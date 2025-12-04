GitHub-un ətrafında, Noel ruhunu çəkən çoxlu açıq-aşkar və pulsuz projektlər bulursunuz: animasiya ışıq görüntüləri və bayram oyunlarından ağacları bitirməyə kömək edən və ya hediyə alış-verişləri təşkil edən proqramlara qədər. ilə Bu platformadan istifadə etmək daha asandır, bu platformada Xatırladaq ki, bu, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir il deyil. Kişilər dəyişmək Kişilər dəyişmək Artıq bir neçə festival programını təqdim edirik! Gizli Santa 2015-ci ilin kəşfində Maël Nison bu deneyimini daha asan və stilli yaratmağa qərar verdi. , heyranlı bir web alətdir ki, qruplar qarışıq olmadan hediyə alış-verişlərini organizə etməyə kömək edir. O, Noel düşüncəsi ilə inşa edilmişdir, lakin ofis partiyaları, ailə toplantıları və ya bir az gizlilik və cömertlik lazımdır hər hansı bir hadisəyə də işləyir. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. Hər bir iştirakçıya, kim üçün satın alacaqlarını göstərən rəngli bir məktubla özel bir bağlantı verilir, bu da prosesin sürətli və gizli olmasını təmin edir. Her şey browser-də doğrudan çalışır, GitHub Page-i (çoxunuza görə, istifadəçi hesablarına və ya serverlərə ehtiyac yoxdur) ilə statik web sitelerini yayımlamasını sağlayan bir servisdir. istifadə etmək, paylaşmaq və inanmaq asandır. Bu gün, Secret Santa Planner toplu topluluk hissini saxlayır. Maël GitHub-da hər kəs fikirləri və ya bug-ləri bildirə bilər. Bunun arxasında heç bir iş modeli yoxdur, yalnız yaxşılıq. Kullanıcılar bir gözəl mesaj qoyub ya da bir dəfə sponsorluq göndərə bilərlər. Bu sizin ən yaxşı alternativiniz ola bilər. Kişilər Kişilər İstehsal 2022-ci ildə geliştiricilər Jay Trees WishThis-i təqdim edib, bu platformu hər hansı bir vaxt üçün istəklərini toplamağa kömək edir, lakin mükəmməl hediyəni bulduğunda evdə hiss edir. pratik xüsusiyyətlərlə doldurulmuşdur. Hər bir arzu bir URL, görüntü, prioritet və qiymətlə yazılabilir.Bu web-tərtəbəli alət Secret Santa Planner ilə birləşdirilə bilər, çünki listanızı bağlayır və anonim hediyə vericinizin gizlini söhbət etmədən izləməsinə izin verə bilərsiniz. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq ki, Xatırladaq. . Kişilər Kişilər ADVENT KALENDERİ Avqustun 24-dən mart ayına qədər hər gün bir az təəccüblənən, bir çoxları hər gün çikolata və digər hediyələr təqdim edir. İŞİD Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. Ailənin fotolarını, günlük salamlarını və ya şirkətin sürprizlərini paylaşmaq üçün istifadə edirsinizsə, bu, dijital yerə ritm və eğlencə hissini artırır.Siz yalnız fotolarınızı və ya kliplərinizi yükləyirsiniz, onları gündəlik olaraq adlandırırsınız və appun gerisini yerinə yetirməsinə izin verin. Artıq bir neçə gündür ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir. Tərcümə kimi Tekstiqlər dəyişir Tekstiqlər dəyişir Proqram hala aktivdir və GitHub-da həmişə güncellenir, orada istifadəçilər onu yükləyir və ya yaxşılıqları paylaşır.Nicolas bunu öz yaradılışını olaraq davam etdirir, formalaşmaqdan ziyana komentarlar və yayılan xəbərlər yoluyla geri qayıtmağı qəbul edir. Siz bu kitabı sevdiyiniz zaman ona bir neçə kripto göndərmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Kişilər Led oyunları Bəlkə də, 2019-cu ildə geliştiricilər Jordy Moos bunu etdilər və bunu mümkün etmək üçün bir yol buldular.O, bunun üçün yazılımı yaradıb və GitHub-da hər kəslə paylaşdı, uzun bir video tutorialla birlikdə. Bu tamamilə bir plug-and-play proses deyil, lakin Noel üçün xoşbəxt bir aktivlik ola bilər. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true Hər kəs özünün gamified Noel ağacı qurmaq istəyirsə, bir WS2811 LED lövhə, bir microcontroller Teensy 3.2 uzatma boru, bir neçə Ethernet kabelləri, bir Raspberry Pi mikrokomputer, bir neçə kablo bağlayıcısı, bir DC 5-volt gücü təchizatı və bir Raspberry Pi kamera lazımdır. Bunların hamısı ucuz, küçük cihazlar rahat online. Jordy kod və Teensyduino ilə birlikdə Teensy kontrol etmək üçün, Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. Doğrudan da, bu, kişisel bir projektdir, lakin GitHub-da kömək etmək istəyən hər kəsə açılıb. Sizin üçün var. Kişilər Ekoloq Hər il Noel ağacını kəsmək tamamilə ekoloji görünmür, lakin həqiqət həqiqətdir ki, həqiqi ağac hamısından daha faydalıdır – hər kəs üçün, yalnız biz insanlar üçün deyil. Çeşitli ekosistemlərin qoruma, yeşil işlərin yaradılması və aynı zamanda geri qaytarılmayan materialların atəşkəsini önləyir.Siz də onlara ehtiyacı olan yerlərdə özünüzə bir neçə ağac plant edə bilərsiniz, və biz hamımız kazanırıq. 2025-ci ildə Surya Narayanan tərəfindən yaradılmış, bizə bu işdə kömək edə bilər. Əsas səhifə EcoRaiz Əsas səhifə Sistemin istifadə etməsi basitdir: bir otaqın üst görünüşlü fotoşəkilini yükləyirsiniz, temperatur, nemət və toprağın pH-sını (bu, toprağın nə qədər asid və ya alkali olduğunu ölçür), və EcoRaiz bunları bütünü ilə analiz edir və hər bir mikro-mələklərə uyğun olan uzun ömürlü ağac türlərini önerir. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again GitHub-da hazırlanan proqram aktiv şəkildə geliştirilir və çevrimiçi ekspertlər və kodçuların iştirak etməsini xoşbəxt edir. Şirkətin finansmanı olmadan çalışır və topluluğun daxilinə təvəkkül edir. . “Kivach” vasitəsilə kripto bağış “Kivach” vasitəsilə kripto bağış Gəlin və xoşbəxt olsun. Əgər bir neçə digital bayram heyəti yaymaq istəyirsinizsə, Kivach vasitəsilə bağışlanmaq asandır. Hər hansı bir qələbə ilə, hər hansı bir qələbə ilə. Daha sonra isə bu və Proqramın sahibinin bir şey hazırlamadığına görə də, bağışınız onları xəbər vermək üçün gözləyir - onlara söyləməyi unutmayın! Cüzdanı dəyişmək Müharibə köprüsü Kiçik İnternet search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Cüzdanı dəyişmək Müharibə köprüsü Kiçik İnternet Xatırladaq ki, GitHub hesabını “GitHub Attestation” chatbotunu istifadə edərək “Obyte” cüzdanınıza bağlamanız lazımdır. Bu, sizə həqiqi repo sahibi olduğunuzu təsdiq edir. Oradan, bağışların necə dağıtılmasını istəyirsiniz: bunların hamısını saxlayın, ya da bir hissəsini özünüzə güc verən digər projektlərlə automatik olaraq paylaşın. Qızıl bayramlar, və xoşbəxt bağışlama! 