Construire l'avenir de la gestion des actifs numériques 3D

C’est une phrase passionnante à écrire, mais cela me semble particulièrement pertinent maintenant parce que le monde est enfin à la hauteur de ce que mon équipe et moi avons cru pendant des années : la 3D est en train de devenir maîtresse. La 3D n’est plus seulement pour les jeux. pour simuler les conceptions et optimiser la production. les détaillants sont des prévisions de produits interactives afin que les clients puissent « essayer avant d’acheter ». Tour immobilier immersif. Ils scannent et reconstruisent des organes en 3D. La liste se poursuit, et elle augmente. Il s’agit de trouver de nouvelles façons d’utiliser la 3D, et cela crée un énorme défi partagé: comment stocker, sécuriser, optimiser et partager ces lourds actifs d’une manière qui échelle réellement. Utiliser des modèles 3D Spinning en haut Donner équipes de santé Chaque industrie C’est là où Nous construisons une plate-forme de gestion des actifs numériques 3D (DAM) conçue pour les équipes qui ont besoin de collaborer avec la 3D au centre de leur flux de travail. À un niveau élevé, nous rendons la gestion d'un modèle 3D aussi facile que la gestion d'une photo ou d'une vidéo aujourd'hui. , à , à et sur les plateformes et les appareils. Echo3D Contrôle de version compression Optimisation Distribution des actifs Nous expérimentons des techniques de compression 3D de pointe qui réduisent les tailles de fichiers sans sacrifier la fidélité.Nous abordons les problèmes de distribution de contenu 3D efficacement, que ce soit pour les casques AR, les environnements VR ou les applications mobiles.Nous concevons des outils qui aident les équipes à sécuriser leurs modèles tout en étant toujours en mesure de Et, peut-être le plus important, nous créons un écosystème où les professionnels et les créateurs peuvent passer plus de temps à se concentrer sur ce qu’ils construisent et moins de temps à lutter contre les formats de fichiers gênants ou les barrières de performance. Collaborer en temps réel C'est un moment fascinant d'être dans cet espace parce que l'écosystème 3D lui-même évolue rapidement. Ils parient, comme nous, que dans un proche avenir le contenu 3D ne sera pas une niche – il sera partout. En 2026, je crois que les actifs 3D seront aussi omniprésents que les images 2D d’aujourd’hui. Que vous parcourez une boutique en ligne, assistiez à une réunion de travail en AR ou étudiez l’anatomie en VR, vous allez interagir avec le contenu 3D sans souci. Méta Un autre indicateur majeur de l'adoption 3D est la montée des modèles 3D générés par l'IA. , à , et d'autres permettent de générer des actifs utilisables en quelques secondes à partir de prompts de texte ou d'images de référence. Cela ouvre la porte à de nouveaux flux de travail, où n'importe qui - pas seulement les spécialistes en 3D - peut contribuer au contenu.Mais cette augmentation de la création amplifie également la nécessité d'une gestion robuste: soudain il y a plus d'actifs, plus de formats et plus de pipelines à soutenir. Copilot 3D Méthode AI Pour moi, l’excitation vient de savoir que mon équipe est en train de poser les bases de cet avenir.La technologie que nous développons consiste à éliminer les frictions afin que 3D puisse atteindre son plein potentiel dans toutes les industries.Nous passons nos jours concentrés sur la question qui façonne l’avenir de la façon dont nous travaillons, achetons, concevons et jouons: comment pouvons-nous rendre le contenu 3D aussi facile à gérer que tout autre type de médias numériques?Et nous n’aidons pas seulement les industries à mieux utiliser 3D en ce moment – nous construisons les voies d’un monde où 3D est par défaut. Le Mais seulement si nous résolvons les défis d'infrastructure qui s'y rattachent.C'est la mission que nous sommes en train de mener, et je ne pourrais pas être plus excité d'en être au cœur. Les possibilités en 3D sont infinies