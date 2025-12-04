کرسمس کا جشن منانے کے لئے 5 اوپن سکرین اور مفت سافٹ ویئر پروجیکٹ - اور KIVACH کے ذریعے حمایت

تعطیلات کا موسم تخلیقی، عمدہ، اور ٹیکنالوجی کو ملنے کے لئے ایک اچھا وقت لگتا ہے. GitHub کے ارد گرد، آپ کو بہت سے کھلی سافٹ ویئر اور مفت منصوبوں کو تلاش کریں گے جو کرسمس کی روح کو پکڑتے ہیں: متحرک روشنی ڈسپلے اور جشن گیمز سے اپلی کیشنز جو درختوں کو پودے کرنے میں مدد کرتے ہیں یا تحفہ کے تبادلے کو منظم کرتے ہیں. وہ لوگوں کی طرف سے بنائے جاتے ہیں جو صرف ان کی تخلیق کا اشتراک کرنا پسند کرتے ہیں. کے ساتھ , ان کی حمایت کرنا آسان ہے کبھی کبھی اس کھلی پلیٹ فارم پر مبنی ، آپ کو کسی بھی GitHub پروجیکٹ کے لئے براہ راست کرسکتے ہیں. یہ تیزی سے، تنصیب، اور کچھ ڈیجیٹل اچھی خواہش کو پھیلانے کے لئے بہترین ہے. ایک چھوٹا سا حصہ ان خوشگوار خیالات کو زندہ رکھنے میں مدد کرسکتا ہے جبکہ موسم کو ایک طرح سے جشن منانے میں مدد ملتی ہے جو کھلے ذریعہ کمیونٹی کو واپس کرتا ہے. کیوبا تبادلہ کیوبا تبادلہ اب، ہم کچھ جشن سافٹ ویئر کی جانچ پڑتال کریں! راز سانتا سالانہ تحفہ تبادلہ کے طور پر بہت کم چیزیں "فرمائی ٹیم کام" کہتے ہیں. 2015 کے موسم سرما میں، ڈویلپر Maël Nison نے اس تجربے کو زیادہ سادہ اور سادہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور پیدا کیا ، ایک خوشگوار ویب آلے جو گروپوں کو مصیبت کے بغیر تحفہ تبادلے کو منظم کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ کرسمس کے ذہن میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن یہ آفس پارٹیوں، خاندان کے اجلاسوں، یا کسی بھی واقعے کے لئے بھی کام کرتا ہے جس میں تھوڑا سا راز اور عمدہ ضرورت ہوتی ہے. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. اس آلے کا جادو اس کی سادگی میں ہے. آپ صرف نام شامل کرتے ہیں، کچھ قوانین مقرر کرتے ہیں، اور یہ تصادفی طور پر لوگوں کو جوڑے بناتا ہے. ہر شرکاء کو ایک ذاتی لنک ملتا ہے جس میں ایک رنگارنگ خط دکھاتا ہے کہ وہ کس کے لئے خریدیں گے، جس میں عمل تیزی سے اور خفیہ بناتا ہے. سب کچھ براؤزر میں براہ راست چلتا ہے، GitHub Pages کے ذریعے میزبان کیا جاتا ہے (ایک سروس جس میں ڈویلپرز کو اپنے کوڈ سے براہ راست سٹیٹک ویب سائٹس شائع کرنے کی اجازت دیتا ہے)، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صارف اکاؤنٹس یا سرورز کی ضرورت نہیں ہے. آج، Secret Santa Planner اس کے گرم کمیونٹی احساس کو برقرار رکھتا ہے. Maël اسے GitHub پر عوامی طور پر برقرار رکھتا ہے، جہاں کوئی بھی خیالات یا بیگ کی رپورٹ کرسکتا ہے. اس کے پیچھے کوئی کاروباری ماڈل نہیں ہے، صرف اچھی خواہش. صارفین کو ایک اچھا پیغام چھوڑ سکتے ہیں یا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر ایک بار سپانسرنگ بھیج سکتے ہیں. یہ آپ کا بہترین انتخاب ہوسکتا ہے. کیوبا کیوبا خواہشات 2022 میں، ڈویلپر جی ٹریز نے WishThis، ایک سلیٹ پلیٹ فارم تیار کیا جس میں خوشی کے منصوبہ بندی کو آسان بنانے کے لئے تیار کیا گیا تھا. یہ لوگوں کو کسی بھی موقع کے لئے ان کی خواہشات کو جمع کرنے میں مدد ملتی ہے، لیکن یہ تعطیلات کے دوران گھر میں محسوس ہوتا ہے جب کامل تحفہ تلاش کرنا ایک گھوڑا ہوسکتا ہے. 99 زبانوں میں دستیاب، یہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ اشتراک کرنے کے لئے تعمیر کیا گیا ہے، لہذا ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کو ہنستے رہیں گے جبکہ دوبارہ تحفے سے بچنے کے لئے. یہ عملی خصوصیات پر مشتمل ہے. ہر خواہش کو ایک URL، تصویر، ترجیح، اور قیمت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. اس ویب پر مبنی آلے کو بھی سیکریٹ سانتا پلانر کے ساتھ جوڑ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنی فہرست کو لنک کرسکتے ہیں اور آپ کے نامعلوم تحفہ دینے والے کو اس راز کو تباہ کرنے کے بغیر براہ مہربانی چیک کرسکتے ہیں. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. جائی پروجیکٹ کو ان صارفین کی مدد سے برقرار رکھتا ہے جو GitHub سپانسرز کے ذریعہ کوڈ، ٹیسٹ، ترجمہ، یا ترقی کی حمایت کرتے ہیں. یہ بھی ایمیزون افریقہ لنکس کے ذریعہ چھوٹے کمیشن حاصل کرتا ہے، پروجیکٹ کو مستحکم رکھنے کے لئے ایک غیر متضاد طریقہ. کوئی اشتہارات، کوئی ٹریکر نہیں، صرف ایک تعاون کی کوشش ہے جو تحفہ دینے کو کچھ خوشی اور سادہ بناتا ہے. کیا یہ مفید ہے؟ ان کو کچھ محبت بھیجیں . کے ساتھ Kivach کے ساتھ Kivach ایڈورٹ کیلنڈر ایک آندھنگ کیلنڈر کرسمس کے لئے ایک کلاسیکی کمانڈر ہے، ہر دن 1 دسمبر سے 24 دسمبر تک ایک چھوٹا سا حیرت ظاہر کرتا ہے. ان میں سے کچھ، جسمانی طور پر، ہر دن چاکلیٹ اور دیگر تحفے پیش کرتے ہیں. کے Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. اگر آپ اس کا استعمال خاندان کی تصاویر، روزانہ مبارکباد، یا کمپنی کی حیرتوں کا اشتراک کرنے کے لئے کرتے ہیں، تو یہ ڈیجیٹل جگہ میں ایک روایت اور مذاق کا احساس شامل کرتا ہے. آپ صرف آپ کی تصاویر یا کلپس اپ لوڈ کرتے ہیں، دن کے مطابق ان کا نام دیتے ہیں، اور ایپ کو باقی کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. اعلی درجے کی اپنی مرضی بھی دستیاب ہے، عنوان اور پس منظر کی تصویر سے دنوں کی تعداد میں آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک عام سالگرہ، شروع، یا کسی بھی خاص موقع کے لئے ایک سادہ countdown کیلنڈر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تحفہ کے طور پر Textcoins کے مترادفات Textcoins کے مترادفات پروجیکٹ اب بھی فعال ہے اور GitHub پر منظم طور پر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، جہاں صارفین اسے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا بہتریاں اشتراک کرسکتے ہیں. آپ اس منصوبے کو پسند کرتے ہیں تو اسے کچھ کریپٹ بھیجنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے. کیوبا LED کھیل کیا آپ نے کبھی اپنے کرسمس کے درخت پر Tic-Tac-Toe یا ہنر کے کھیل کھیلنے کے بارے میں سوچا ہے؟ ٹھیک ہے، 2019 میں، ڈویلپر Jordy Moos یقینی طور پر ایسا کیا اور یہ ممکن بنانے کا ایک طریقہ تلاش کیا. انہوں نے اس کے لئے سافٹ ویئر بنایا اور GitHub پر سب کے ساتھ اشتراک کیا، ایک طویل ویڈیو ٹیوٹوریل کے ساتھ ساتھ. یہ بالکل پلگ ان کھیلنے کے عمل نہیں ہے، لیکن یہ کرسمس کے لئے ایک دلچسپ سرگرمی بن سکتا ہے. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true ہارڈ ویئر کے ساتھ شروع کریں. جو بھی اپنے گیمنگ کرسمس کے درخت کی تعمیر کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا، اس کے لئے ایک WS2811 ایل ای ڈی روشنی کے ٹریپ، ایک مائیکرو کنٹرولر Teensy 3.2 پلس کے ساتھ، کچھ ایتھرنیٹ کیبلز، ایک Raspberry Pi مائیکرو کمپیوٹر، کچھ وائرلیس کنیکٹرز، ایک DC 5 وولٹ بجلی کی فراہمی، اور ایک Raspberry Pi کیمرے کی ضرورت ہوگی. یہ سب سستا، چھوٹے آلات ہیں جو آسانی سے آن لائن دستیاب ہیں. Jordy کے کوڈ اور Teensyduino کے ساتھ مل کر Teensy کو کنٹرول کرنے کے لئے، Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. یقینی طور پر، یہ ایک ذاتی منصوبہ ہے، لیکن یہ کسی بھی شخص کے لئے کھلا ہے جو GitHub پر حصہ لینے کے لئے چاہتے ہیں. آپ کے لئے وہاں ہے. کیوبا ایشیائی کرسمس کے درختوں کو ہر سال کاٹنے کو مکمل طور پر ماحولیاتی نہیں لگ سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک حقیقی درخت ایک جعلی کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے - ہر کسی کے لئے، نہ صرف ہم انسانوں کے لئے. مختلف ماحولیاتی نظاموں کی حفاظت، سبز ملازمتوں کی تخلیق، اور، ایک ہی وقت میں، غیر متحرک مواد کے خزانہ کو روکتا ہے. آپ بھی جا سکتے ہیں اور ان کی ضرورت ہے جگہوں میں اپنے آپ کو چند درختوں کو پودے، اور ہم سب جیت جائے گا. 2025 میں Surya Narayanan کی طرف سے پیدا کیا گیا، اس کے ساتھ ہم مدد کرسکتے ہیں. یہ فروغ دیتا ہے EcoRaiz یہ فروغ دیتا ہے یہ نظام استعمال کرنے کے لئے آسان ہے: آپ زمین کے ایک ٹکڑا کی ایک سب سے اوپر تصویر اپ لوڈ کرتے ہیں، درجہ حرارت، ہلکے، اور زمین کے pH جیسے بنیادی تفصیلات درج کرتے ہیں (اس کا اندازہ لگتا ہے کہ زمین کتنا ایسڈ یا سٹیل ہے)، اور EcoRaiz ہر ایک مائیکرو علاقے کے لئے مناسب طویل عمر کے درخت کی اقسام کی سفارش کرنے کے لئے اس کا تجزیہ کرتا ہے. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again سافٹ ویئر اب بھی فعال ترقی میں ہے، GitHub پر ہوسٹ کیا جاتا ہے، اور مدد کرنے کے لئے دونوں ماحولیاتی ماہرین اور کوڈرز کا استقبال کرتا ہے. یہ کارپوریٹ فنڈنگ کے بغیر چلتا ہے اور کمیونٹی کے انٹرویو پر منحصر ہے. اگر آپ تعمیر کے عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو، آپ کو کوڈ کے ساتھ مدد کرسکتے ہیں یا انہیں بھیج سکتے ہیں. . Kivach کے ذریعے ایک کریپٹو تحفہ Kivach کے ذریعے ایک کریپٹو تحفہ خوش آمدید بھیجیں اور حاصل کریں اگر آپ کچھ ڈیجیٹل تعطیلات کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو، Kivach کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنا آسان ہے. کسی بھی Obyte مطابقت والے ٹوکن کے ساتھ (قانونی طور پر، زیادہ تر مقبول ان کے ذریعے دستیاب ہیں (۱) پھر اس کے پاس جاؤ ، یہاں تک کہ اگر منصوبے کے مالک نے ابھی تک کوئی چیز قائم نہیں کی ہے تو، آپ کی خوراک محفوظ طور پر ان کو مطلع کرنے کے لئے انتظار کر رہی ہے - انہیں بتانے کے لئے مت بھولنا! پیسہ تبدیل کریں پل کے خلاف Kiva کی ویب سائٹ search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. پیسہ تبدیل کریں پل کے خلاف Kiva کی ویب سائٹ ڈویلپرز کے لئے، تحفہ حاصل کرنا اسی طرح سادہ ہے. آپ کو اپنے GitHub اکاؤنٹ کو GitHub تصدیق چیٹ بوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے Obyte پول کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ آپ کو حقیقی ریپو مالکان ہے کہ تصدیق کرتا ہے. وہاں سے، آپ کس طرح آپ تحفہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں مقرر کرسکتے ہیں: ان سب کو برقرار رکھیں یا دوسرے منصوبوں کے ساتھ خود کار طریقے سے ایک حصہ اشتراک کریں جو آپ کا طاقت رکھتے ہیں. یہ ایک سادہ، شفاف طریقہ ہے کہ آپ کو آپ کے کوڈ کے لئے اجر دیا جائے، جبکہ کھلی سکرین کی حمایت کرتا ہے جو اسے زندہ رکھتا ہے. مبارک کرسمس، اور خوش آمدید دینے کے لئے!