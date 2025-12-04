Svētku sezona šķiet lielisks laiks, lai apvienotu radošumu, dāsnumu un tehnoloģijas. Ap GitHub jūs atradīsiet daudz atvērtā koda un bezmaksas projektu, kas uztver Ziemassvētku garu: no animētiem gaismas displejiem un svētku spēlēm līdz lietotnēm, kas palīdz stādīt kokus vai organizēt dāvanu apmaiņu. ar , atbalstot tos ir vieglāk nekā jebkad. šī atvērta platforma, pamatojoties uz , ļauj jums ziedot kriptonaudu tieši jebkuram GitHub projektam, par kuru jūs rūpējaties. tas ir ātrs, decentralizēts un ideāls, lai izplatītu kādu digitālo labvēlību. Kijevas Obyte Kijevas Apmaiņa Tagad izpētīsim kādu svētku programmatūru! Noslēpumainā Santa Dažas lietas saka “atvaļinājuma komandas darbs”, piemēram, ikgadējā dāvanu apmaiņa. 2015. gada ziemā izstrādātājs Maël Nison nolēma padarīt šo pieredzi vienkāršāku un stilīgāku, un radīja , jautrs tīmekļa rīks, kas palīdz grupām organizēt dāvanu apmaiņas bez neskaidrībām. Tas tika uzcelts ar Ziemassvētkiem prātā, bet tas darbojas tikpat labi biroja ballītēm, ģimenes sapulcēm vai jebkuram notikumam, kam nepieciešama mazliet noslēpuma un dāsnuma. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. Šīs rīka burvība ir tās vienkāršībā. Jūs vienkārši pievienojat vārdus, iestatāt dažus noteikumus, un tas nejauši apvieno cilvēkus. Katrs dalībnieks saņem privātu saiti ar krāsainu vēstuli, kas parāda, kam viņi pērk, padarot procesu ātru un slepenu. Viss darbojas tieši pārlūkprogrammā, kas tiek hostēts ar GitHub lapām (pakalpojums, kas ļauj izstrādātājiem publicēt statiskas tīmekļa vietnes tieši no sava koda), kas nozīmē, ka nav nepieciešams lietotāju konts vai serveris. Šodien Secret Santa Planner saglabā savu silto kopienas sajūtu. Maël to publiski uztur GitHub, kur ikviens var ziņot par idejām vai kļūdām. Aiz tā nav biznesa modeļa, tikai labas gribas. Lietotāji var atstāt laipnu ziņu vai nosūtīt vienreizēju sponsorēšanu kā paldies. Ja vēlaties nosūtīt kriptogrāfijas padomu, Tas varētu būt jūsu labākā alternatīva. Kijevas Kijevas Vēlme 2022. gadā izstrādātājs Jay Trees izlaida WishThis, elegantu platformu, kas ir izstrādāta, lai padarītu dāvanu plānošanu bez pūlēm. tas palīdz cilvēkiem savākt savas vēlmes jebkuram gadījumam, bet tas jūtas kā mājās brīvdienās, kad perfekta dāvana var būt puzzle. Tas ir aprīkots ar praktiskām īpašībām. Katru vēlmi var aprakstīt ar URL, attēlu, prioritāti un cenu. Šis tīmekļa rīks var pat apvienot ar Secret Santa Planner, jo jūs varat sasaistīt savu sarakstu un ļaut jūsu anonīmajam dāvinātājam pārlūkot, nesabojājot noslēpumu. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. Jay uztur projektu ar to lietotāju palīdzību, kuri iegulda kodu, testus, tulkojumus vai sponsorē attīstību caur GitHub sponsoriem. Tā arī nopelna nelielas komisijas, izmantojot Amazon filiāļu saites, kas ir neierobežots veids, kā saglabāt projektu ilgtspējīgu. Nav reklāmu, nav izsekotāju, tikai sadarbības pūles, kas pārvērš dāvanu dāvanu dāvināšanu par kaut ko jautru un vienkāršu. . ar kivi ar kivi Adventa kalendārs Adventa kalendārs ir klasisks atskaitījums uz Ziemassvētkiem, kas katru dienu no 1. decembra līdz 24. decembrim atklāj nelielu pārsteigumu.Daži no viņiem fiziski katru dienu piedāvā šokolādes un citas dāvanas. Tātad Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat to, lai kopīgotu ģimenes fotogrāfijas, ikdienas apsveikumus vai uzņēmuma pārsteigumus, tas pievieno rituālu un jautrības sajūtu digitālajai telpai.Jūs vienkārši augšupielādējat savas bildes vai klipus, nosaucat tos pēc dienas, un ļaujiet lietotnei darīt pārējo. Paplašināta pielāgošana ir pieejama arī, sākot no nosaukuma un fona attēla līdz dienu skaitam, ko vēlaties parādīt. To var pat pārvērst par vienkāršu kalendāru dzimšanas dienām, uzsākumiem vai jebkuram īpašam gadījumam. Kā dāvanas Izmaiņas tekstā Izmaiņas tekstā Projekts joprojām ir aktīvs un regulāri tiek atjaunināts GitHub, kur lietotāji to var lejupielādēt vai kopīgot uzlabojumus. Nicolas uztur to kā personisku radīšanu, atzinīgi vērtējot atsauksmes, izmantojot komentārus un izdevumu ziņojumus, nevis formālu finansējumu. var izmantot, lai nosūtītu viņam dažas kriptogrāfijas, ja jums patīk šis projekts. Kijevas Led spēles Vai esat kādreiz domājuši par spēlēšanu Tic-Tac-Toe vai čūsku spēli... uz jūsu Ziemassvētku eglītes? Nu, 2019. gadā izstrādātājs Jordy Moos noteikti to izdarīja un atrada veidu, kā to padarīt iespējamu. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true sākt ar aparatūru. Ikvienam, kurš vēlas izveidot savu spēļu Ziemassvētku eglīti, būs nepieciešama WS2811 LED gaismas josla, mikrokontrolieris Teensy 3.2 ar paplašinājuma plāksni, daži Ethernet kabeļi, Raspberry Pi mikrokomputeris, daži vadu savienotāji, DC 5 voltu strāvas padeve un Raspberry Pi kamera. Visi šie ir lēti, mazie ierīces, kas ir viegli pieejamas tiešsaistē. Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. Protams, tas ir personisks projekts, bet tas ir atvērts ikvienam, kurš varētu vēlēties sniegt ieguldījumu GitHub. Ir tur jums. Kijevas Ekoloģija Ziemassvētku eglītes sagriešana katru gadu var nešķist pilnīgi ekoloģiska, bet patiesība ir tāda, ka īsts koks ir labvēlīgāks par viltotu - visiem, ne tikai mums cilvēkiem. dažādu ekosistēmu saglabāšanu, zaļo darbvietu radīšanu un tajā pašā laikā novērš nepārstrādātu materiālu izšķērdēšanu.Jūs pat varat doties un stādīt dažus kokus sev vietās, kurām tie ir nepieciešami, un mēs visi uzvarēsim. 2025. gadā izveidojis Surya Narayanan, var palīdzēt mums ar to. Tas veicina EcoRaiz Tas veicina Sistēma ir vienkārša lietošanai: jūs augšupielādējat zemes gabala fotoattēlu, ievadiet pamatinformāciju, piemēram, temperatūru, mitrumu un augsnes pH (tas ir mērījums, cik skāba vai sārma augsne ir), un EcoRaiz to visu analizē, lai ieteiktu ilgstošas koku sugas, kas atbilst katrai mikrozonai. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again Programmatūra joprojām ir aktīvā attīstībā, kas tiek glabāta GitHub, un atzinīgi vērtē gan vides ekspertus, gan kodētājus.Tas darbojas bez korporatīvās finansēšanas un paļaujas uz kopienas ieguldījumu.Ja vēlaties būt daļa no būvniecības procesa, varat pievienot kodu vai nosūtīt tos . a crypto donation via Kivach Kriptogrāfijas ziedojums, izmantojot Kivach Sūtīt un saņemt labas gribas Ja vēlaties izplatīt kādu digitālo brīvdienu prieku, ziedot caur Kivach ir viegli. ar jebkuriem Obyte saderīgiem žetoniem (galvenokārt, lielākā daļa populāru ir pieejami, izmantojot Pēc tam dodieties uz , Pat ja projekta īpašnieks vēl nav izveidojis kaut ko, jūsu ziedojums droši gaida, lai viņi tiktu informēti - neaizmirstiet viņiem pateikt! nomainīt maku Kontracepcijas tilts Kijevas mājas lapa search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. nomainīt maku Kontracepcijas tilts Kijevas mājas lapa Attīstītājiem ziedojumu saņemšana ir tikpat vienmērīga. Jums būs nepieciešams saistīt savu GitHub kontu ar savu Obyte maku, izmantojot GitHub Attestation chatbot. Tas apstiprina, ka esat īstais repo īpašnieks. No turienes jūs varat iestatīt, kā vēlaties izplatīt ziedojumus: saglabāt tos visus vai automātiski kopīgot daļu ar citiem projektiem, kas atbalsta jūsu. Laimīgi Ziemassvētki un laimīgas dāvanas! 