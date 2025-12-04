5 פרויקטים עם קוד פתוח ותוכנה חופשית לחגוג את חג המולד – ותמיכה באמצעות Kivach

עונת החגים נראית כמו זמן נהדר לשלב יצירתיות, נדיבות וטכנולוגיה. סביב GitHub, תמצאו המון פרויקטים עם קוד פתוח וחינם שמקבלים את הרוח של חג המולד: מהתצוגות האנימטיביות והמשחקים החגיגיים לאפליקציות המסייעות לשתול עצים או לארגן חילופי מתנות. With , התמיכה בהם היא קלה יותר מאי פעם. , מאפשרת לך לתרום cryptocurrency ישירות לכל פרויקט GitHub שאתה דואג לו.זה מהיר, מתרכז, ומושלם להפיץ כמה goodwill דיגיטלי. תרומה קטנה יכולה לעזור לשמור על רעיונות מאושרים אלה בחיים תוך חגיגה של העונה בצורה שמחזירה את הקהילה קוד פתוח. Kivach Obyte קיווי החלפת עכשיו, בואו נחקור כמה תוכנה חגיגית! סנטה סוד מעטים דברים אומרים "עבודת צוות חגיגית" כמו חילופי המתנות השנתיים. בחורף 2015, מפתח Maël Nison החליט להפוך את החוויה הפשוטה והאופנתית יותר, ויצר , כלי אינטרנט מהנה המסייע לקבוצות לארגן חילופי מתנות ללא בלבול. זה נבנה עם חג המולד בחשבון, אבל זה עובד בדיוק כמו למסיבות במשרד, מפגשים משפחתיים, או כל אירוע הדורש קצת מסתורין ונדיבות. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. הקסם של הכלי הוא בפשטות שלו.האם אתה רק מוסיף שמות, להגדיר כמה כללים, והוא מקביל אנשים באופן אקראי.כל משתתף מקבל קישור פרטי עם מכתב צבעוני המראה למי הם הולכים לקנות, מה שהופך את התהליך מהיר וסודי.הכל פועל ישירות בדפדפן, מאוחסן באמצעות GitHub Pages (שירות המאפשר למפתחים לפרסם אתרי אינטרנט סטטיים ישירות מהקוד שלהם), כלומר אין צורך בחשבונות משתמשים או שרתים. Today, Secret Santa Planner keeps its warm community feel. Maël maintains it publicly on GitHub, where anyone can report ideas or bugs. There’s no business model behind it, just goodwill. Users can leave a kind message or send a one-time sponsorship as a thank-you. If you want to send a crypto tip, זה יכול להיות האפשרות הטובה ביותר שלך. קיווי קיווי משאלות בשנת 2022, מפתחים ג'יי טרוס שוחרר WishThis, פלטפורמה חכמה שנועדה להפוך את תכנון מתנות ללא מאמץ.זה עוזר לאנשים לאסוף את משאלותיהם לכל אירוע, אבל זה מרגיש ממש בבית במהלך החגים כאשר מציאת המתנה המושלמת יכולה להיות פאזל. היא מלאה בתכונות מעשיות. כל משאלה יכולה להיות מתוארת באמצעות כתובת אינטרנט, תמונה, עדיפות ומחיר.הכלי המבוסס על האינטרנט הזה יכול אפילו להיות בשילוב עם Secret Santa Planner, מכיוון שאתה יכול לקשר את הרשימה שלך ולתת מתנה אנונימית שלך לגלוש מבלי להרוס את התעלומה. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. ג'יי שומרת על הפרויקט בעזרת המשתמשים שמשתמשים בקוד, בדיקות, תרגומים או ספונסרים לפיתוח באמצעות ספונסרים של GitHub. היא גם מרוויחה פרמיה קטנה באמצעות קישורים שותפים של אמזון, דרך לא פולשנית לשמור על הפרויקט בר קיימא. אין פרסומות, אין מעקבים, רק מאמץ שיתוף פעולה שהופך מתנות למשהו שמח ופשוט. . אודות Kivach אודות Kivach לוח השנה Advent לוח השנה של ההגעה הוא ספירה קלאסית לחג המולד, מגלה הפתעה קטנה כל יום מ 1 בדצמבר עד 24 בדצמבר. . Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. בין אם אתה משתמש בו כדי לשתף תמונות משפחתיות, ברכות יומיות, או הפתעות חברה, זה מוסיף תחושה של טקס וכיף לחלל הדיגיטלי. אתה פשוט להעלות את התמונות או קליפים, שם אותם לפי יום, ולתת לאפליקציה לעשות את השאר. Advanced customization is also available, from the title and background image to the number of days you want to display. It can even be turned into a simple countdown calendar for birthdays, launches, or any special occasion. With cryptocurrencies in the picture, you can also include some new wallets or as gifts. Obyte Textcoins החלפת טקסטים The project is still active and regularly updated on GitHub, where users can download it or share improvements. Nicolas maintains it as a personal creation, welcoming feedback through comments and issue reports rather than formal funding. ניתן להשתמש כדי לשלוח לו כמה cryptos אם אתה אוהב את הפרויקט הזה. קיווי משחקי LED האם אי פעם חשבת על משחק Tic-Tac-Toe או משחק הנחש ... על עץ חג המולד שלך? ובכן, בשנת 2019, מפתחי Jordy Moos בוודאי עשו את זה מצאו דרך להפוך את זה אפשרי. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true כל מי שרוצה לבנות עץ חג המולד משלו יזדקק ל- WS2811 LED Light Strip, מיקרו-מפקח Teensy 3.2 עם לוח הרחבה, כמה כבלים Ethernet, מיקרו-מחשב Raspberry Pi, כמה חיבורי חוט, אספקת חשמל DC 5 וולט, מצלמה Raspberry Pi. כל אלה הם מכשירים זולים, קטנים זמינים בקלות באינטרנט. Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. כמובן, זה פרויקט אישי, אבל הוא פתוח לכל מי שרוצה לתרום על GitHub. הוא שם בשבילך. קיווי EcoRaiz ניצול עץ חג המולד בכל שנה אולי לא נראה אקולוגי לחלוטין, אבל האמת היא עץ אמיתי מועיל יותר מאשר עץ מזויף - לכולם, לא רק לנו בני אדם. שמירה על מערכות אקולוגיות שונות, יצירת מקומות עבודה ירוקים, ובאותו הזמן, מונע בזבוז של חומרים שאינם ממוחזרים. , שנוצר בשנת 2025 על ידי Surya Narayanan, יכול לעזור לנו עם זה. זה מעודד EcoRaiz זה מעודד המערכת פשוטה לשימוש: אתה מעלה תמונה של חתיכה של אדמה, הזן פרטים בסיסיים כגון טמפרטורה, לחות ו pH הקרקע (זהו מדידה של כמה חומצי או אלקלי הקרקע היא), ו- EcoRaiz מנסה לנתח את כל זה כדי להמליץ על מינים של עצים בעלי חיים ארוכים המתאימים לכל מיקרו-אזור. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again התוכנה עדיין נמצאת בפיתוח פעיל, מאורגנת ב-GitHub, ומקבלת בברכה את מומחי הסביבה והקודרים לתרום.היא פועלת ללא מימון ארגוני ומסתמכת על תרומות הקהילה.אם ברצונך להיות חלק מתהליך הבנייה, אתה יכול לתרום עם קוד או לשלוח אותם . תרומה Crypto דרך Kivach תרומה Crypto דרך Kivach לשלוח ולקבל ברכות If you want to spread some digital holiday cheer, donating through Kivach is easy. First, install and fund an עם כל סימן תואם Obyte (בבסיס, רוב הפופולריים זמינים דרך לאחר מכן, ללכת אל , Even if the project’s owner hasn’t set up a thing yet, your donation safely waits for them to be informed —don’t forget to tell them! Obyte wallet גשר התנגדות Kivach website search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Obyte wallet גשר התנגדות אתר KIVAC עבור מפתחים, קבלת תרומות היא פשוטה באותה מידה. תצטרך לקשר את חשבון GitHub שלך לכספת Obyte שלך באמצעות GitHub Attestation chatbot. זה מאשר שאתה הבעלים האמיתי של repo. משם, אתה יכול להגדיר איך אתה רוצה להפיץ תרומות: לשמור את כולם או לשתף חלק באופן אוטומטי עם פרויקטים אחרים שמפעילים שלך. חג המולד שמח, ולתת מזל טוב! 