadores para contribuír. Funciona sen financiamento corporativo e depende da entrada da comunidade. Se queres ser parte do proceso de construción, podes contribuír con código ou envialos . Unha doazón de cripto a través de Kivach Unha doazón de cripto a través de Kivach Enviar e recibir desexos Se queres difundir algunha alegría de vacacións dixitais, a doazón a través de Kivach é fácil. con calquera token compatible con Obyte (basicamente, a maioría dos populares están dispoñibles a través do Entón, vai para o , Mesmo se o propietario do proxecto aínda non configurou unha cousa, a túa doazón espera con seguridade para que sexan informados - non esquezas dicirllo! Cambio de carteira Ponte de loita Páxina web de Kivach search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Cambio de carteira Ponte de loita Páxina web de Kivach Para os desenvolvedores, recibir doazóns é igual de sinxelo. Terás que vincular a túa conta de GitHub á túa carteira Obyte usando o chatbot GitHub Attestation. Isto confirma que es o verdadeiro propietario do repo. A partir de aí, podes configurar como queres distribuír as doazóns: mantelas todas ou compartir unha parte automaticamente con outros proxectos que alimentan o teu. É unha forma sinxela e transparente de ser recompensado polo teu código mentres soporta a cadea de código aberto que o mantén vivo. Feliz Nadal, e boa entrega! 