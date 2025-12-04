5 විවෘත මූලාශ්රය සහ නිදහස් මෘදුකාංග ව්යාපෘති නත්තල් සමරන්න - සහ Kivach හරහා සහාය

නිවාඩු කාලගුණය නිර්මාණශීලීත්වය, ආඩම්බරතාවය සහ තාක්ෂණය මිශ්ර කිරීම සඳහා විශිෂ්ට කාලයක් ලෙස පෙනේ. GitHub වටා, ඔබ විවෘත මූලාශ්ර සහ නිදහස් ව්යාපෘති බොහෝ සොයා ගනු ඇත, නත්තල් ආත්මය පිරිනැමීමට: ආකර්ෂණීය ආලෝකය ප්රදර්ශන හා උත්සව ක්රීඩා සිට, ගස් තැබීමට උපකාරී හෝ තෑගි හුවමාරු කිරීම සඳහා යෙදුම්. සමග , ඒවා සහාය කිරීමට වඩා පහසු වේ.මේ විවෘත වේදිකාව, මත පදනම්ව , ඔබට ඔබ සැලකිලිමත් ඕනෑම GitHub ව්යාපෘතියකට සෘජුවම cryptocurrency ආදායම් කිරීමට ඉඩ සලසයි. එය වේගවත්, අමුද්රව්ය, හා සමහර ඩිජිටල් goodwill ප්රදර්ශනය සඳහා පරිපූර්ණ වේ. කාබන් මාරු කාබන් මාරු දැන් අපි උත්සව මෘදුකාංග කිහිපයක් සොයා බලමු! රහසිගත නත්තල් සෑම වසරකම තෑගි හුවමාරු කිරීම වැනි "විශාල කණ්ඩායම් කටයුතු" කියන වචන කිහිපයක් ඇත. 2015 වර්ෂයේ ශීතයේ දී, සංවර්ධක මෙල් නයිසන් එම අත්දැකීම වඩාත් සරලව හා වඩාත් වර්ණවත් කර ගැනීමට තීරණය කර ඇත. විනෝදජනක වෙබ් මෙවලමක් වන අතර එය කණ්ඩායම් සංසන්දනය කිරීමෙන් තොරව තෑගි හුවමාරු සංවිධානය කිරීමට උපකාරී වේ. එය නත්තල් මත ඉදිකිරී ඇත, නමුත් එය කාර්යාල උත්සව, පවුල් රැස්වීම්, හෝ යම්කිසි සිදුවීමක් සඳහා හොඳින් ක්රියා කරයි. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. මෙම මෙවලමයේ ආකර්ෂණීයත්වය එහි සරලතාවයයි.ඔබ පමණක් නාම එකතු කරන්න, නීති කිහිපයක් සකස් කරන්න, එය අසාමාන්යව මිනිසුන් සමබර කරයි.සෑම සහභාගී කෙනෙකුට ඔවුන් මිලදී ගන්නේ කවුදැයි පෙන්වන වර්ණවත් ලියුමක් සහිත පෞද්ගලික සබැඳියක් ලැබේ, ක්රියාවලිය වේගවත් හා රහසිගත කරයි.ඔබ සියලු දේ බ්රවුසරය තුළ සෘජුවම ක්රියා කරයි, GitHub Pages හරහා hosted වේ (මෙය සංවර්ධකයින් ඔවුන්ගේ කේතයෙන් සෘජුවම ස්ථාවර වෙබ් අඩවි ප්රකාශ කිරීමට ඉඩ සලසයි), එබැවින් පරිශීලක ගිණුම් හෝ සේවාදායක අවශ්යතාවයක් නැත. අද, Secret Santa Planner එහි උණුසුම් සමාජයේ හැඟීමක් තබා ගනී. Maël එය GitHub හි ප්රකාශයට තබා ගනී, එහිදී ඕනෑම කෙනෙකුට අදහස් හෝ බැගින් වාර්තා කළ හැකිය. එහි පසුපස ව්යාපාරික ආකෘතියක් නැත, හොඳ කැමැත්තක් පමණි. පරිශීලකයින් ආචාරශීලී පණිවුඩයක් තබන්න හෝ ස්තුති ලෙස එක් වරක් සහාය ලබා ගත හැකිය. එය ඔබේ හොඳම විකල්පය විය හැකිය. කාබන් කාබන් බලාපොරොත්තුව 2022 දී, සංවර්ධක Jay Trees විසින් WishThis, තෑගි සැලැස්ම පහසුවෙන් කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද මෘදුකාංගයක් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. එය ඕනෑම අවස්ථාවක ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු එකතු කිරීමට උදව් කරයි, නමුත් නිවාඩු කාලය තුළ නිවැරදි තෑගි සොයා ගැනීමට අභියෝගයක් විය හැක. 99 භාෂාවකින් ලබා ගත හැකි අතර, එය පවුල් හා මිතුරන් සමඟ බෙදා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇත, එබැවින් හැමෝම ඔබට හිනාවෙන බව දන්නා අතර ද්විත්ව තෑගි වළකින්න. එය ප් රායෝගික විශේෂාංග සහිතව පිරී ඇත. සෑම ආශාවක්ම URL, ඡායාරූප, ප්රමුඛතාව සහ මිලකින් විස්තර කළ හැකිය.මේ වෙබ් පදනම සහිත මෙවලම පවා Secret Santa Planner සමඟ සමන්විත විය හැක, ඔබ ඔබේ ලැයිස්තුව සබැඳිය හැකි අතර ඔබගේ අමුත්තන් තෑග්ග දීමනාකරුවා අභිරහස විනාශ කිරීමකින් තොරව පාවිච්චි කළ හැක. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. GitHub Sponsors හරහා කේතය, පරීක්ෂණ, පරිවර්තන, හෝ සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා උපයෝගී වන පරිශීලකයන්ගේ උපකාරයෙන් Jay ව්යාපෘතිය සකස් කරයි. එය Amazon සබඳතා සබැඳි හරහා කුඩා කොමිසම උපයා ගනී, ව්යාපෘතිය ස්ථාවරව තබා ගැනීම සඳහා අහිතකර ක්රමයක් නොවේ. කිසිදු ප්රකාශයක්, කිසිදු trackers, තෑගි දීම සතුටින් හා සරල දෙයක් බවට පරිවර්තනය කරන සංකීර්ණ උත්සාහයක් පමණක්. එය ප්රයෝජනවත්ද? . Kivach සමඟ Kivach සමඟ Advertising වැඩසටහන ආදායම් කථාව සෑම දිනකම දෙසැම්බර් 1 සිට දෙසැම්බර් 24 දක්වා සෑම දිනකම පුදුම පුදුමයක් හෙළි කරයි.එයින් සමහරක්, ශාරීරිකව, සෑම දිනකම චොකලට් සහ අනෙකුත් තෑගි ඉදිරිපත් කරයි. Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. ඔබ පවුල් ඡායාරූප, දිනපතා සුබ පැතුම්, හෝ සමාගම් පුදුමයන් බෙදා ගැනීම සඳහා එය භාවිතා කරන්නේ නම්, එය ඩිජිටල් අභ්යන්තරයේ ආකර්ෂණීය හා විනෝදයක් හැඟීමක් එකතු කරයි.ඔබ ඔබේ ඡායාරූප හෝ ක්ලික්ස් උඩුගත කරන්න, දිනපතා ඒවා නම, සහ යෙදුම ඉතිරිව කරන්න ඉඩ ඇත. Advanced customization is also available, from the title and background image to the number of days you want to display. It can even be turned into a simple countdown calendar for birthdays, launches, or any special occasion. පින්තූරයේ cryptocurrencies සමඟ, ඔබ පවා සමහර නව wallets හෝ ඇතුළත් කළ හැකිය. තෑගි වගේ Obyte Textcoins Textcoins වෙනස් කිරීම මෙම ව්යාපෘතිය තවමත් ක්රියාකාරී වන අතර GitHub හි නිතර යාවත්කාලීන වේ, එහිදී පරිශීලකයින් එය බාගත හෝ වැඩි දියුණු කිරීම් බෙදා ගත හැකිය.Nicolas එය පෞද්ගලික නිර්මාණයක් ලෙස සකස් කරයි, ප්රතිචාර දැක්වීම සහ ප්රකාශ වාර්තාවන් හරහා ප්රතිචාර ප්රශංසා කරන ලදී. ඔබට මෙම ව්යාපෘතිය කැමති නම් ඔහුට සමහර cryptos යැවීමට භාවිතා කළ හැක. කාබන් LED ක්රීඩා ඔබ කවදා හෝ ඔබගේ නත්තල් ගස මත Tic-Tac-Toe හෝ සර්පයා ක්රීඩාව සෙල්ලම් කිරීමට සිතුවේද? 2019 දී, සංවර්ධක Jordy Moos නිසැකවම එය කළ අතර එය සිදු කිරීමට ක්රමයක් සොයාගෙන තිබේ. ඔහු එය සඳහා මෘදුකාංගයක් ගොඩනැගුවා සහ GitHub හි සෑම කෙනෙකු සමඟ බෙදා ගත්තේය, දිගු වීඩියෝ ඉගැන්වීම් සමග. එය හරියටම Plug-and-play ක්රියාවලිය නොවේ, නමුත් එය නත්තල් සඳහා විනෝද ක්රියාකාරීත්වයක් බවට පත් විය හැකිය. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true උපාංගය සමඟ ආරම්භ කිරීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේම සෙල්ලම් කරන නත්තල් ගස නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත WS2811 LED ආලෝකය strip, පුළුල් පුවරුවක් සහිත Microcontroller Teensy 3.2, සමහර Ethernet කේබල්, Raspberry Pi Microcomputer, සමහර කේබල් සම්බන්ධක, DC 5 වෝල්ට් බල සැපයුමක්, සහ Raspberry Pi කැමරාවක්. මේ සියල්ල අඩු වියදම්, කුඩා උපාංග පහසුවෙන් අන්තර්ජාලය තුළ ලබා ගත හැකි වේ. Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙය පෞද්ගලික ව්යාපෘතියකි, නමුත් GitHub හි උපකාර කිරීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට එය විවෘත වේ. ඔබ වෙනුවෙන් එහි කාබන් eco එක සෑම වසරකම නත්තල් ගස් කැපීම සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වභාවික නොවිය හැක, නමුත් සත් යය වන්නේ සැබෑ ගස බොරු ගසකට වඩා ප්රයෝජනවත් වන බවයි - අපි මිනිසුන්ට පමණක් නොව හැමෝටම. විවිධ පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම, රසායනික රැකියා නිර්මාණය, හා, එම අවස්ථාවේදී, නොවිසැලපෙන ද්රව්ය වැළැක්වීම වැළැක්වීම වළක්වා ගන්න. 2025 දී Surya Narayanan විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම ව් යාපෘතිය අපට ඒ සඳහා උදව් කළ හැකිය. එය ප් රවර්ධනය EcoRaiz එය ප් රවර්ධනය මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීම පහසුය: ඔබ පොළොව කොටසක් පිළිබඳ ඉහළ දර්ශන ඡායාරූපය උඩුගත කිරීම, උෂ්ණත්වය, ආලෝකය සහ පොළොව pH වැනි මූලික තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම (එය පොළොව කොතරම් ඇසිඩ් හෝ ඇල්කනීයද යන්න ප්රමාණයකි), සහ EcoRaiz සෑම මෘදු ප්රදේශයට ගැලපෙන දිගුකාලීන ගස් වර්ග නිර්දේශ කිරීම සඳහා එය විශ්ලේෂණය කරයි. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again මෙම මෘදුකාංගය තවමත් ක්රියාකාරීව සංවර්ධනය වන අතර, GitHub හි hosted වන අතර, පරිසර විශේෂඥයන් හා coders එකතු කිරීමට සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබේ. . Kivach හරහා cryptocurrency ආයෝජනය Kivach හරහා cryptocurrency ආයෝජනය සුබ පැතුම් යැවීම සහ පිළිගැනීම ඔබ සමහර ඩිජිටල් නිවාඩු ආශීර්වාද ප්රදර්ශනය කිරීමට අවශ්ය නම්, Kivach හරහා ආයෝජනය කිරීම පහසු වේ. ඕනෑම Obyte අනුකූල තැපැල් සමඟ (අපේ ප්රධාන වශයෙන්, වඩාත් ජනප්රිය තැපැල් හරහා ලබා ගත හැක (එහෙනම් එහෙනම් එහෙනම් යන්න , ව්යාපෘතියේ අයිතිකරුවා තවමත් දෙයක් ස්ථාපනය කර නැතත්, ඔබේ ආයෝජනය ආරක්ෂිතව ඔවුන් දැනුවත් කිරීමට බලා සිටී - ඔවුන්ට කියන්න අමතක කරන්න එපා! Wallet මාරු කිරීම විරුද්ධ පාලම Kiva වෙබ් අඩවිය search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Wallet මාරු කිරීම විරුද්ධ පාලම Kiva වෙබ් අඩවිය search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Wallet මාරු කිරීම විරුද්ධ පාලම Kiva වෙබ් අඩවිය GitHub Attestation චැට්බෝට් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබගේ GitHub ගිණුම ඔබගේ Obyte wallet වෙත සබැඳිය යුතුය. මෙය ඔබ සැබෑ repo අයිතිකාරයා බව තහවුරු කරයි. එහි සිට, ඔබ ආයෝජන බෙදාහැරීමට අවශ්ය ආකාරය සකස් කළ හැකිය: ඒවා සියල්ලම තබා ගැනීමට හෝ ඔබගේ ව්යාපෘති සමග ස්වයංක්රීයව කොටසක් බෙදාහැරීමට. එය ඔබේ කේතය සඳහා ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට සරල, විවෘත ක්රමයකි. සුභ නත්තල්, හා සුභ දීමනා!