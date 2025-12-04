Vánoční sezóna se zdá být skvělým obdobím pro propojení kreativity, velkorysosti a technologií.Kromě GitHub najdete spoustu open-source a bezplatných projektů, které zachycují vánoční duch: od animovaných světelných displejů a slavnostních her až po aplikace, které pomáhají pěstovat stromy nebo organizovat výměny dárků. s podporovat je je snazší než kdy jindy. tato otevřená platforma, založená na , umožňuje darovat kryptoměnu přímo do jakéhokoli projektu GitHub, o který máte zájem.Je to rychlé, decentralizované a ideální pro šíření nějaké digitální goodwill.Malý příspěvek může pomoci udržet tyto radostné nápady naživu a zároveň oslavit sezónu způsobem, který dává zpět do komunity s otevřeným zdrojovým kódem. Kivač Výměna Kivač Výměna Nyní, pojďme prozkoumat nějaký slavnostní software! Tajemství Santa V zimě roku 2015 se vývojář Maël Nison rozhodl, že tento zážitek bude jednodušší a stylovější. , veselý webový nástroj, který pomáhá skupinám organizovat dárkové výměny bez zmatku. Byl postaven s Vánocemi v mysli, ale funguje stejně dobře pro kancelářské večírky, rodinné shromáždění nebo jakoukoli událost, která potřebuje trochu tajemství a velkorysosti. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. Kouzlo nástroje spočívá v jeho jednoduchosti. Stačí přidat jména, nastavit několik pravidel a náhodně spojuje lidi. Každý účastník dostane soukromý odkaz s barevným dopisem ukazujícím, pro koho bude nakupovat, takže proces je rychlý a tajný. Vše běží přímo v prohlížeči, hostované prostřednictvím GitHub Pages (služba, která umožňuje vývojářům publikovat statické webové stránky přímo z jejich kódu), což znamená, že není třeba uživatelských účtů nebo serverů. Dnes, Secret Santa Planner udržuje své teplé komunitní pocit. Maël udržuje to veřejně na GitHub, kde každý může hlásit nápady nebo chyby. Neexistuje žádný obchodní model za ním, jen dobrá vůle. Uživatelé mohou zanechat laskavou zprávu nebo poslat jednorázové sponzorství jako poděkování. Pokud chcete poslat šifrovací tip, Může to být vaše nejlepší alternativa. Kivač Kivač přání V roce 2022 vývojář Jay Trees vydal WishThis, elegantní platformu navrženou tak, aby plánování dárků bylo snadné. Pomáhá lidem shromažďovat jejich přání pro každou příležitost, ale během prázdnin se cítí jako doma, když najít perfektní dárek může být hádanka. Dostupné v 99 jazycích, je postaveno tak, aby bylo sdíleno s rodinou a přáteli, takže každý ví, co vás bude usmívat a vyhnout se duplicitním dárkům. Je plná praktických prvků. Toto webové nástroje lze dokonce spárovat s Secret Santa Planner, protože můžete propojit svůj seznam a nechat svého anonymního dárce procházet, aniž byste zkazili tajemství. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. Jay udržuje projekt s pomocí uživatelů, kteří přispívají kódem, testy, překlady nebo sponzorují vývoj prostřednictvím sponzorů GitHub. Získává také malé provize prostřednictvím affiliate odkazů Amazon, což je nenásilný způsob, jak udržet projekt udržitelný. Žádné reklamy, žádné sledovače, jen společné úsilí, které přemění darování na něco radostného a jednoduchého. . s kívou s kívou Adventní kalendář Adventní kalendář je klasickým počítáním zpět k Vánocům, které odhaluje malé překvapení každý den od 1. prosince do 24. prosince.Někteří z nich, fyzicky, nabízejí čokolády a další dárky každý den. a . Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. Ať už jej používáte ke sdílení rodinných fotografií, každodenních pozdravů nebo firemních překvapení, přidává pocit rituálu a zábavy do digitálního prostoru. Stačí nahrát své obrázky nebo klipy, pojmenovat je podle dne a nechat aplikaci udělat zbytek. Každé pole se otevře, aby odhalilo skrytý obrázek a volitelný titulek, stejně jako kartonové kalendáře, se kterými mnozí vyrostli. Pokročilé přizpůsobení je také k dispozici, od názvu a obrázku pozadí až po počet dnů, které chcete zobrazit. Může být dokonce přeměněn na jednoduchý odpočítávací kalendář pro narozeniny, spuštění nebo jakoukoli zvláštní příležitost. Jako dárek Výměna textů Výměna textů Projekt je stále aktivní a pravidelně aktualizován na GitHub, kde si ho uživatelé mohou stáhnout nebo sdílet vylepšení. Nicolas ho udržuje jako osobní tvorbu, vítá zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů a zpráv o vydání spíše než formální financování. Můžete mu poslat nějaké krypty, pokud se vám tento projekt líbí. Kivač Led hry Přemýšleli jste někdy o tom, jak hrát Tic-Tac-Toe nebo hadí hru... na vánočním stromečku? No, v roce 2019 vývojář Jordy Moos jistě udělal a našel způsob, jak to umožnit. Vytvořil software pro něj a sdílel ho se všemi na GitHub, spolu s dlouhým videotutoriálem. Není to přesně proces plug-and-play, ale mohl by se stát zábavnou aktivitou pro Vánoce. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true Začněte s hardwarem. Každý, kdo chce postavit svůj vlastní hamifikovaný vánoční stromek, bude potřebovat LED pásek WS2811, mikrokontrolér Teensy 3.2 s rozšířenou deskou, některé kabely Ethernet, mikropočítač Raspberry Pi, některé drátové konektory, napájecí zdroj DC 5 voltů a kameru Raspberry Pi. To vše jsou nízkonákladová, malá zařízení snadno dostupná online. Spojená s Jordyho kódem a Teensyduino k ovládání Teensy, Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. Samozřejmě, že se jedná o osobní projekt, ale je otevřený pro každého, kdo může chtít přispět na GitHub. Je tam pro vás. Kivač Ekologické Řezání vánočních stromků každý rok se nemusí zdát zcela ekologické, ale pravdou je, že skutečný strom je prospěšnější než falešný - pro každého, nejen pro nás lidi. zachování různých ekosystémů, vytváření zelených pracovních míst, a zároveň zabraňuje plýtvání nerecyklovatelnými materiály.Můžete dokonce jít a zasadit pár stromů sami na místech, které je potřebují, a my všichni budeme vyhrát. V roce 2025 ji vytvořil Surya Narayanan, který by nám s tím mohl pomoci. Podporuje se EcoRaiz Podporuje se Systém je snadno použitelný: nahráváte fotografii pozemku, zadáte základní údaje, jako je teplota, vlhkost a pH půdy (to je měřítko, jak kyselá nebo alkalická je půda), a EcoRaiz to všechno analyzuje, aby doporučil dlouhotrvající druhy stromů, které se hodí pro každou mikrooblast. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again Software je stále v aktivním vývoji, hostován na GitHub, a vítá jak odborníky na životní prostředí a kodéry přispět. běží bez firemního financování a spoléhá na příspěvky komunity. Pokud chcete být součástí procesu budování, můžete přispět kódem nebo je poslat . a crypto donation via Kivach Krypto darování prostřednictvím Kivachu Posílejte a přijměte přání Chcete-li šířit nějaké digitální svátky, darování prostřednictvím Kivachu je snadné. s jakýmkoli tokenem kompatibilním s Obyte (v podstatě většina populárních je k dispozici prostřednictvím A pak jděte na , , Dokonce i v případě, že majitel projektu ještě nestanovil něco, vaše darování bezpečně čeká na to, aby byli informováni - nezapomeňte jim to říct! Výměna peněženky Kontroverzní most Kievská webová stránka search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Výměna peněženky Kontroverzní most Kievská webová stránka Pro vývojáře je přijímání darů stejně hladké. Budete muset propojit svůj účet GitHub s peněženkou Obyte pomocí chatbotu GitHub Attestation. To potvrzuje, že jste skutečným majitelem repo. Odtud můžete nastavit, jak chcete distribuovat dary: ponechat je všechny nebo automaticky sdílet část s jinými projekty, které napájejí vaše. Veselé Vánoce a šťastné dárcovství! 