La temporada de vacaciones parece ser un gran momento para mezclar creatividad, generosidad y tecnología. En GitHub, encontrarás muchos proyectos de código abierto y gratuitos que capturan el espíritu navideño: desde pantallas de luz animadas y juegos festivos hasta aplicaciones que ayudan a plantar árboles o organizar intercambios de regalos. con , soportarlos es más fácil que nunca. Esta plataforma abierta, basada en , le permite donar criptomonedas directamente a cualquier proyecto de GitHub que le interese. Es rápido, descentralizado y perfecto para difundir alguna buena voluntad digital. Una pequeña contribución puede ayudar a mantener estas alegres ideas vivas mientras celebra la temporada de una manera que da de vuelta a la comunidad de código abierto. Kiev Intercambio Kiev Intercambio Ahora, vamos a explorar algún software festivo! El secreto de Santa Pocas cosas dicen “trabajo en equipo de vacaciones” como el intercambio anual de regalos.En el invierno de 2015, el desarrollador Maël Nison decidió hacer que esa experiencia sea más simple y más elegante, y creó , una herramienta web alegre que ayuda a los grupos a organizar los intercambios de regalos sin confusión. Fue construido con Navidad en mente, pero también funciona para fiestas de oficina, reuniones familiares o cualquier evento que necesite un poco de misterio y generosidad. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. El encanto de la herramienta reside en su simplicidad.Sólo agregas nombres, establece unas pocas reglas, y aleatoriamente empareja a las personas.Cada participante recibe un enlace privado con una carta colorida que muestra a quién va a comprar, haciendo el proceso rápido y secreto.Todo se ejecuta directamente en el navegador, alojado a través de GitHub Pages (un servicio que permite a los desarrolladores publicar sitios web estáticos directamente de su código), lo que significa que no hay necesidad de cuentas de usuario o servidores.Es fácil de usar, compartir y confiar. Hoy en día, Secret Santa Planner mantiene su sentimiento comunitario cálido. Maël lo mantiene públicamente en GitHub, donde cualquiera puede informar ideas o errores. No hay modelo de negocio detrás de él, solo buena voluntad. Los usuarios pueden dejar un mensaje amable o enviar un patrocinio de una vez como un agradecimiento. Si desea enviar un consejo de criptografía, Puede ser su mejor alternativa. Kiev Kiev deseos En 2022, el desarrollador Jay Trees lanzó WishThis, una plataforma elegante diseñada para hacer la planificación de regalos sin esfuerzo. Ayuda a las personas a recoger sus deseos para cualquier ocasión, pero se siente bien en casa durante las vacaciones cuando encontrar el regalo perfecto puede ser un rompecabezas. Disponible en 99 idiomas, está construido para ser compartido con la familia y amigos, así que todo el mundo sabe lo que te hará sonreír mientras evita regalos duplicados. Está lleno de características prácticas. Cada deseo puede ser descrito con una URL, imagen, prioridad y precio.Esta herramienta basada en la web puede incluso ser emparejada con Secret Santa Planner, ya que puede enlazar su lista y dejar que su donante anónimo navegue sin arruinar el misterio. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. Jay mantiene el proyecto con la ayuda de usuarios que contribuyen con código, pruebas, traducciones o patrocinan el desarrollo a través de los patrocinadores de GitHub. También gana pequeñas comisiones a través de enlaces de afiliados de Amazon, una forma no intrusiva de mantener el proyecto sostenible. Sin anuncios, sin rastreadores, sólo un esfuerzo colaborativo que convierte el regalo en algo alegre y simple. . Con Kiev Con Kiev Calendario de Adviento Un calendario de Adviento es un clásico cuenta atrás a Navidad, revelando una pequeña sorpresa cada día desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre.Algunos de ellos, físicamente, ofrecen chocolates y otros regalos todos los días.El desarrollador Nicolas Devenet trajo esa misma anticipación en línea en 2013 con su propio . el Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. Ya sea que lo utilices para compartir fotos de familia, saludos diarios o sorpresas de compañía, añade un sentido de ritual y diversión al espacio digital.Sólo cargas tus fotos o clips, nombres por día, y deja que la aplicación haga el resto.Cada caja se abre para revelar una imagen oculta y una etiqueta opcional, al igual que los calendarios de cartón con los que muchos crecieron. La personalización avanzada también está disponible, desde el título y la imagen de fondo hasta el número de días que desea mostrar. Incluso se puede convertir en un simple calendario de cuenta atrás para cumpleaños, lanzamientos o cualquier ocasión especial. como regalos Obyte Textcoins Cambio de textos El proyecto sigue activo y se actualiza regularmente en GitHub, donde los usuarios pueden descargarlo o compartir mejoras.Nicolas lo mantiene como una creación personal, acogiendo el feedback a través de comentarios y informes de emisión en lugar de financiación formal. Puede ser usado para enviarle algunas criptos si te gusta este proyecto. Kiev Juegos Led ¿Alguna vez has pensado en jugar Tic-Tac-Toe o el juego de la serpiente... en tu árbol de Navidad? Bueno, en 2019, el desarrollador Jordy Moos ciertamente lo hizo y encontró una manera de hacerlo posible. Construyó el software para ello y lo compartió con todos en GitHub, junto con un largo tutorial de vídeo. No es exactamente un proceso de plug-and-play, pero podría convertirse en una actividad divertida para Navidad. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true Comenzar con el hardware. Cualquiera que esté dispuesto a construir su propio árbol de Navidad gamificado necesitará una cinta de luz LED WS2811, un microcontrolador Teensy 3.2 con placa de extensión, algunos cables Ethernet, un microordenador Raspberry Pi, algunos conectores de cable, una fuente de alimentación DC de 5 voltios y una cámara Raspberry Pi. Todos estos son dispositivos de bajo costo, pequeños fácilmente disponibles en línea. Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. Por supuesto, este es un proyecto personal, pero está abierto a cualquiera que quiera contribuir en GitHub. Está ahí para ti. Kiev Ecologista El corte de árboles de Navidad cada año puede no parecer muy ecológico, pero la verdad es que un árbol real es más beneficioso que un falso - para todos, no sólo para nosotros humanos. la conservación de diversos ecosistemas, la creación de empleos verdes, y, al mismo tiempo, previene el desperdicio de materiales no reciclables. , creado en 2025 por Surya Narayanan, podría ayudarnos con ello. it promotes EcoRaiz que promueve El sistema es simple de usar: sube una foto de primera vista de un pedazo de tierra, introduce detalles básicos como temperatura, humedad y pH del suelo (esto es una medida de cuán ácido o alcalino es el suelo), y EcoRaiz lo analiza todo para recomendar especies de árboles de larga vida que se adapten a cada microarea. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again El software todavía está en desarrollo activo, alojado en GitHub, y acoge a expertos ambientales y codificadores para contribuir. Se ejecuta sin financiación corporativa y depende de la aportación de la comunidad. Si desea ser parte del proceso de construcción, puede contribuir con código o enviarlos . Una donación de criptomonedas a través de Kivach Una donación de criptomonedas a través de Kivach Envíe y recibe buenos deseos Si desea difundir alguna alegría digital de vacaciones, la donación a través de Kivach es fácil. con cualquier token compatible con Obyte (básicamente, la mayoría de los populares están disponibles a través de Luego, vaya a la , de Incluso si el propietario del proyecto aún no ha configurado una cosa, su donación espera con seguridad que se la informen - ¡no se olvide de decirles! Obyte wallet Puente de contrarreloj Página web de Kiev search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Cambio de cartera Puente de contrarreloj Página web de Kiev Para los desarrolladores, recibir donaciones es igual de sencillo. Necesitarás vincular tu cuenta de GitHub a tu billetera Obyte usando el chatbot GitHub Attestation. Esto confirma que eres el verdadero propietario de repo. Desde allí, puedes configurar cómo quieres distribuir donaciones: mantenerlas todas o compartir una parte automáticamente con otros proyectos que alimentan el tuyo. Es una forma sencilla y transparente de recibir recompensas por tu código mientras apoyas la cadena de código abierto que la mantiene viva. ¡Feliz Navidad, y feliz entrega! 