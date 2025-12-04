Die vakansie seisoen lyk soos 'n goeie tyd om kreatiwiteit, vrygewigheid en tegnologie te meng. Oor GitHub, sal jy baie open-source en gratis projekte vind wat die gees van Kersfees vang: van geanimeerde ligweë en feestelike speletjies tot programme wat bome help plant of geskenkruise organiseer. met , ondersteun hulle is makliker as ooit. hierdie oop platform, gebaseer op , laat jou toe om cryptocurrency direk aan enige GitHub-projek wat jy omgee, te donor. Dit is vinnig, gedecentraliseer en ideaal vir die verspreiding van 'n paar digitale goodwill. 'N Klein bydrae kan help om hierdie vreugdevolle idees lewendig te hou terwyl die seisoen gevier word op 'n manier wat terug gee aan die open-source gemeenskap. Kiviet vervang Kiviet vervang Nou, laat ons 'n paar feestelike sagteware verken! Die geheime Santa In die winter van 2015 het ontwikkelaar Maël Nison besluit om daardie ervaring eenvoudiger en meer stylvol te maak, en geskep , 'n vrolike webtool wat help om groepe geskenkswaps te organiseer sonder verwarring. Dit is gebou met Kersfees in gedagte, maar dit werk net so goed vir kantoorpartye, gesinsvergaderinge, of enige gebeurtenis wat 'n bietjie mysterie en vrygewigheid benodig. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. Die sjarme van die hulpmiddel lê in sy eenvoud. Jy voeg net name by, stel 'n paar reëls, en dit toevallig koppel mense. Elke deelnemer kry 'n private skakel met 'n kleurvolle brief wat wys vir wie hulle sal koop, wat die proses vinnig en geheim maak. Alles loop direk in die leser, gehost deur GitHub Pages ( 'n diens wat ontwikkelaars toelaat om statische webwerwe direk uit hul kode te publiseer), wat beteken dat daar geen gebruikersrekeninge of bedieners nodig is nie. Vandag hou Secret Santa Planner sy warm gemeenskapsgevoel. Maël hou dit openbaar op GitHub, waar almal idees of bugs kan rapporteer. Daar is geen besigheidsmodel agter dit nie, net goeie wil. Gebruikers kan 'n vriendelike boodskap laat of 'n eenmalige sponsoring as 'n dankie stuur. As jy 'n crypto tip wil stuur, Dit kan jou beste alternatief wees. Kiviet Kiviet Die begeerte In 2022 het ontwikkelaar Jay Trees WishThis vrygestel, 'n slim platform wat ontwerp is om geskenkplanning moeiteloos te maak. Dit help mense om hul begeertes vir enige geleentheid te versamel, maar dit voel reg by die huis tydens die vakansie wanneer die vind van die perfekte geskenk 'n legkaart kan wees. Dit is gevul met praktiese funksies. Elke begeerte kan beskryf word met 'n URL, beeld, prioriteit en prys. Hierdie webgebaseerde hulpmiddel kan selfs gekoppel word met Secret Santa Planner, aangesien jy jou lys kan koppel en jou anonieme geskenkverlener laat navigeer sonder om die geheim te verwoes. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. Jay handhaaf die projek met die hulp van gebruikers wat kode, toetse, vertalings, of sponsor ontwikkeling deur middel van GitHub Sponsors bydra. Dit verdien ook klein kommissie deur middel van Amazon affiliate skakels, 'n nie-invasiewe manier om die projek volhoubaar te hou. Geen advertensies, geen trackers, net 'n gesamentlike poging wat geskenk gee in iets vreugdevol en eenvoudig. Vind dit nuttig? Stuur hulle 'n bietjie liefde . met Kiev met Kiev Advent kalender 'N Adventkalender is 'n klassieke tel na Kersfees, wat elke dag van 1 Desember tot 24 Desember 'n klein verrassing onthul. Die Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. Of jy dit gebruik om gesinsfoto's, daaglikse groet, of maatskappy verrassings te deel, dit voeg 'n gevoel van ritueel en pret by die digitale ruimte. Jy laai net jou foto's of klippe op, noem hulle per dag, en laat die app die res doen. Geavanceerde aanpassing is ook beskikbaar, van die titel en agtergrondbeeld tot die aantal dae wat jy wil wys. Dit kan selfs omskep word in 'n eenvoudige teldown kalender vir verjaarsdae, lancerings of enige spesiale geleentheid. Die projek is nog steeds aktief en word gereeld op GitHub opgedateer, waar gebruikers dit kan aflaai of verbeterings kan deel. Nicolas handhaaf dit as 'n persoonlike skepping, die verwelkoming van terugvoer deur middel van kommentaar en uitgawe verslae eerder as formele finansiering. kan gebruik word om hom 'n paar kriptos te stuur as jy hierdie projek hou. Kiviet LED speletjies Het jy al ooit gedink oor die speel van Tic-Tac-Toe of die slang spel ... op jou Kersfeesboom? Wel, in 2019, die ontwikkelaar Jordy Moos het seker gedoen en 'n manier gevind om dit moontlik te maak. Hy het die sagteware daarvoor gebou en dit met almal op GitHub gedeel, saam met 'n lang video tutoriale. Dit is nie presies 'n plug-and-play proses nie, maar dit kan 'n pret aktiwiteit vir Kersfees word. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true almal wat bereid is om hul eie gamified Kersboomboom te bou, sal 'n WS2811 LED-ligstrip, 'n mikro-bestuurder Teensy 3.2 met uitbreidingsbord, 'n paar Ethernet-kabels, 'n Raspberry Pi-mikro-rekenaar, 'n paar draadverbinders, 'n DC 5-volt-voeding en 'n Raspberry Pi-kamera nodig hê. Al hierdie is lae koste, klein toestelle wat maklik aanlyn beskikbaar is. Gekoppel met Jordy se kode en Teensyduino om die Teensy te beheer, Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. Natuurlik is dit 'n persoonlike projek, maar dit is oop vir almal wat dalk wil bydra op GitHub. is daar vir jou. Kiviet Ekologiese Die sny van Kersboom elke jaar mag dalk nie heeltemal ekologiese lyk nie, maar die waarheid is 'n ware boom is meer voordelig as 'n valse een - vir almal, nie net vir ons mense nie. die bewaring van verskillende ekosisteme, die skepping van groen werk, en, op dieselfde tyd, voorkom die verspilling van nie-herbruikbare materiale. Jy kan selfs gaan en plant 'n paar bome jouself in plekke wat hulle nodig het, en ons sal almal wen. , wat in 2025 deur Surya Narayanan geskep is, kan ons daarmee help. Dit bevorder EcoRaiz Dit bevorder Die stelsel is eenvoudig om te gebruik: jy laai 'n foto van 'n stuk grond op, voer basiese besonderhede soos temperatuur, vochtigheid en grondpH in (dit is 'n maatstaf van hoe suur of alkaliese die grond is), en EcoRaiz analiseer dit alles om langlebige boomsoorte aan te beveel wat by elke mikro-gebied pas. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again Die sagteware is nog steeds in aktiewe ontwikkeling, gehost op GitHub, en verwelkom beide omgewingsdeskundiges en coders om by te dra. Dit loop sonder korporatiewe befondsing en vertrou op gemeenskapsinvoer. As jy deel van die bouproses wil wees, kan jy bydra met kode of stuur hulle . Krypto-donasie deur middel van Kivach Krypto-donasie deur middel van Kivach Stuur en ontvang goeie wensen As jy 'n paar digitale vakansie buig wil versprei, donasie deur Kivach is maklik. Eerstens, installeer en finansier 'n met enige Obyte-kompatibele token (in wese, die meeste van die gewilde is beskikbaar deur die Dan gaan jy na die die Selfs as die projek se eienaar nog nie iets opgestel het nie, wag jou donasie veilig vir hulle om geïnformeer te word - moenie vergeet om hulle te vertel nie! Wissel die portemonnee Die teenstanderbrug Kiev se webtuiste search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Wissel die portemonnee Die teenstanderbrug Kiev se webtuiste Vir ontwikkelaars is die ontvangs van donasies net so glad. Jy moet jou GitHub-rekening met jou Obyte-beursie koppel met behulp van die GitHub Attestation chatbot. Dit bevestig dat jy die werklike repo-eienaar is. Vanaf daar kan jy instel hoe jy donasies wil versprei: hou hulle almal of deel 'n deel outomaties met ander projekte wat jou eie bedryf. Dit is 'n eenvoudige, transparante manier om beloon te word vir jou kode terwyl jy die open-source ketting ondersteun wat dit lewe hou. Gelukkige Kersfees, en gelukkig gee! 