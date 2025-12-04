Sezona praznika izgleda kao odlično vrijeme za miješanje kreativnosti, velikodušnosti i tehnologije. Oko GitHub-a, naći ćete puno otvorenog koda i besplatnih projekata koji hvata božićni duh: od animiranih svjetlosnih prikaza i prazničnih igara do aplikacija koje pomažu u sadnji stabala ili organiziranju razmjene darova. sa , podupiranje ih je lakše nego ikad. ova otvorena platforma, na temelju To je brzo, decentralizirano i savršeno za širenje neke digitalne dobre volje. mali doprinos može pomoći držati te radosne ideje živo dok proslavlja sezonu na način koji daje povratak na otvorenog koda zajednice. Kijev razmjena Kijev razmjena Sada, hajde da istražimo neki praznični softver! Tajna Djedica Malo je stvari koje govore o "prazničnom timskom radu" kao što je godišnja razmjena darova.U zimi 2015. godine, programer Maël Nison odlučio je učiniti to iskustvo jednostavnijim i stilskijim, i stvorio , vesel web alat koji pomaže grupama organizirati darove razmjene bez zbunjenosti. Izgrađen je s Božićom na umu, ali djeluje jednako dobro za uredske zabave, obiteljske okupljanja ili bilo koji događaj koji treba malo tajne i velikodušnosti. Secret Santa Planner It’s available in English and French and keeps the focus on the fun part: who gives to whom. Šarm alata leži u njegovoj jednostavnosti. Jednostavno dodajete imena, postavite nekoliko pravila, a to slučajno parira ljude.Svaki sudionik dobiva privatnu vezu s šarenim pismom koje pokazuje za koga će kupiti, čineći proces brzim i tajnim.Sve se odvija izravno u pregledniku, smješteno preko GitHub Pages (služba koja omogućuje programerima da objavljuju statične web stranice izravno iz njihovog koda), što znači da nema potrebe za korisničkim računima ili poslužiteljima. Danas, Secret Santa Planner održava toplu zajednicu. Maël ga održava javno na GitHubu, gdje svatko može prijaviti ideje ili bugove. Nema poslovnog modela iza njega, samo dobra volja. Korisnici mogu ostaviti ljubaznu poruku ili poslati jednokratno sponzorstvo kao hvala. Ako želite poslati kripto tip, To bi mogla biti vaša najbolja alternativa. Kijev Kijev želja Godine 2022. razvijatelj Jay Trees objavio je WishThis, elegantnu platformu dizajniranu kako bi planiranje poklona bilo lako. Pomaže ljudima da prikupe svoje želje za bilo koju priliku, ali se osjeća kao kod kuće tijekom praznika kada pronalaženje savršenog poklona može biti zagonetka. Dostupan na 99 jezika, izgrađen je kako bi se podijelio s obitelji i prijateljima, tako da svi znaju što će vas nasmijati dok izbjegavaju duplicirane poklone. Opremljena je praktičnim karakteristikama. Svaka želja može biti opisana s URL-om, slikom, prioritetom i cijenom. Ovaj web-based alat može čak biti uparen s Secret Santa Plannerom, jer možete povezati svoju listu i pustiti svog anonimnog darivatelja da pregledaju bez uništavanja tajne. WishThis You can create, manage, and share wish lists that automatically hide items once they’ve been “claimed” by someone else, keeping surprises intact. Jay održava projekt uz pomoć korisnika koji doprinose kodu, testiranju, prijevodu ili sponzoriranju razvoja kroz GitHub Sponsors. Također zarađuje male provizije putem Amazon affiliate linkova, neinvazivni način održavanja projekta. Nema oglasa, nema sljedbenika, samo zajednički napor koji pretvara darivanje u nešto radosno i jednostavno. . S Kijevom S Kijevom Adventni kalendar Adventski kalendar je klasično prebrojavanje do Božića, otkrivajući malo iznenađenja svaki dan od 1. prosinca do 24. prosinca.Neki od njih, fizički, nude čokolade i druge darove svaki dan. . u Advent Calendar This small, lightweight app lets you display a new image, message, or even a short video each day leading up to the holidays. Bez obzira da li ga koristite za dijeljenje obiteljskih fotografija, dnevnih pozdrava ili iznenađenja tvrtke, dodaje osjećaj rituala i zabave digitalnom prostoru.Jednostavno postavite svoje slike ili klipe, nazovite ih po danu i pustite aplikaciju da uradi ostatak.Svako polje se otvara kako bi otkrilo skrivenu sliku i opcijski natpis, baš kao i kartonski kalendari s kojima su mnogi odrasli. Napredna prilagodba je također dostupna, od naslova i slike pozadine do broja dana koje želite prikazati. Može se čak pretvoriti u jednostavan kalendar za prebrojavanje za rođendane, lansiranje ili bilo koju posebnu priliku. Kao darovi Zamjena tekstila Zamjena tekstila Projekt je još uvijek aktivan i redovito se ažurira na GitHubu, gdje ga korisnici mogu preuzeti ili podijeliti poboljšanja. Nicolas ga održava kao osobno stvaranje, pozdravljajući povratne informacije putem komentara i izvješća o izdanju umjesto formalnog financiranja. Može se koristiti za slanje nekih kriptova ako vam se sviđa ovaj projekt. Kijev Led igre Jeste li ikada razmišljali o igranju Tic-Tac-Toe ili igre zmije... na vašem božićnom drvcu? Pa, u 2019, programer Jordy Moos sigurno je to učinio i našao način da to učini mogućim. https://x.com/JordyMoos/status/1206568610275241984?embedable=true Svatko tko želi izgraditi svoje gamified božićno drvce će trebati WS2811 LED svjetlosnu traku, mikrokontroler Teensy 3.2 s proširenjem ploče, neki Ethernet kablovi, mikroračunalo Raspberry Pi, neki žice konektori, DC 5-volt napajanje i Raspberry Pi kamera. Sve to su jeftini, mali uređaji lako dostupni na internetu. Poređeni s Jordyjevim kodom i Teensyduino za kontrolu Teensy, Led games the final result after following the assembly instructions will be an LED game on your tree, connected to your video game controller. Naravno, ovo je osobni projekt, ali je otvoren za svakoga tko želi doprinijeti na GitHub. On je tu za vas. Kijev EcoRaiz Sklanjanje božićnih drvaca svake godine možda ne zvuči sasvim ekološki, ali istina je da je pravo drvo korisnije od lažnog - za svakoga, a ne samo za nas ljude. očuvanje raznih ekosustava, stvaranje zelenih radnih mjesta, a istodobno sprječava trošenje materijala koji se ne mogu reciklirati. Surya Narayanan, stvorena 2025. godine, mogla bi nam pomoći s tim. To potiče EcoRaiz To potiče Sustav je jednostavan za korištenje: postavljate fotografiju na vrhu komada zemljišta, unesite osnovne detalje kao što su temperatura, vlažnost i pH tla (to je mjera kiselosti ili alkalnosti tla), a EcoRaiz analizira sve to kako bi preporučio dugovječne vrste stabala koje odgovaraju svakom mikro-zona. This is a smart planting platform designed to identify where new trees can grow best, helping turn dry or deforested areas into green spaces again Softver je još uvijek u aktivnom razvoju, smješten na GitHub-u, i pozdravlja ekološke stručnjake i kodere da doprinesu. Radi bez korporativnog financiranja i oslanja se na doprinos zajednice. Ako želite biti dio procesa izgradnje, možete doprinijeti kodom ili ih poslati . Kripto donacija putem Kivach-a Kripto donacija putem Kivach-a Pošaljite i primite dobre želje Ako želite širiti neke digitalne praznike, donacija kroz Kivach je jednostavna. s bilo kojim Obyte-kompatibilnim žetonom (u osnovi, većina popularnih je dostupna putem Nakon toga, idite na , Čak i ako vlasnik projekta još nije postavio stvar, vaša donacija sigurno čeka da budu obaviješteni - ne zaboravite im reći! Zamjena novčanika Kontroverzni most Web stranica Kiva search for a GitHub repository you want to support, choose how much and what token to donate, and send it. Zamjena novčanika Kontroverzni most Web stranica Kiva Za programere, primanje donacija je jednako glatko. Morat ćete povezati svoj GitHub račun na svoj Obyte novčanik koristeći GitHub Attestation chatbot. To potvrđuje da ste pravi vlasnik repo. Odatle, možete postaviti kako želite distribuirati donacije: držite ih sve ili dijelite dio automatski s drugim projektima koji napajaju vaš. To je jednostavan, transparentan način da dobijete nagradu za svoj kod dok podržavate lanac otvorenog koda koji ga održava živim. Sretan Božić, i sretan darivanje! Provjerite druge zanimljive projekte otvorenog koda ispod. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 5 Open-source and Free Operating Systems to Donate via Kivach \n \n 5 Open-source Blogging and Writing Tools to Donate to via Kivach (Ep V) \n \n 5 Open-Source, Free Software You Didn’t Know You Needed to Protect Your Data \n \n 5 Open-Source Crypto Tools You Can Use for Free —and Support with Kivach \n \n 5 Open-Source Projects to Donate via Kivach, Episode VII: Games to Play for Free! \n \n 5 Open-Source Software for Global Teams to Donate via Kivach \n \n Author Your Own Adventure With These 5 Must-Try Free Tools \n \n 5 Open-source and Green Projects to Donate via Kivach \n \n 5 Funny and Weird Software You Can Use for Free - and Donate via Kivach Featured Vector Image by pikisuperstar / Freepik 5 otvorenog koda i besplatnih operativnih sustava za donaciju putem Kivacha 5 otvorenog koda i besplatnih operativnih sustava za donaciju putem Kivacha 5 Otvorenog koda blogiranje i pisanje alata za donaciju putem Kivach (Ep V) 5 Otvorenog koda blogiranje i pisanje alata za donaciju putem Kivach (Ep V) 5 slobodnih softvera otvorenog koda za koje niste znali da trebate zaštititi svoje podatke 5 slobodnih softvera otvorenog koda za koje niste znali da trebate zaštititi svoje podatke 5 otvorenih kripto alata koje možete koristiti besplatno - i potpora s Kivachom 5 otvorenih kripto alata koje možete koristiti besplatno - i potpora s Kivachom 5 projekata otvorenog koda za donaciju putem Kivacha, Epizoda VII: Igre za besplatno igranje! 5 projekata otvorenog koda za donaciju putem Kivacha, Epizoda VII: Igre za besplatno igranje! 5 softvera otvorenog koda za globalne timove da doniraju putem Kivacha 5 softvera otvorenog koda za globalne timove da doniraju putem Kivacha Napravite vlastitu avanturu pomoću ovih 5 besplatnih alata Napravite vlastitu avanturu pomoću ovih 5 besplatnih alata 5 otvorenih i zelenih projekata za donaciju putem Kivacha 5 otvorenih i zelenih projekata za donaciju putem Kivacha 5 smiješnih i čudnih softvera koje možete koristiti besplatno - i donirati preko Kivach 5 smiješnih i čudnih softvera koje možete koristiti besplatno - i donirati preko Kivach Freepik Freepik