EVM dApps est désormais à l'écart d'une touche dans Telegram via TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

La friction maintient les dApps hors de Telegram

Les utilisateurs principaux tombent dans le même mur de friction chaque fois qu’ils essaient des applications en chaîne: extensions de navigateur, sauvegardes de phrases, menus RPC et commutateurs réseau qui sont impossibles à expliquer sur le chat.

Pendant ce temps, les mini-applications de Telegram sont en plein essor, mais elles se trouvent sur une île, où tirer parti de la liquidité L2 ou de la composabilité d’Ethereum est un défi.

La solution n'est pas une autre couche 2

TAC propositions une extension de réseau où chaque transaction provient et s'arrête sur la couche de base de TON, et ils s'exécutent sur la couche EVM de TAC. L'expérience utilisateur commence sur TON, mais l'exécution se produit sur TAC sans portefeuilles séparés ou jetons de gaz supplémentaires. L'expérience utilisateur commence sur TON, mais l'exécution se produit sur la couche EVM de TAC. La liquidité entrant dans l'écosystème reste native à TON, résolvant les problèmes de liquidité de sortie en roll-up.

Les utilisateurs interagissent en toute simplicité avec les dApps compatibles EVM en tant que mini-applications Telegram, tandis que les développeurs redéploient facilement les contrats Solidity via des contrats proxy, et aucun changement de code n'est nécessaire pour le déploiement de base; des contrats proxy sont nécessaires pour l'intégration TON.

Apporter des dApps aux utilisateurs quotidiens

Des centaines de millions d'utilisateurs échangent des autocollants, règlent des onglets de groupe et échangent des jetons sur une base mensuelle sur Telegram, et TAC couvre la fonctionnalité EVM complète en plus de ce flux familier: ouvrez un chat, appuyez sur une mini-application, inscrivez-vous avec le portefeuille intégré, et c'est tout.

Du côté des développeurs, grâce au back-end Solidity, les équipes peuvent redéployer des contrats testés à la bataille. Les gains de gaz, les modules de gouvernance et les flux d’oracle se comportent exactement comme sur le réseau principal, réduisant le temps de mise sur le marché et l’audit.

Tout cela se trouve à l’intérieur de la pile native de Telegram pour les notifications, les chats de groupe et les identifiants d’utilisateur.Les développeurs héritent d’un CRM off-the-shelf, tandis que les utilisateurs profitent d’actions coordonnées, y compris les approbations multi-sig et les échanges P2P, sans jamais quitter le chat.

Le « prochain milliard » est déjà là

Telegram est la place de la ville de la crypto depuis 2017, de sorte que ses utilisateurs échangent déjà des jetons et des conseils dans le chat. annoncé en mars 2025 La plateforme compte 1 milliard d’utilisateurs mensuels.

De manière cruciale, les chemins de fer sont déjà en place : le portefeuille autonome TON Space embarque nativement dans l’application, avec plus de 100 millions d’utilisateurs déjà. activé En outre, Telegram commande maintenant TON Connect comme connexion standard pour toutes les mini-applications.

Un seul lien bot tombé sur un canal ou un groupe public peut atteindre des millions sans installations payantes, commentaires de l’App Store ou politiques Google Play, donnant aux développeurs un canal de distribution que les startups Web2 ne peuvent que jalouser.

Comment fonctionne le TAC

Le système TON Adapter – un nouveau cadre cross-chain – connecte en toute simplicité TON et TAC. Le processus ressemble à signer une action de chat normale au lieu de traiter avec des pop-ups ou des changements de réseau.

Parce que la logique des affaires s'exécute sur le TAC tandis que tout le voyage de l'utilisateur se déroule dans le chat, les dApps deviennent de véritables "hybrides". un bot Telegram peut même surmonter un agrégateur de rendement Ethereum - pensez à une stratégie Pendle - en pingant le middleware du TAC; le contrat s'exécute sur le TAC, la liquidité s'établit sur le TON, et l'utilisateur ne voit rien de plus qu'un message de confirmation dans la même fenêtre de discussion.

Les protocoles DeFi de haut niveau, y compris Curve, Bancor, Euler, Morpho, et plus (TVL combiné: $ 11B) ont déjà été déployés sur le réseau principal de TAC.

En mars 2025, le TAC et le Turtle Club lancé Un événement de lancement de liquidités appelé The Summoning. Environ 720 millions de dollars en TVL Réémergés en tant qu’actifs natifs de TON, offrant des rendements de LPs précoces supérieurs à 50% APR. La campagne a démontré le design « add-only » de TAC: la liquidité entre et reste utilisable dans l’écosystème.

Opportunités et risques sur le chemin de l'adoption de masse

TAC positionne Telegram comme une entrée conviviale dans Web3, contournant les contraintes traditionnelles du magasin d’applications.

Enfin, l’économie de la chaîne d’outils et du validateur de TAC est encore en maturité, ce qui signifie que des SDK et des analyses robustes apparaîtront.

Dans l'ensemble, le TAC commence avec les utilisateurs, la liquidité et une pile Solidity familière - une base plus forte que de nombreux lancements de blockchain - mais il doit se durcir rapidement pour conserver cette marge.

Déplacer les dApps au lieu des utilisateurs

Que le TAC puisse évoluer dans la couche définitive Web3 de Telegram dépend maintenant de l'exécution. les applications futures seront composables, UX-first et messagerie-native - plus comme des robots légers que des tableaux de bord lourds.