Apex Fusion renforce l'écosystème EVM avec le partenariat Nexus et Tenderly

Zug, Suisse, le 4 septembre 2025/Chainwire/--Apex Fusion a annoncé aujourd'hui le lancement de Nexus, son L2 dédié, compatible avec l'EVM, maintenant intégré à l'infrastructure et aux outils de développement de Tenderly. Cette étape renforce la mission d'Apex Fusion d'unir les écosystèmes UTXO et EVM tout en fournissant aux développeurs des outils de classe entreprise pour construire, évoluer et sécuriser la prochaine vague d'applications décentralisées. L’architecture tri-chaîne d’Apex Fusion – Prime (cône L1), Vector (UTXO L2) et Nexus (EVM L2) – est connectée via Reactor, un pont bidirectionnel permettant une interopérabilité parfaite. Le Nexus, construit sur Polygon Edge, fournit des transactions hautes performances et à faible coût avec une compatibilité EVM complète, tout en se connectant directement à la chaîne Vector d’Apex basée sur UTXO et en s’ancrant dans Prime pour la sécurité et la décentralisation. Grâce à l’intégration avec Tenderly, les développeurs basés sur Nexus ont accès à une infrastructure complète et à des outils de développement pour accélérer chaque étape du développement dapp : \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n Surveillance et alerte avancées en chaîne pour identifier, répondre et atténuer les risques en temps réel. \n \n Technologie de simulation pour donner confiance aux utilisateurs finaux en prévisualisant les résultats des transactions avant l'approbation Critiquement, cette intégration ouvre Nexus à toute la communauté de développeurs de Tenderly.Pour les milliers d'équipes du monde entier qui se construisent déjà dans l'environnement de Tenderly, Nexus apparaît désormais comme une chaîne EVM entièrement prise en charge. Cela permet à Apex Fusion d’accéder instantanément à l’un des écosystèmes de développeurs les plus importants et les plus actifs du Web3, en reliant leurs applications à un avenir multi-chaîne. Ivan Bjelajac, PDG de la Fondation Apex Fusion, a commenté : \n \n « L’intégration de Tenderly avec Nexus marque une étape importante dans l’évolution d’Apex Fusion. En travaillant avec l’un des fournisseurs d’infrastructures les plus respectés de l’espace EVM, nous fournissons aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour construire avec confiance et évoluer à l’échelle mondiale. « L’intégration de Tenderly avec Nexus marque une étape importante dans l’évolution d’Apex Fusion. En travaillant avec l’un des fournisseurs d’infrastructures les plus respectés de l’espace EVM, nous fournissons aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour construire avec confiance et évoluer à l’échelle mondiale. Bogdan Habic, CTO et co-fondateur de Tenderly, a ajouté : \n \n « L’intégration de Tenderly avec Apex Fusion soutient davantage les équipes Web3 dans la construction d’applications innovantes dans un environnement multi-chaîne. « L’intégration de Tenderly avec Apex Fusion soutient davantage les équipes Web3 dans la construction d’applications innovantes dans un environnement multi-chaîne. Avec Nexus et Tenderly combinés, les développeurs peuvent transférer des applications Ethereum existantes, lancer de nouveaux cas d'utilisation et utiliser l'écosystème multi-chaîne d'Apex Fusion - tout en tirant parti de l'infrastructure de niveau entreprise pour assurer la sécurité, l'évolutivité et la vitesse. À propos de Apex Fusion Apex Fusion est un écosystème blockchain tri-chaîne conçu pour unifier les technologies UTXO et EVM. Son architecture – Prime, Vector et Nexus – fournit l’évolutivité, la conformité et l’interopérabilité pour la prochaine génération d’applications de blockchain DeFi, de jeux et institutionnelles. Apex Fusion s’engage à favoriser l’innovation, la collaboration et l’adoption dans le paysage Web3 mondial. À propos de Tenderly Fournissant des outils essentiels de développement, de débogage et de surveillance à toutes les grandes chaînes EVM. Confié par des milliers d'équipes Web3 dans le monde entier, Tenderly permet aux développeurs de construire, tester, déployer et évoluer des applications décentralisées avec confiance, fiabilité et rapidité. Tenderly est une infrastructure Web3 complète Tenderly est une infrastructure Web3 complète Contacts par Christopher Greenwood christopher.greenwood@foundation.apexfusion.org à \n \n Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Programme