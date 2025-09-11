PROVIDENCIALES, îles Turks et Caicos, 11 septembre 2025, Chainwire De la Fairway à la Fintech : Swinging Into Trust , une plateforme crypto mondiale de premier plan construite sur la confiance, est fière d'annoncer un partenariat mondial historique avec l'icône du golf , qui rejoindra officiellement le poste d'Ambassadeur mondial de la marque de KuCoin. Cuisinier par Adam Scott Cuisinier par Adam Scott Cette collaboration marque la première entrée de KuCoin dans le monde du sport professionnel, soulignant un engagement partagé envers la confiance, l'intégrité et l'excellence. Ces dernières années, l’industrie des crypto-monnaies est devenue l’une des forces les plus dynamiques de l’économie mondiale, gagnant de l’élan à travers la culture, la finance et la technologie. S’appuyant sur cette dynamique, KuCoin est fier d’annoncer son partenariat avec Adam Scott – la première collaboration majeure entre un échange de crypto-monnaies de premier plan et un champion de golf de classe mondiale. Le partenariat reflète l’ambition de KuCoin de franchir un nouveau terrain et de se connecter avec un public mondial, construit sur les valeurs que KuCoin et Scott défendent : la confiance, la précision et la résilience. En rejoignant KuCoin en tant qu’Ambassadeur mondial de la marque, Scott poursuit son héritage d’alignement avec des marques de classe mondiale qui partagent ses valeurs de cohérence, de résilience et d’excellence. Adam Scott, en parlant du partenariat, a déclaré: «C'est un honneur de travailler avec KuCoin en tant que leur premier ambassadeur mondial de la marque.Je crois fermement que la crypto-monnaie jouera un rôle important dans l'avenir de la finance, et je suis personnellement intéressé par la façon dont elle permet aux gens du monde entier. \n \n BC Wong, PDG de KuCoin, a ajouté: «Ce partenariat avec Adam Scott marque le premier crossover officiel de KuCoin dans le sport, et il était essentiel pour nous de trouver un partenaire qui incarne la fiabilité, l'intégrité et la confiance.Nous sommes fiers d'accueillir Adam Scott comme ambassadeur mondial de la marque de KuCoin. Sa réputation, sa résilience et sa cohérence en font le partenaire idéal à mesure que nous élargissons nos horizons mondiaux. BC Wong, PDG de KuCoin, a ajouté: «Ce partenariat avec Adam Scott marque le premier crossover officiel de KuCoin dans le sport, et il était essentiel pour nous de trouver un partenaire qui incarne la fiabilité, l'intégrité et la confiance.Nous sommes fiers d'accueillir Adam Scott comme ambassadeur mondial de la marque de KuCoin. Sa réputation, sa résilience et sa cohérence en font le partenaire idéal à mesure que nous élargissons nos horizons mondiaux. Cette collaboration majeure réunit un athlète de classe mondiale et un échange mondial de confiance, ouvrant la voie à de futurs partenariats qui inspireront des millions de personnes dans le monde entier.Tous ensemble, KuCoin et Adam Scott réaffirment une croyance commune: la confiance est la base de toutes les grandes réalisations - dans l'économie verte et dans l'économie numérique. À propos d'Adam Scott Il est l’un des golfeurs les plus accomplis et les plus respectés de sa génération.Né en Australie, Scott est devenu professionnel en 2000 et a rapidement marqué son empreinte sur la scène internationale avec sa marque fluide et sa cohérence inébranlable. Adam Scott par Adam Scott Il a atteint le sommet du sport en 2014, devenant le numéro 1 mondial et a remporté plus de 30 victoires professionnelles dans le monde entier - y compris son triomphe historique au Masters Tournament 2013, où il est devenu le premier et le seul Australien à avoir remporté la chère Green Jacket. Un modèle de longévité et de résilience, Scott a participé à 97 grands championnats consécutifs, une étape rare qui reflète à la fois sa performance d’élite et sa présence durable au plus haut niveau du golf. Au-delà de ses réalisations en cours, il est admiré pour son professionnalisme, son intégrité et son calme sous pression, ce qui en fait un modèle pour les athlètes du monde entier. Tout au long de sa carrière, Scott a collaboré avec des marques mondiales emblématiques, soulignant sa réputation pour l'excellence, la confiance et la stabilité.A'hui, il continue d'inspirer les fans dans le monde entier, équilibrant les objectifs compétitifs avec le mentorat de la prochaine génération et le retour à travers sa fondation. Les utilisateurs peuvent en savoir plus : https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ À propos de KuCoin Fondée en 2017, est une plateforme cryptographique mondiale de premier plan basée sur la confiance, servant plus de 41 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. KuCoin Cuisinier Avec une reconnaissance établie pour sa fiabilité, la plate-forme s'appuie sur la technologie blockchain de pointe, des solutions de liquidité robustes et des protections avancées des comptes utilisateurs pour fournir un environnement de trading sécurisé. KuCoin offre un accès à plus de 1 000 actifs et solutions numériques, y compris le portefeuille Web3, le trading Spot et Futures, les services institutionnels et les paiements. Reconnue par Forbes comme l'une des "Meilleures Applications et échanges de crypto" et un "Top 50 Global Unicorn" par Hurun, KuCoin détient les certifications SOC 2 Type II et ISO 27001:2022 et s'engage à la sécurité, la conformité et l'innovation sous la direction du PDG BC Wong. Les utilisateurs peuvent en savoir plus : https://www.kucoin.com/ https://www.kucoin.com/ Contacts L’équipe des médias de KuCoin médias@kucoin.com \n \n Cet article a été publié comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire sous HackerNoon's Business Blogging Program Programme