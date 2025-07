EVM dApps Now Just One Tap Away Telegramissa TAC: n kautta

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TAC väittää, että puuttuva linkki on verkon laajennus: EVM-yhteensopiva toteutuskerros, joka on upotettu Telegramin alkuperäiseen lohkoketjuun, TONiin, jolloin käyttäjät voivat vaivattomasti vaihtaa, lainata ja ansaita tuottoa Telegram-keskustelujen kautta.

TAC on Rakennettu Käyttämällä Cosmos SDK + Ethermint, jossa on 3 sekunnin lohkoajat, delegoitu todiste-of-stake konsensus, ja korkea skaalautuvuus.

tuettu 11,5 miljoonaa rahoitus Hack VC ja Symbolic Capital, TAC Tavoitteena tuoda Ethereumin likviditeettiä ja kehittäjiä suoraan Telegramiin, mikä tekee Web3: sta todella yleisen.

Jännitys pitää dApps pois Telegram

Mainstream-käyttäjät törmäävät samaan kitkan seinään joka kerta, kun he kokeilevat ketjussa olevia sovelluksia: selainlaajennuksia, siemenlauseiden varmuuskopioita, RPC-valikkoja ja verkkokytkimitä, joita on mahdotonta selittää chatin kautta.

Samaan aikaan Telegramin omat mini-sovellukset ovat kukoistamassa, mutta he istuvat saarella, jossa L2-liikevyyden tai Ethereumin kompostoitavuuden hyödyntäminen on haaste. kehittäjät tuntevat kipua: heidän on kirjoitettava uudelleen uusia sopimuksia ja maksettava sitten täysin uudesta auditoinnista.

Ratkaisu ei ole toinen kerros 2

TAC Ehdotuksia verkko-laajennus, jossa jokainen transaktio alkaa ja päättyy TON: n peruskerrokseen, ja ne suoritetaan TAC: n EVM-kerrokseen. Käyttäjäkokemus alkaa TON: llä, mutta toteutus tapahtuu TAC: llä ilman erillisiä lompakkoja tai ylimääräisiä kaasutunnisteita. Käyttäjäkokemus alkaa TON: llä, mutta toteutus tapahtuu TAC: n EVM-kerrokseen.

Käyttäjät vuorovaikuttavat saumattomasti EVM-yhteensopivien dApp-sovellusten kanssa Telegram-mini-sovelluksina, kun taas kehittäjät uudelleenkäyttävät Solidity-sopimuksia vaivattomasti välityspalvelusopimusten kautta, eikä koodin muutoksia tarvita peruskäyttöön; välityspalvelusopimuksia tarvitaan TON-integraatioon.

dApps päivittäisille käyttäjille

Satoja miljoonia käyttäjiä vaihtaa tarroja, laskea ryhmävälilehtiä ja kauppaa tokeneja kuukausittain Telegramissa, ja TAC kerää täyden EVM-toiminnon tämän tutun virran päälle: avaa chat, napauta mini-sovellusta, kirjaudu sisäänrakennetulla lompakolla, ja se on kaikki.

Kehittäjien puolella Solidity back-end -toiminnon ansiosta joukkueet voivat uudelleenkäyttää taistelukokeiltuja sopimuksia. Kaasumittaukset, hallintomoduulit ja oracle-syötteet käyttäytyvät täsmälleen kuten mainnetissä, mikä lyhentää markkinoille pääsyä ja auditointia.

Kaikki nämä istuvat Telegramin native stack ilmoituksia, ryhmäkeskusteluja ja käyttäjätunnukset. kehittäjät perivät off-the-shelf CRM, kun taas käyttäjät nauttivat koordinoituja toimia, kuten multi-sig hyväksynnät ja P2P vaihtoa, koskaan poistumatta chat.

”Seuraava miljardi” asuu jo täällä

Telegram on ollut krypto-kaupungin neliö vuodesta 2017, joten sen käyttäjät ovat jo vaihtaneet tokeneja ja vinkkejä chatissa. announced in March 2025 Alustan kuukausittainen käyttäjämäärä on miljardi.

Ratkaisevaa on, että raiteet ovat jo paikallaan: itsehoitava TON Space -lompakko laivaa natiivisti sovellukseen, jossa on jo yli 100 miljoonaa käyttäjää Aktivoituu Lisäksi Telegram valtuuttaa nyt TON Connectin kaikkien mini-sovellusten vakiona.

Yksittäinen bot-linkki, joka pudotetaan julkiseen kanavaan tai ryhmään, voi saavuttaa miljoonia ilman maksettuja asennuksia, App Store-arvosteluja tai Google Play -käytäntöjä, mikä antaa kehittäjille jakelukanavan, jota Web2: n aloittelijat voivat vain kadehtia.

Miten TAC toimii

TON Adapter -järjestelmä - uusi ketjujen välinen kehys - yhdistää saumattomasti TON: n ja TAC: n. Prosessi tuntuu tavanomaisen chat-toiminnan allekirjoittamisesta sen sijaan, että käsiteltäisiin ponnahdusikkunoita tai verkko-ongelmia.

Koska liiketoiminnan logiikka suoritetaan TAC: llä, kun koko käyttäjän matka tapahtuu chatissa, dAppsista tulee todellisia "hybridejä". Telegram-bot voi jopa pinnalla Ethereum-tuottoaggregaattori - ajattele Pendle-strategiaa - pingimällä TAC: n väliaineistoa; sopimus suoritetaan TAC: llä, likviditeetti asetetaan TON: lle, ja käyttäjä näkee vain vahvistusviestin samassa chat-ikkunassa.

Huippuluokan DeFi-protokollat, kuten Curve, Bancor, Euler, Morpho ja muut (yhdistetty TVL: $ 11B) on jo otettu käyttöön TAC: n pääverkossa. TAC on myös yhdistänyt voimansa Agglayerin kanssa, mikä mahdollistaa yhteisen likviditeetin Ethereumissa, TAC: ssä ja laajemmassa DeFi-ekosysteemissä.

Maaliskuussa 2025 TAC ja Turtle Club launched likviditeetti bootstrapping tapahtuma nimeltä The Summoning. Noin 720 miljoonaa dollaria TVL: ssä uudelleen syntymässä Kampanja osoitti TAC: n ”lisävaratonta” suunnittelua: likviditeetti virtaa ja pysyy käytettävissä koko ekosysteemissä.

Mahdollisuudet ja riskit matkan varrella

TAC sijoittaa Telegramin käyttäjäystävälliseksi Web3-sisäänkäynniksi, joka ohittaa perinteiset sovelluskaupan rajoitukset.

Lopuksi TAC: n työkaluketju- ja validointitaloudellisuus ovat vielä kypsymässä, mikä tarkoittaa, että näkyvät vankat SDK: t ja analyysit.

Kaiken kaikkiaan TAC alkaa käyttäjistä, likviditeetistä ja tutusta Solidity-pinnasta - vahvempi pohja kuin monet blockchain-laukaisut - mutta sen on kovennettava nopeasti säilyttääkseen tämän edun.

Käyttäjien sijasta dApps

Se, voiko TAC kehittyä Telegramin lopulliseksi Web3-kerrokseksi, riippuu nyt suorittamisesta. tulevat sovellukset ovat kompostoitavia, UX-ensimmäisiä ja viestien alkuperäisiä - enemmän kuin kevyitä robotteja kuin raskaita ohjauspaneeleja.