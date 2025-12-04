ពេលវេលានេះគឺជាពេលដ៏អស្ចារ្យក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការច្នៃប្រឌិតអស្ចារ្យនិងបច្ចេកវិទ្យា។ នៅជុំវិញ GitHub អ្នកនឹងរកឃើញជាច្រើនគម្រោងគ្រប់គ្រងនិងដោយឥតគិតថ្លៃដែលកាត់បន្ថយអារម្មណ៍នៃការច្នៃប្រឌិតអស្ចារ្យ: ពីការបង្ហាញពន្លឺអស្ចារ្យនិងការច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតទៅនឹងកម្មវិធីដែលជួយធ្វើដែកឬរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់រង្វាន់។ ពួកគេត្រូវបានបង្កើតដោយមនុស្សដែលគ្រាន់តែចង់ផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលពួកគេបានបង្កើត។ ជាមួយ ការគាំទ្ររបស់ពួកគេគឺមានភាពងាយស្រួលជាងមុន។ វេទិកាបើកចំហនេះដែលមានមូលដ្ឋានលើ , អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ cryptocurrency ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគម្រោង GitHub ដែលអ្នកចង់។ វាគឺយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ការផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យនិងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់គុណភាពឌីជីថលមួយចំនួន ។ ការផ្គត់ផ្គង់តូចមួយអាចជួយឱ្យគំនិតដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះមានជីវិតនៅពេលដែលការប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលមួយក្នុងវិធីដែលផ្តល់ឱ្យពួកគេទៅកាន់សហគមន៍ open-source ។ ហ្គេម យោបល់ ហ្គេម យោបល់ ឥឡូវនេះ, សូមស្វែងរកមួយចំនួននៃកម្មវិធីច្នៃប្រឌិត! សៀវភៅ Santa មានអ្វីខ្លះដែលបាននិយាយថា “ការធ្វើការក្រុមប្រឹក្សា” ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ។ នៅរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវ។ , ឧបករណ៍បណ្តាញដ៏អស្ចារ្យដែលជួយក្រុមបានរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់រង្វាន់ដោយគ្មានការលំបាក។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍, ប៉ុន្តែវាត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដូច្នេះសម្រាប់ការិយាល័យ, ការជួបប្រជុំសង្គម, ឬការប្រវត្តិសាស្រ្តណាមួយដែលតម្រូវឱ្យមានគុណសម្បត្តិនិងអស្ចារ្យ។ Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. គំនិតនៃឧបករណ៍នេះគឺនៅក្នុងភាពងាយស្រួលរបស់វា។ អ្នកគ្រាន់តែបន្ថែមឈ្មោះអ្នកបានកំណត់គំនិតមួយចំនួនហើយវាត្រូវបានកំណត់តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រដែលអាចធ្វើបានដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃ។ ថ្ងៃនេះ, Secret Santa Planner នឹងរក្សាទុករូបភាពសង្គមរបស់វា។ Maël បានរក្សាទុកវាដោយសាធារណៈនៅលើ GitHub ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអាចប្រកាសគំនិតឬ bugs ។ មិនមានម៉ូដអាជីវកម្មនៅខាងក្រោមវាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានគុណភាពល្អ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ញើសារដ៏ស្រស់ស្អាតឬផ្ញើគំរូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូផ្គូ វាអាចជាជម្រើសល្អបំផុតរបស់អ្នក។ ហ្គេម ហ្គេម ការចង់ ក្នុងឆ្នាំ 2022 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Jay Trees បានបើក WishThis ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យការរចនាប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងងាយស្រួល។ វាត្រូវបានជួយមនុស្សដើម្បីជួបការចែកចាយប្រាក់រង្វាន់របស់ពួកគេសម្រាប់ឱកាសណាមួយប៉ុន្តែវាត្រូវបានធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលការរកឃើញប្រាក់រង្វាន់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះអាចជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាមួយមិត្តភក្តិនិងមិត្តភក្តិដូច្នេះទាំងអស់អាចដឹងថាអ្វីដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកឆ្លងកាត់បន្ថយការចែកចាយប្រាក់រង្វាន់។ វាត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសបច្ចេកទេស។ ទោះបីជាអ្នកអាចសរសេរសំណួរទាំងអស់ដោយ URL, រូបភាព, គោលបំណងនិងតម្លៃ។ ឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញនេះក៏អាចត្រូវបានបំពាក់ជាមួយ Secret Santa Planner ដូច្នេះអ្នកអាចបំពាក់សៀវភៅរបស់អ្នកនិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់អនុម័តរបស់អ្នកមើលដោយគ្មានការកាត់បន្ថយគំនិត។ WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. លោក Jay បានរក្សាទុកគម្រោងជាមួយនឹងការជួយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលផ្តល់នូវកូដ, ការធ្វើតេស្ត, ការបម្លែង, ឬការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈអ្នកគាំទ្រ GitHub ។ វាគឺជាការទទួលបានការគណនីតិចតួចតាមរយៈតំណភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលជាវិធីដែលមិនមែនជាការជឿទុកចិត្តដើម្បីរក្សាទុកគម្រោងនេះ។ មិនមានអាសយដ្ឋាន, មិនមានអ្នកបណ្តុះបណ្តាលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការរួមបញ្ចូលដែលធ្វើឱ្យការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ទៅជាអ្វីដែលមានភាពងាយស្រួលនិងមានភាពងាយស្រួល។ សូមរកឃើញវាជាការប្រសើរណាស់ទេ? សូមផ្ញើពួកគេត្រូវបាននូវអរគុណ។ . ដោយ Kiwi ដោយ Kiwi សកម្មភាព Advent Calendar សៀវភៅអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋាន នេះ។ Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. ប្រសិនបើអ្នកប្រើវាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់រូបថតជារៀងរាល់ថ្ងៃឬការសាកល្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនវាផ្គត់ផ្គង់ភាពសប្បាយរីករាយនិងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងអំឡុងពេលឌីជីថល។ អ្នកគ្រាន់តែទាញយករូបថតឬកញ្ចក់របស់អ្នក, ឈ្មោះរបស់ពួកគេដោយថ្ងៃ, និងអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីធ្វើការផ្សេងទៀត។ កញ្ចក់ទាំងអស់ត្រូវបានបើកដើម្បីបង្ហាញរូបថតអាសយដ្ឋាននិងសៀវភៅដោយគ្មានតម្រូវការដូចជាកញ្ចក់កញ្ចក់ជាច្រើនបានកើនឡើងជាមួយ។ ការកែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រ ដូចគ្នានេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរ Textcoins ការផ្លាស់ប្តូរ Textcoins គម្រោងនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពនិងត្រូវបានបច្ចុប្បន្ននៅលើ GitHub នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកវាឬផ្លាស់ប្តូរការបង្កើត។ លោក Nicolas បានរក្សាទុកវាជាការបង្កើតផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញនិងទិន្នន័យទិន្នន័យប្រសើរជាងការគាំទ្របច្ចុប្បន្ន។ អាចប្រើដើម្បីផ្ញើគាត់គ្រីបមួយចំនួនប្រសិនបើអ្នកចង់គម្រោងនេះ។ ហ្គេម ហ្គេម LED តើអ្នកបានគិតអំពីការលេង Tic-Tac-Toe ឬហ្គេមរាងកាយ ... នៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រះអាទិត្យរបស់អ្នកទេ? ដូច្នេះនៅឆ្នាំ 2019 អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Jordy Moos បានធ្វើដូច្នេះហើយបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើបាន។ គាត់បានបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់វានិងផ្គត់ផ្គង់វាជាមួយមនុស្សទាំងអស់នៅលើ GitHub ជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលវីដេអូរយៈពេលវែង។ វាគឺមិនមែនជាដំណើរការ Plug-and-play ដូច្នេះប៉ុន្តែវាអាចក្លាយជាដំណើរការរីករាយសម្រាប់ព្រះអាទិត្យ។ https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true ការចាប់ផ្តើមជាមួយឧបករណ៍។ អ្នកដែលចង់បង្កើតកញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. ដូចគ្នានេះគឺជាគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបើកចំហសម្រាប់មនុស្សណាមួយដែលអាចចង់ផ្លាស់ប្តូរនៅលើ GitHub ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរគំរូអរគុណមួយចំនួន, មាននៅទីនេះសម្រាប់អ្នក ហ្គេម អេឡិចត្រូនិ ការកាត់បន្ថយរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវរដូវ ការរក្សាទុកនៃប្រព័ន្ធអេក្រង់ផ្សេងគ្នានៃការបង្កើតការងារអស្ចារ្យនិង, នៅពេលនេះ, ការពារការបាត់បង់នៃសម្ភារៈដែលមិនអាចដោះស្រាយ។ អ្នកអាចដោះស្រាយនិងដែកថ្នាំមួយចំនួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងកន្លែងដែលមានតម្រូវការរបស់ពួកគេហើយយើងទាំងអស់នឹងឈ្នះ។ កម្មវិធីនេះ លោក Surya Narayanan បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2025 ដែលអាចជួយយើងជាមួយនឹងវា។ វាត្រូវបានគាំទ្រ EcoRaiz វាត្រូវបានគាំទ្រ ប្រព័ន្ធនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់: អ្នកទាញយករូបថតរូបថតរូបថតនៃផ្នែកមួយនៃតំបន់, ទាញយកលក្ខណៈពិសេសសំខាន់ដូចជាសីតុណ្ហភាពទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំ។ This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again កម្មវិធីនេះនៅតែនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅលើ GitHub និងទទួលបានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងកម្មវិធីកូដដើម្បីផ្តល់ជូន។ វាត្រូវបានដំណើរការដោយគ្មានមូលនិធិរបស់សហគ្រាសនិងមានមូលនិធិដោយគាំទ្រដល់សហគ្រាស។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការសាងសង់អ្នកអាចផ្តល់នូវកូដឬផ្ញើពួកគេ . ការផ្គត់ផ្គង់ cryptocurrency ដោយ Kivach ការផ្គត់ផ្គង់ cryptocurrency ដោយ Kivach សូមអរគុណនិងទទួលបានសប្បាយរីករាយ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរអស្ចារ្យសប្តាហ៍ឌីជីថលមួយចំនួន, ការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈ Kivach គឺជាការងាយស្រួល។ ដំបូង, ការដំឡើងនិងការផ្គត់ផ្គង់ ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបម្រើ Obyte-compatible ទាំងអស់ (ប្រហែលជាភាគច្រើននៃការពេញនិយមគឺអាចរកបានតាមរយៈ បន្ទាប់មក, សូមចូលទៅក្នុង លោក ទោះបីជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមិនបានបង្កើតអ្វីមួយទេប៉ុន្តែការផ្តល់ប្រាក់របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅពេលវេលាដើម្បីរក្សាទុកវា - មិនចង់រក្សាទុកវា! Obyte wallet លក្ខណៈពិសេសនៃ bridge Kivach website search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. កុំព្យូទ័រ លក្ខណៈពិសេសនៃ bridge ហ្វេសប៊ុក សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ការទទួលបានប្រាក់រង្វាន់គឺយ៉ាងងាយស្រួលដូចគ្នានេះ។ អ្នកនឹងត្រូវបណ្តាញគណនី GitHub របស់អ្នកជាមួយកុំព្យូទ័រ Obyte របស់អ្នកដោយប្រើ GitHub Attestation chatbot នេះ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃ។ សូមអរគុណចំពោះព្រះគ្រីស្ទនិងការផ្តល់អរគុណចំពោះព្រះគ្រីស្ទ!