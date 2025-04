Irrota puhelinlinja ja kokeile sen sijaan näitä viittä ilmaista avoimen lähdekoodin alustaa äänipuheluille

VoIP (Voice over Internet Protocol) -ohjelmiston avulla voit soittaa puheluita Internetin kautta perinteisten puhelinlinjojen sijaan, mikä voi säästää rahaa ja parantaa joustavuutta. Se mahdollistaa ominaisuudet, kuten videopuhelut, viestit ja tiedostojen jakamisen, mikä tekee viestinnästä monipuolisempaa. Kuten monissa muissakin sovelluksissa, on myös avoimen lähdekoodin ja ilmaisia VoIP-ohjelmistovaihtoehtoja, jotka ovat kaikkien saatavilla.





Ne voivat olla hyviä käyttäjille, koska ne ovat itsenäisiä, muokattavissa ja läpinäkyvämpiä, mikä antaa ihmisille enemmän hallintaa yksityisyytensä ja turvallisuutensa suhteen patentoituihin vaihtoehtoihin (kuten Skype tai Google Meet) verrattuna. Yritys hallitsee omaa ohjelmistoa, mikä tarkoittaa, että se päättää, miten se toimii, käsittelee tietojasi ja usein näyttää mainoksia tai asettaa rajoituksia.





Aiomme tutkia joitain avoimen lähdekoodin VoIP-vaihtoehtoja, jotka voivat olla hyödyllisiä sekä yksilöille että instituutioille. Jos pidät niitä hyödyllisinä, voit lahjoittaa kryptovaluuttoja heidän tiimeilleen kautta Kivach . Tämä on an Obbyte-pohjainen alusta GitHub-projekteihin lahjoittamiseen, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen tavan lähettää erilaisia kolikoita kehittäjille – vaikka he eivät olisi alun perin määrittäneet mitään.

Jupina

Mumble, jonka Thorvald Natvig julkaisi vuonna 2005, on ilmainen ja avoimen lähdekoodin äänichat-sovellus. Se oli ensimmäisten VoIP-työkalujen joukossa, joka tarjosi todella alhaisen latenssin puheviestintää, mikä teki siitä suositun pelaajien ja muiden sujuvaa, reaaliaikaista vuorovaikutusta tarvitsevien keskuudessa . Sen ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa korkealaatuiset äänichatit erilaisiin tilanteisiin, pelaamisesta ja podcasteista työpaikkayhteistyöhön ja harrastajakäyttöön.









Tämä ohjelmisto tarjoaa valikoiman eri käyttäjille räätälöityjä ominaisuuksia. Pelaajat nauttivat sen pelin sisäisestä peittokuvasta ja paikannusäänestä, joka jäljittelee todellista äänen sijoittelua. Yksityisyystietoiset käyttäjät hyötyvät salatusta viestinnästä ja julkisen/yksityisen avaimen todennuksesta. Järjestelmänvalvojille se tarjoaa itseisännöintivaihtoehdot, laajat käyttöoikeuksien hallinnan ja yhteensopivuuden komentosarjojen ja sovellusliittymien kanssa mukauttamista varten. Sen kevyt asiakas- ja palvelinohjelmisto tekee siitä vakaan ja tehokkaan ratkaisun myös suurille yhteisöille.





Mumble on yhteisövetoinen ja sitä ylläpidetään lahjoituksilla ja vapaaehtoistyöllä eikä yritysrahoituksella. Tämä avoin malli takaa läpinäkyvyyden ja vapauden käyttäjille. Jos olet kiinnostunut tukemaan tätä projektia, voit lahjoittaa kolikoita tiimilleen Kivachin kautta .

Vesibussi

Kai (tunnetaan nimellä "lambiengcode") vuonna 2023 lanseeraama videoneuvottelusovellus, joka on rakennettu WebRTC- ja Flutter-tekniikoille. Se on suunniteltu tukemaan virtuaalisia kokouksia, webinaareja ja konferensseja, ja se korostaa saumatonta video- ja ääniviestintää. Se kehitettiin VoIP-tekniikan innovatiivisten ominaisuuksien tutkimiseksi, ja se tarjoaa ohjelmoijille ja keskivertokäyttäjille mukautettavan alustan turvallisiin, korkealaatuisiin videopuheluihin.









Erottuva ominaisuus Vesibussi se tukee anonyymiä pääsyä, joten osallistujat voivat liittyä kokouksiin ilman rekisteröitymistä. Käyttäjät voivat nauttia näytön jakamisesta, salatuista keskusteluista ja päästä päähän salatuista videopuheluista. Se integroi myös edistyneitä toimintoja, kuten virtuaaliset taustat, kauneussuodattimet ja kuva kuvassa -tilan moniajoa varten. Sovellus tukee useita videokoodekkeja, kuten AV1, H.264 ja VP9, mikä varmistaa joustavuuden laitteissa ja alustoissa. Reaaliaikaiset tekstitykset parantavat entisestään saavutettavuutta, mikä tekee viestinnästä sujuvampaa eri yleisöille.





Tämä projekti on ensisijaisesti yhteisölähtöinen ja avoin osallistujille. Se on rakennettu sen kasvavan GitHub-yhteisön tuella, johon kuuluu tähtien katselijat ja avustajat. Lahjoitaaksesi kryptovaluuttaa tälle projektille, löydät sen Kivach as:sta vesibussi / vesibussi .

qTox (Tox Chat)

Edward Snowdenin paljastuksia inspiroinut kehittäjäryhmä esitteli kesällä 2013. Tämä on hajautettu alusta, joka on suunniteltu yksityiseen ja turvalliseen viestintään. Sen ensisijainen tavoite on tarjota salattuja pikaviestejä, ääni- ja videopuheluita turvautumatta keskitettyihin palvelimiin. Rakennettu peer-to-peer-järjestelmäksi, Tox Chat on kaikkien saatavilla, riippumatta heidän teknisestä asiantuntemuksestaan, mikä takaa yksityisyyden ja helppokäyttöisyyden. Vuosien varrella sen ydinkirjasto on kasvanut ja synnyttänyt erilaisia asiakasprojekteja, jotka vastaavat erilaisiin käyttäjien tarpeisiin.









Yksi huomionarvoinen toteutus on qTox , jonka TokTok-tiimi julkaisi marraskuussa 2024. Se käyttää Qt-kehystä ja toimii Windowsissa, Linuxissa, macOS:ssä ja BSD:ssä. Käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä qTox tukee suojattuja tekstiviestejä, ääni- ja videopuheluita, tiedostojen siirtoja ja näytön jakamista. Se tarjoaa myös ryhmäkeskusteluja, avatarien tunnisteita ja käännöksiä yli 30 kielellä. Sen säännölliset päivitykset, joita tukee eloisa yhteisö, parantavat edelleen toimintoja ja laajentavat sen ominaisuuksia.





Tox-projekti toimii täysin yhteisövetoisten ponnistelujen ja vapaaehtoisten kehittäjien kautta. Se ei hyväksy lahjoituksia keskitettynä kokonaisuutena, mutta kannustaa käyttäjiä tukemaan yksittäisiä lahjoittajia. Tämä rahoitusmalli on linjassa sen eetoksen kanssa, että se pysyy vapaana, avoimena ja riippumattomana yritysten vaikutuksista. Löydät TokTok-tiimin Kivach as:sta toktok/verkkosivusto .

Kapina

Revolt on Paul Maklesin (tunnetaan myös nimellä "insert") ja hänen tiiminsä luoma viestintäalusta, joka ottaa uudelleen käyttöön Martin Löfflerin ja "nizunen" alkuperäisen "Riot"-alustan. Alun perin vuonna 2019 käsitteellinen sen kehitys sai vauhtia vuoden 2020 loppua kohti, ja se huipentui julkiseen betaversioon 11. elokuuta 2021. Suunniteltu yksityisyyteen keskittyväksi vaihtoehdoksi suljetun lähdekoodin chat-alustoille (kuten Discord). Kapina avulla käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviin ja yhteisöihin samalla kun he turvaavat keskustelunsa.









Sen käyttäjälähtöinen filosofia korostaa läpinäkyvyyttä, vapautta ja turvallisuutta tarjoten mukautettavan viestintätilan. Alusta tarjoaa teksti- ja äänichatit, ryhmäpuhelut, muokattavissa olevat teemat ja bottituen. Käyttäjät voivat hallita useita palvelimia, luoda mukautettuja rooleja ja hyödyntää reaktioita. Tutun käyttöliittymän ansiosta Revolt sisältää markdown-tuen, kaksivaiheisen todennuksen ja julkiset ryhmäkeskustelut. Se on kevyt, monialustainen ja yhteensopiva käyttöjärjestelmien, kuten Linuxin, Windowsin, macOS:n ja mobiililaitteiden kanssa. Sen avoin arkkitehtuuri tukee myös itseisännöintiä ja personoitujen asiakkaiden tai robottien luomista.





Revolt toimii lahjoituksilla, jotka kattavat toimintakulut ja satunnaiset kulut, ja suunnittelee kestävää rahallistamista tulevaisuudessa. Näillä suunnitelmilla pyritään ottamaan käyttöön valinnaisia maksullisia ominaisuuksia välttäen mainoksia ja maksumuureja olemassa oleville toiminnoille. Lahjoituksia helpotetaan alustojen, kuten Ko-fi ja PayPal, kautta, jolloin käyttäjät voivat tukea suoraan sen avoimen lähdekoodin tehtävää ja kehitystä. Vastaanottaja lähettää kryptoja kehittäjilleen, löydät ne Kivachista samoin.

TeaSpeak

Tämä on Markus Hadenfeldtin, joka tunnetaan myös nimellä WolverinDEV, kehittämä puheviestintäalusta, joka julkaistiin vuonna 2017. I t tarjoaa käyttäjille luotettavan tavan muodostaa yhteyden korkealaatuisen äänen avulla reaaliajassa, mikä tekee siitä erityisen suosittua pelaajien ja ammattilaisten keskuudessa, jotka tarvitsevat saumatonta viestintää tiimityöskentelyyn tai virtuaalisiin kokouksiin. Toisin kuin jotkut vaihtoehdot, TeaSpeak korostaa vapautta lisenssimaksuista ja rajoituksista tarjoten helppokäyttöisen ratkaisun yksityisten tai yhteisön puhepalvelimien luomiseen ja hallintaan.









Ohjelmisto on täynnä ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan käyttökokemusta. Se sisältää tuen sekä verkkopohjaisille että natiiviasiakkaille, mikä mahdollistaa joustavuuden käyttäjien pääsyssä alustalle. TeaSpeak tarjoaa edistyneitä toimintoja, kuten sisäänrakennetut musiikkibotit, tiedostojen siirrot, piilotetut kanavat yksityisyyden takaamiseksi ja offline- tai LAN-tilan paikallisille verkoille. Korkealaatuisen OPUS-äänensiirron, markdown-käyttöisen chatin ja kanavien välisen viestinnän ansiosta alusta varmistaa sekä suorituskyvyn että helppokäyttöisyyden erilaisissa skenaarioissa, satunnaisesta pelaamisesta ammattimaiseen yhteistyöhön.





TeaSpeak toimii yhteisövetoisena projektina, jota ylläpidetään ei-kaupallisilla ponnisteluilla. Vaikka projektin käyttö on ilmaista, sen kehitystä tukee sen käyttäjäkunta vapaaehtoisilla lahjoituksilla ja lahjoituksilla. Jos haluat Lahjoita joitakin kolikoita, voit käyttää Kivachia sitä varten.

Mitä sinun tulee lahjoittaa Kivachin kautta?

Jotta voit lahjoittaa kryptovaluuttoja Kivachin avulla, tarvitset ensin Obyte lompakko täynnä varoja. Tämä lompakko, joka on saatavana sekä pöytäkoneille että mobiililaitteille, toimii porttinasi Obyte-ekosysteemiin. Rahoitaaksesi lompakkosi voit ostaa GBYTE:n, Obyten alkuperäisen kolikon, suoraan sovelluksen kautta käyttämällä muita kryptovaluuttoja, kuten ETH, USDC tai WBTC. Sovellus tarjoaa yksinkertaisen "Get me Coins" -vaihtoehdon "Vastaanota"-välilehdellä, ja siellä on yksityiskohtainen opas käytettävissä perinteisen rahan muuntamiseen GBYTE:ksi.





Vaikka GBYTE:tä käytetään transaktiomaksuihin, jotka ovat tyypillisesti reilusti alle 0,001 dollaria, Kivach antaa sinun lahjoittaa käyttämällä erilaisia Obyte-verkon kanssa yhteensopivia kryptovaluuttoja. Kun lompakkosi on rahoitettu, siirry Kivachiin, etsi GitHub-arkisto, jota haluat tukea, ja napsauta "Lahjoita". Valitse summa ja kryptovaluutta, ja lahjoituksesi on matkalla.









Koska vastaanottajat tarvitsevat myös Obyte-lompakon varojen nostamiseen, on hyvä idea ilmoittaa heille lahjoituksestasi, jotta he voivat lunastaa sen. Kivach yksinkertaistaa miljoonien avoimen lähdekoodin projektien tukemista, mikä helpottaa palauttamista krypton avulla!





