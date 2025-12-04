ছুটির মৌসুমটি সৃজনশীলতা, উৎসাহ এবং প্রযুক্তির সাথে মিশ্রিত করার জন্য একটি চমৎকার সময় বলে মনে হয়। গিটহাবের চারপাশে, আপনি অনেকগুলি উন্মুক্ত কোড এবং বিনামূল্যে প্রকল্পগুলি পাবেন যা ক্রিসমাসের আত্মাকে ধারণ করে: অ্যানিমেটেড আলো প্রদর্শন এবং উৎসবের গেমগুলি থেকে অ্যাপ্লিকেশনগুলি যা গাছ লাগাতে সহায়তা করে বা উপহার বিনিময় সংগঠিত করে। সঙ্গে , তাদের সমর্থন কখনোই সহজ. এই খোলা প্ল্যাটফর্ম, উপর ভিত্তি করে , আপনাকে সরাসরি কোনও GitHub প্রকল্পে ক্রিপ্টোকারেন্সি দান করতে দেয় যা আপনাকে গুরুত্ব দেয়. এটি দ্রুত, ডিজেন্ট্রাল এবং কিছু ডিজিটাল ভালভ প্রচারের জন্য নিখুঁত। Kivach বিনিময় কিয়ামত বিনিময় এখন, চলুন কিছু উৎসব সফটওয়্যার অনুসন্ধান! গোপন সান্তা ২০১৫ সালের শীতকালে, ডেভেলপার মেল নিসন সেই অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও শৈলীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। , একটি আনন্দদায়ক ওয়েব টুল যা গ্রুপগুলি বিভ্রান্তি ছাড়াই উপহার বিনিময় সংগঠিত করতে সহায়তা করে। এটি ক্রিসমাসের সাথে নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু এটি অফিস পার্টি, পারিবারিক সমাবেশ, বা কোনও ঘটনা জন্য একইভাবে কাজ করে যা কিছু রহস্য এবং মহানব্বিত প্রয়োজন। Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. সরঞ্জামটির আকর্ষণ তার সহজতা মধ্যে থাকে. আপনি কেবলমাত্র নাম যোগ করুন, কয়েকটি নিয়ম সেট করুন, এবং এটি কৌশলগতভাবে লোকেদের জড়িত করে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী একটি ব্যক্তিগত লিঙ্ক পাবেন যাতে একটি রঙিন চিঠি দেখা যায় যে তারা কার জন্য কিনতে যাচ্ছে, প্রক্রিয়াটি দ্রুত এবং গোপন। আজ, গোপন সান্তা পরিকল্পনা তার উষ্ণ সম্প্রদায়ের অনুভূতি বজায় রাখে। Maël GitHub এ এটি প্রকাশ্যে বজায় রাখে, যেখানে কেউ ধারণা বা বাগ রিপোর্ট করতে পারে। এর পেছনে কোনও ব্যবসায়িক মডেল নেই, শুধুমাত্র ভালবাসা। ব্যবহারকারীরা একটি ভাল বার্তা ছেড়ে দিতে পারে বা ধন্যবাদ হিসাবে একবারের স্পনসরতা পাঠাতে পারে। এটি আপনার সেরা বিকল্প হতে পারে। কিয়ামত কিয়ামত ইচ্ছা ২০২২ সালে, ডেভেলপার জে ট্রেজ WishThis, একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম প্রকাশ করে যাতে উপহার পরিকল্পনা সহজে করা যায়. এটি মানুষকে যেকোনো সুযোগের জন্য তাদের ইচ্ছা সংগ্রহ করতে সহায়তা করে, কিন্তু এটি ছুটির দিনগুলিতে বাড়িতে অনুভব করে যখন নিখুঁত উপহারটি খুঁজে পাওয়া একটি ধারণা হতে পারে। 99 ভাষায় উপলব্ধ, এটি পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে ভাগ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাই সবাই জানে কি আপনাকে হাসি দেবে এবং দ্বিগুণ উপহারগুলি এড়াতে পারে। এটি কার্যকর বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিপূর্ণ। প্রতিটি ইচ্ছা একটি URL, ইমেজ, অগ্রাধিকার এবং মূল্য দিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে. এই ওয়েব ভিত্তিক টুলটি এমনকি গোপন সান্তা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে, যেহেতু আপনি আপনার তালিকাটি লিঙ্ক করতে পারেন এবং আপনার অ্যানিমাইজড উপহার প্রদানকারীটি রহস্যটি নষ্ট করে ছাড়াই ব্রাউজ করতে পারেন। WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. জে ব্যবহারকারীদের সাহায্যে প্রকল্পটি রক্ষা করে যারা কোড, টেস্ট, অনুবাদ, বা GitHub Sponsors এর মাধ্যমে বিকাশের পরামর্শ দেয়। এটি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কগুলির মাধ্যমে ছোট কমিশনও অর্জন করে, প্রকল্পটি স্থিতিশীল রাখার একটি অ-অভ্যন্তরীণ উপায়। কোন বিজ্ঞাপন, কোন ট্র্যাকার, শুধুমাত্র একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা যা উপহার দেওয়ার কিছু আনন্দদায়ক এবং সহজ। . কিভির সঙ্গে কিভির সঙ্গে অ্যাডভেঞ্জ ক্যালেন্ডার একটি অ্যাডভেন্ড ক্যালেন্ডার ক্রিসমাসের জন্য একটি ক্লাসিক ক্যালেন্ডার, 1 ডিসেম্বর থেকে 24 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন একটি ছোট অবাক প্রকাশ করে। Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. আপনি এটি পরিবারের ফটোগুলি, দৈনন্দিন অভিনন্দনগুলি, বা কোম্পানির আশ্চর্যগুলি ভাগ করার জন্য ব্যবহার করছেন কিনা, এটি ডিজিটাল স্থানটিতে একটি রৈখিক এবং মজার অনুভূতি যোগ করে। আপনি শুধু আপনার ফটো বা ক্লিপগুলি আপলোড করেন, তাদের দিন অনুযায়ী নামকরণ করেন, এবং অ্যাপটি বাকি কাজ করতে দেয়। উন্নত কাস্টমাইজেশনও উপলব্ধ, শিরোনাম এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ থেকে দিনের সংখ্যাটি আপনি প্রদর্শন করতে চান। এটি জন্মদিন, লঞ্চ, বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য একটি সহজ ক্যালেন্ডার হিসাবেও রূপান্তরিত করা যেতে পারে। উপহার হিসেবে Textcoins পরিবর্তন Textcoins পরিবর্তন প্রকল্পটি এখনও সক্রিয় এবং নিয়মিত GitHub এ আপডেট করা হয়, যেখানে ব্যবহারকারীরা এটি ডাউনলোড করতে পারে বা উন্নতিগুলি শেয়ার করতে পারে। আপনি যদি এই প্রকল্পটি পছন্দ করেন তাহলে তাকে কিছু ক্রিপ্টো পাঠাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিয়ামত LED গেমস আপনি কি কখনও আপনার ক্রিসমাস ট্রে Tic-Tac-Toe বা সিংহের গেমটি খেলতে চিন্তা করেছেন? ঠিক, 2019 সালে, ডেভেলপার জর্ডি মিউস নিশ্চিতভাবেই তা করেছিলেন এবং এটি সম্ভব করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true যারা তাদের নিজস্ব গেমস ক্রিসমাস ট্রি তৈরি করতে চান তাদের একটি WS2811 LED লাইট স্ট্রিপ, একটি প্রসারিত বোর্ডের সাথে একটি মাইক্রো কন্ট্রোলর Teensy 3.2 প্রয়োজন হবে, কিছু ইথারনেট কেবল, একটি Raspberry Pi মাইক্রো কম্পিউটার, কিছু ওয়্যার সংযোগকারী, একটি ডিসি 5 ভোল্ট পাওয়ার সরবরাহ, এবং একটি Raspberry Pi ক্যামেরা। Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. অবশ্যই, এটি একটি ব্যক্তিগত প্রকল্প, কিন্তু এটি যারা GitHub এ অবদান রাখতে চান তাদের জন্য উন্মুক্ত। আপনার জন্য সেখানে আছে। কিয়ামত ইকোলাইসিস প্রতি বছর ক্রিসমাস ট্রি কাটানো সম্পূর্ণরূপে পরিবেশগত মনে হতে পারে না, কিন্তু সত্যিই একটি বাস্তব গাছ একটি নকল গাছের চেয়ে বেশি উপকারী - সবার জন্য, শুধু আমাদের মানুষের জন্য নয়। বিভিন্ন পরিবেশগত সিস্টেম সংরক্ষণ, সবুজ চাকরির সৃষ্টি, এবং একই সময়ে, রিসাইকেলযোগ্য উপকরণ অপচয় প্রতিরোধ. আপনি এমনকি যেতে পারেন এবং তাদের প্রয়োজন জায়গায় নিজেকে কয়েকটি গাছ বানাতে পারেন, এবং আমরা সবাই জয় হবে. অ্যাপ্লিকেশন ২০২৫ সালে Surya Narayanan দ্বারা তৈরি, এটি আমাদের সাহায্য করতে পারে। উৎসাহিত করে EcoRaiz উৎসাহিত করে পৃথিবীকে ছুটির মৌসুমের পরে "প্রত্যাহার" করার একটি ডিজিটাল উপায়. সিস্টেমটি ব্যবহার করা সহজ: আপনি একটি জমির একটি টপ-ভিউ ফটো আপলোড করেন, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং মাটি pH (এটি মাটি কত অ্যাসিড বা আলোকিত) এর মতো মৌলিক বিবরণগুলি প্রবেশ করেন এবং EcoRaiz এটি সমস্ত বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক মাইক্রো অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী গাছের প্রজাতির পরামর্শ দেয়। This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn যদি আপনি কিছু ডিজিটাল ছুটির শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দিতে চান, তাহলে Kivach এর মাধ্যমে দান করা সহজ। যেকোনো Obyte-সংযুক্ত টোকেনের সাথে (মৌলিকভাবে, বেশিরভাগ জনপ্রিয়গুলি উপলব্ধ ) এরপর এগিয়ে যান। , এমনকি যদি প্রকল্পের মালিক এখনও একটি জিনিস সেট আপ করেন না, আপনার দান নিরাপদে তাদের অবহিত করার জন্য অপেক্ষা করছে - তাদের বলতে ভুলবেন না! পকেট বদল Counterstake Bridge ওয়েবসাইট KIVAC search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. পকেট বদল প্রতিবাদ ব্রিজ ওয়েবসাইট KIVAC ডেভেলপমেন্ট চ্যাটবোট ব্যবহার করে আপনার GitHub অ্যাকাউন্টকে আপনার Obyte পকেটে সংযুক্ত করতে হবে. এটি নিশ্চিত করে যে আপনি প্রকৃত রিপো মালিক। সেখান থেকে, আপনি কিভাবে আপনি দান বিতরণ করতে চান সেটি সেট করতে পারেন: সবগুলি রাখুন বা অন্য প্রকল্পগুলির সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অংশ ভাগ করুন যা আপনারকে শক্তি দেয়. এটি আপনার কোডের জন্য পুরস্কার পেতে একটি সহজ, স্বচ্ছ উপায় এবং উন্মুক্ত সোর্স চেইনকে সমর্থন করে যা এটি জীবিত রাখে। শুভ ক্রিসমাস, এবং শুভ উপহার! 