5个开源和免费软件项目来庆祝圣诞节 - 并通过Kivach支持

在GitHub,你会发现很多开源和免费的项目捕捉圣诞精神:从动画灯光显示和节日游戏到帮助种植树木或组织礼物交换的应用程序。 与 ,支持它们比以往任何时候都容易。 ,允许您直接向您关心的任何GitHub项目捐赠加密货币. 它是快速的,分散的,并非常适合传播一些数字善意。 基瓦奇 交换 基瓦奇 交换 现在,让我们探索一些节日软件! 秘密圣诞老人 很少有人说"假日团队合作"就像年度礼物交换一样。2015年冬天,开发者Maël Nison决定让这个体验更简单,更时尚,并创建了 ,一个愉快的网络工具,有助于团体组织礼品交换,而无需混淆。 它是用圣诞节在心中建造的,但它同样适用于办公室派对,家庭聚会,或任何需要一点神秘和慷慨的事件。 Secret Santa Planner It's available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. 该工具的魅力在于其简单性. 您只需添加名称,设置几条规则,并随机将人们组合在一起. 每个参与者都会收到一个私人链接,带有丰富多彩的信件,显示他们将为谁购买,使过程快速和秘密。 今天,秘密圣诞老人计划员保持其温暖的社区感觉。Maël在GitHub上公开维护它,任何人都可以报告想法或错误。背后没有商业模式,只是善意。用户可以留下一个友好的信息或发送一次性赞助作为谢谢。 可能是你最好的替代品。 基瓦奇 基瓦奇 愿望 在2022年,开发者Jay Trees发布了WishThis,一个精彩的平台,旨在让礼物计划变得轻松。它帮助人们收集他们的愿望,任何场合,但在度假期间,当找到完美的礼物可能是一个谜团时,感觉很舒服。可用99种语言,它被建成与家人和朋友分享,所以每个人都知道什么会让你微笑,同时避免重复礼物。 它充满了实用特征。 每个愿望都可以用URL、图像、优先级和价格来描述,这个基于Web的工具甚至可以与秘密圣诞老人计划器相配,因为你可以链接你的列表,让你的匿名礼物提供者浏览而不会破坏这个谜。 WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they've been "claimed" by someone else, keeping surprises intact. Jay 通过通过 GitHub 赞助商贡献代码、测试、翻译或赞助开发的用户来维护该项目,它还通过亚马逊的附属链接获得小额佣金,这是保持项目可持续发展的非侵入性方法。 . 关于Kivach 关于Kivach 冒险日历 一个圣诞节日历是圣诞节的经典倒数,每天从12月1日到12月24日揭示一个小惊喜,其中一些人,在物理上,每天提供巧克力和其他礼物。 是的 Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. 无论您是使用它来分享家庭照片、每天的问候或公司惊喜,它都为数字空间增加了一种仪式和乐趣的感觉. 您只需上传您的照片或剪辑,按日期命名,并让应用程序完成其余的工作。 先进的自定义也可用,从标题和背景图像到您想要显示的天数,甚至可以转化为简单的生日、发行或任何特殊场合的倒计日历。 作为礼物。 交换文本 交换文本 The project is still active and regularly updated on GitHub, where users can download it or share improvements. Nicolas maintains it as a personal creation, welcoming feedback through comments and issue reports rather than formal funding. 可以用来向他发送一些密码,如果你喜欢这个项目。 基瓦奇 LED 游戏 你有没有想过在圣诞树上玩Tic-Tac-Toe或蛇游戏?好吧,在2019年,开发者Jordy Moos肯定做了,并找到了一种方法来使它成为可能。 https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true 任何愿意建造自己的游戏式圣诞树的人都需要一个WS2811 LED灯带,一个微控制器Teensy 3.2与扩展板,一些以太网电缆,一个Raspberry Pi微计算机,一些电线连接器,一个DC5伏的电源,以及一个Raspberry Pi摄像头。所有这些都是低成本的,小型设备很容易在网上获得。与Jordy的代码和Teensyduino结合,以控制Teensy, Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. 当然,这是个人的项目,但它是开放给任何人谁可能想在GitHub做出贡献。 是为你而存在。 基瓦奇 生态 每年砍掉圣诞树可能看起来不够生态,但事实是,真正的树木比假树更有益 - 对每个人来说,不仅对我们人类来说。 保护各种生态系统,创造绿色就业机会,同时防止浪费不可回收的材料,你甚至可以自己在需要它们的地方种植几棵树,我们都将获胜。 ,由Surya Narayanan在2025年创建,可以帮助我们做到这一点。 它促进 EcoRaiz 它促进 该系统易于使用:您上传一张土地的顶部图像,输入温度,湿度和土壤pH等基本细节(这是土壤酸性或碱性的衡量),EcoRaiz分析所有这些,以推荐适合每个微区域的长寿树种。 This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again 该软件仍在积极开发中,托管在GitHub上,欢迎环境专家和编码员做出贡献,无需企业资助,并依赖社区投入。 . 通过Kivach进行加密捐赠 通过Kivach进行加密捐赠 发送和接收祝福 如果你想传播一些数字的节日欢呼,通过Kivach捐赠很容易。 与任何 Obyte 兼容的代币(基本上,大多数流行的代币都是通过 )然后,去到 , 即使项目的所有者尚未设置任何东西,您的捐款仍在安全地等待他们被告知 - 不要忘记告诉他们! 换钱包 反抗桥 京东网站 search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. 换钱包 反抗桥 京东网站 对于开发人员来说,接收捐款同样顺利。您需要使用 GitHub 认证聊天机器人将您的 GitHub 帐户连接到您的 Obyte 钱包。这证实您是真正的复制品所有者。从那里,您可以设置您想要如何分发捐款:将它们全部保留下来或自动与其他支持您的项目共享部分。 快乐的圣诞节,快乐的赠送! 查看下面的其他有趣的开源项目。